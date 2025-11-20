Việt Nam là một trong 6 điểm đến hấp dẫn nhất mùa lễ hội cuối năm 2025

Pháo hoa ở Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Từ những điểm đến không cần visa đến các chuyến du lịch đẳng cấp, dưới đây là 6 điểm đến được chọn lọc hứa hẹn mang đến trải nghiệm phiêu lưu và thú vị. Lịch trình hấp dẫn, dễ tiếp cận và không khí cuối năm rực rỡ, náo nhiệt biến những địa điểm này trở thành lựa chọn hoàn hảo để khép lại năm 2025, theo Pickyourtrail.

Nhật Bản

Khi sắc đỏ rực của mùa thu dần nhường chỗ cho màu trắng tĩnh lặng của mùa đông, sức hấp dẫn của Nhật Bản đạt đỉnh cao, Pickyourtrail mô tả. Từ những con phố sáng rực ở Tokyo trong không khí se lạnh đầu mùa đến những ngôi đền cổ kính, yên bình phủ lá vàng ở Kyoto, Nhật Bản mở ra một hành trình đầy mê hoặc, nơi mỗi bước chân đều ngập tràn sắc màu và cảm xúc khó quên.

Thời điểm lý tưởng để tham quan là từ tháng 11 đến tháng 12. Trước khi năm mới bắt đầu, Nhật Bản mang đến trải nghiệm bình yên, như trong phim, và sâu sắc, dù bạn khám phá bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số hiện đại hay dạo quanh các ngôi đền cổ hàng thế kỷ.

Việt Nam

Việt Nam nổi lên là điểm đến rất được yêu thích trong năm 2025. Từ cảnh quan yên bình ở Phú Quốc đến Cầu Vàng tráng lệ ở Bà Nà Hills, một tour 4–6 ngày với chi phí cực kỳ hợp lý có thể đáp ứng đủ mọi trải nghiệm của du khách.

Theo Pickyourtrail Việt Nam là lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn kết hợp phiêu lưu và văn hóa nhờ thủ tục visa dễ dàng, cảnh quan tuyệt đẹp và chi phí hợp lý.

Thái Lan

Thái Lan là một trong những điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm cảm giác “thăng hoa” cho các giác quan với những bãi biển tuyệt đẹp ban ngày và cuộc sống về đêm rực rỡ ánh neon.

Bangkok về đêm với những hàng quán nhộn nhịp, ban nhạc sống, và các quán bar trên tầng thượng là trải nghiệm không thể bỏ qua. Tại Phuket và Krabi, mỗi buổi tối như một lễ hội bất ngờ với các câu lạc bộ bãi biển, vũ công múa lửa và những ly cocktail địa phương tuyệt ngon.

Maldives

Maldives vẫn là điểm đến cuối năm lý tưởng cho các cặp đôi tìm sự riêng tư và sang trọng. Vào tháng 12, biển lặng và các khu nghỉ dưỡng thường tổ chức bữa tối lễ hội riêng trên các bãi cát. Maldives mang đến không gian thanh bình với thủ tục visa tại chỗ dễ dàng và các bungalow trên mặt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn nhiệt đới. Tháng 12 là mùa cao điểm, nên nên đặt phòng sớm trước khi giá và chỗ nghỉ tăng.

Dubai

Dubai là “ngôi sao” của tháng 12. Trải nghiệm lái xe trên cồn cát, ngắm tòa tháp Burj Khalifa và mua sắm cuối năm đều vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra, ngắm pháo hoa mừng năm mới tại Burj Khalifa cũng là một trong những sự kiện được xem nhiều nhất thế giới, còn Dubai Shopping Festival bắt đầu giữa tháng 12 biến thành phố thành thiên đường mua sắm.