Bị cúm A nên ăn gì để mau hồi phục sức khỏe?

Những nguyên tắc dinh dưỡng khi bị cúm A

Ưu tiên các món dễ nuốt, dễ tiêu: Khi mệt mỏi, ăn nhiều hoặc ăn các món quá nặng, quá nhiều dầu mỡ có thể làm người bệnh khó hấp thu hoặc gây kích thích thêm đường tiêu hóa.

Uống nhiều chất lỏng: Việc giữ đủ nước là quan trọng để tránh mất nước do sốt, và giúp làm loãng đàm, giảm kích ứng họng.

Bổ sung protein: Protein giúp tái tạo tế bào, hỗ trợ hệ miễn dịch. Người bệnh nên ưu tiên nguồn đạm nhẹ như ức gà, cá, đậu, trứng.

Cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết: Một số vi chất như vitamin C, kẽm, selen rất quan trọng để hỗ trợ miễn dịch và đẩy nhanh phục hồi.

Sử dụng thực phẩm có tác dụng kháng viêm, giải độc nhẹ: Một số gia vị như gừng, tỏi hoặc các loại rau xanh là lựa chọn tốt.

Những thực phẩm nên ăn khi bị cúm A

Dưới đây là các loại thực phẩm được khuyến nghị cho người bị cúm A theo chuyên gia y tế, dựa trên các khuyến nghị dinh dưỡng và kinh nghiệm lâm sàng:

Súp và nước dùng

Một bát súp gà hoặc nước dùng rau củ là lựa chọn lý tưởng khi bị cúm, vì:

Cung cấp chất lỏng, giúp bù nước và điện giải.

Cung cấp đạm nhẹ (từ thịt gà) và khoáng chất như kẽm nếu dùng nước luộc xương.



Các loại rau trong súp như cà rốt, hành tây hoặc cần tây cũng cung cấp vitamin A, C.



Trái cây giàu vitamin C

Cam, quýt, bưởi, ớt chuông đỏ: Đây là các nguồn giàu vitamin C rất cần thiết để hỗ trợ chức năng bạch cầu - một phần quan trọng của hệ miễn dịch.



Trái cây tươi dễ ăn, dễ nuốt, phù hợp khi người bệnh chán ăn hoặc yếu.

Rau xanh, đặc biệt là lá xanh

Các loại như cải bó xôi (spinach), cải kale chứa nhiều vitamin A, C, E, và các chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ miễn dịch.



Broccoli cũng rất tốt bởi nó cung cấp vitamin C, E và chất xơ.



Khi chế biến, nên luộc nhẹ hoặc hấp để giữ dưỡng chất và dễ ăn hơn cho người bệnh.

Protein dễ tiêu

Thịt nạc như ức gà: nguồn đạm sạch, dễ chế biến thành súp, luộc hoặc hấp.

Cá: nếu người bệnh có thể ăn cá, cá béo như cá hồi cung cấp axit béo omega-3 có thể hỗ trợ giảm viêm.



Đậu hoặc đậu lăng: nguồn đạm thực vật, dễ kết hợp vào cháo hoặc súp.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm rất quan trọng cho hệ miễn dịch vì giúp tế bào miễn dịch hoạt động tốt.

Nguồn kẽm: thịt đỏ, hải sản, đậu, các loại hạt.



Khi chế biến thức ăn cho người bệnh, nên cân nhắc thêm các loại đậu hoặc hải sản (nếu phù hợp).

Thực phẩm lên men / probiotic

Sữa chua men sống: giúp cân bằng vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ hệ miễn dịch.



Nếu người bệnh bị buồn nôn nhẹ, một muỗng sữa chua có thể dễ tiếp nhận và hỗ trợ tiêu hóa.

Gia vị kháng viêm: gừng, tỏi, nghệ

Gừng: có thể dùng làm trà gừng ấm, giúp giảm ngạt mũi, làm dịu họng và hỗ trợ chống viêm nhẹ.



Tỏi: có thành phần allicin, được biết đến với khả năng hỗ trợ miễn dịch.



Nghệ (curcumin): nếu có thể sử dụng nhẹ (vừa đủ), có thể giúp giảm viêm.

Những thực phẩm nên tránh hoặc hạn chế khi bị cúm A

Đồ chiên, nhiều dầu mỡ: Khó tiêu, có thể gây nặng bụng khi hệ tiêu hóa đang yếu.

Thực phẩm quá ngọt, chế biến sẵn: Không cung cấp nhiều vi chất, có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Đồ uống lạnh, đá nhiều: Có thể kích thích họng khi đang viêm.

Sản phẩm sữa nhiều kem / béo (với người nhạy): Một số người có thể cảm thấy tăng đờm khi dùng sữa béo; theo WebMD, nếu người bệnh thấy sữa gây đờm, nên hạn chế.



Lưu ý khi chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh cúm A

Dinh dưỡng chỉ là một phần hỗ trợ, không thể thay vắc-xin hoặc thuốc điều trị y tế nếu cần.

Khuyến khích người bệnh ăn từng chút nhỏ một nếu chán ăn, chia nhỏ bữa, ưu tiên súp, cháo nhẹ.

Cách ly người bệnh, giữ môi trường thoáng, đảm bảo vệ sinh khi cho ăn - theo khuyến nghị từ Medlatec.



Nếu người bệnh có các bệnh lý nền (tiểu đường, tim mạch, suy thận...), việc lựa chọn thực phẩm cần cân nhắc với bác sĩ/dinh dưỡng để tránh tương tác hoặc gánh nặng chuyển hóa.



Chế độ ăn giàu vitamin, khoáng chất và đạm giúp tăng cường khả năng tái tạo tế bào miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại virus.

Cung cấp đủ nước và chất điện giải giúp giảm mệt mỏi, duy trì chức năng sinh lý khi sốt.

Thực phẩm kháng viêm nhẹ (gừng, tỏi) giúp giảm phản ứng viêm do virus, hỗ trợ cảm giác dễ chịu hơn.



Khi bị cúm A, ngoài thuốc và nghỉ ngơi, chế độ ăn hợp lý giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng. Súp gà, trái cây giàu vitamin C, rau xanh, nguồn đạm nhẹ, thực phẩm giàu kẽm, probiotic và gia vị kháng viêm là những “bạn đồng hành” dinh dưỡng hữu ích. Đồng thời, cần tránh thức ăn khó tiêu, quá dầu mỡ hoặc có đường cao.

Nếu là bệnh nhân có bệnh nền hoặc đang chăm sóc người thân bị cúm A, bạn nên tham khảo thêm tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng thực đơn phù hợp.