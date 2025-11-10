Hàng loạt tàu biển quốc tế đến Việt Nam dịp cuối năm
Hải Nam
10/11/2025 3:49 PM (GMT+7)
Từ ngày 9/11 - 31/12/2025, chỉ tính riêng một công ty lữ hành sẽ đón 9 chuyến tàu biển quốc tế đưa hàng nghìn du khách đến Việt Nam, theo các hành trình tham quan TP.HCM và Tây Nam Bộ, miền Trung (tại Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa) và miền Bắc (tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội).
Dự kiến ngày 9/11, tàu biển quốc tế Celebrity Millenium sẽ cập cảng Phú Mỹ (TP.HCM) với hơn 2.000 khách dự kiến có các chương trình tham quan nhiều điểm đến như Củ Chi, Cần Giờ, Mỹ Tho... Ngày 10/11, tàu Celebrity Solstice với hơn 3.000 khách cũng sẽ cập cảng Phú Mỹ theo hành trình TP.HCM - Huế - Hạ Long.
Cao điểm trong ngày 18/11/2025, 3 tàu biển quốc tế, gồm: Celebrity Solstice và Star Navigator - đồng thời cập cảng Hạ Long (Quảng Ninh); Star Voyager - cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Tổng cộng các chuyến tàu này chở theo khoảng 6.000 du khách đa quốc tịch, vì vậy công ty lữ hành đã chuẩn bị hơn 100 xe du lịch cỡ lớn cùng đông đảo hướng dẫn viên sử dụng các ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Trung... để đón tiếp đoàn khách quy mô lớn này.
Từ nay đến cuối năm 2025, tàu Celebrity Solstice với sức chứa khoảng 3.000 khách/chuyến dự định nhiều lần ghé thăm Việt Nam với các hải trình như Phú Mỹ (TP.HCM) - Chân Mây (Huế) - Hạ Long (Quảng Ninh) từ 10/11 - 14/11; Hạ Long - Chân Mây - Phú Mỹ từ 18/11 - 22/11 và từ 12/12 - 16/12; Phú Mỹ - Chân Mây - Hạ Long từ 4/12 - 8/12 và từ 28/12 - 31/12.
Tàu Star Voyager sức chứa 1.000 khách dự kiến cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 18/11. Du khách có lựa chọn tham quan tại đây trong ngày, như tour thăm Nha Trang bằng xích lô, tắm bùn khoáng, khám phá cảnh quan địa phương, làng nghề.
Một tàu biển cỡ lớn là Spectrum of the Seas sức chứa 5.000 khách đa quốc tịch dự kiến cập cảng Chân Mây (Huế) ngày 11/12. Khách xuống tàu có nhiều lựa chọn tham quan tại Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn, Bà Nà..., với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá đặc sắc như đạp xe quanh phố cổ Hội An, học nấu món Việt truyền thống.
