Tiết lộ mức lương khủng của người giúp việc trong nhà giới siêu giàu thế giới

Giúp việc cho giới siêu giàu

Ba mươi năm trước, Gina bắt đầu sự nghiệp với công việc dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình trung lưu ở San Francisco. Ngày nay, cô là quản gia cấp cao cho một số gia đình giàu nhất tại vùng Vịnh.

“Tôi đã phải trải qua rất nhiều cấp độ làm việc khác nhau để đến được vị trí hiện tại. Bạn phải hiểu về nghệ thuật, phải biết cách chăm sóc đồ cổ. Nhiều món đồ trong nhà là hàng đặt riêng, độc nhất vô nhị - không có món thứ 2 thay thế”, Gina chia sẻ với Bloomberg.

Gina là một trong số ngày càng nhiều người giúp việc có tay nghề cao đang phục vụ cho tầng lớp siêu giàu của nước Mỹ. Khi khối tài sản của giới tỷ phú tăng mạnh, những chủ nhà này cũng đầu tư hàng trăm nghìn USD vào đồ nội thất xa xỉ - nhiều món có giá trị như tác phẩm nghệ thuật chứ không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt.

“Nhà cao cấp thì mọi thứ đều có giá ‘trên trời’. Tôi phải nghiên cứu kỹ từng món đồ trước khi chạm vào", Gina chia sẻ.

Ông Charles MacPherson, người điều hành một công ty cung cấp nhân sự cao cấp ở Toronto, cho biết trong vài năm trở lại đây, nhu cầu tuyển dụng người giúp việc am hiểu nghệ thuật, thiết kế và đồ xa xỉ tăng vọt.

“Giờ đây, các chủ nhà muốn thuê người giúp việc chuyên nghiệp thực sự biết mình đang làm gì”, ông nói.

Mức lương "khủng"

Theo ông MacPherson, giúp việc cho giới siêu giàu không phải công việc đơn giản.

“Không phải ai cũng biết lau dọn, và dọn dẹp không phải là việc dành cho những người ‘không có nghề’. Làm đúng cách là một kỹ năng cần được đào tạo và học hỏi bài bản, và đó là một công việc nghiêm túc", ông nhấn mạnh.

Chính vì vậy, mức lương của các quản gia, người giúp việc cao cấp đang tăng chóng mặt. Trước đại dịch COVID-19, một người giúp việc có kiến thức và kinh nghiệm có thể kiếm khoảng 60.000 USD/năm. Giờ đây, con số đó đã vượt mốc 100.000 USD, chưa kể phúc lợi đầy đủ.

“Giới giàu ngày càng giàu hơn, và họ mua những món đồ tinh xảo, đắt giá hơn. Họ muốn nhà mình đạt chuẩn ‘bảo tàng’ chứ không chỉ sạch sẽ bình thường. Trong khi đó, nguồn cung nhân lực có tay nghề thì lại hiếm. Cung – cầu mất cân bằng khiến lương tăng vọt", ông MacPherson nói.

Sơ xuất nhỏ, trả giá hàng chục nghìn đô

Một người giúp việc thiếu kinh nghiệm có thể gây ra thiệt hại khổng lồ. MacPherson kể lại trường hợp một người lau nhà đã đánh bóng toàn bộ bản lề và tay nắm cửa, làm mất đi lớp patina cổ điển mà chủ nhân cố tình giữ lại. Sai lầm này khiến chủ nhà thiệt hại 75.000 USD.

Dù chủ nhân không trách mắng, cho rằng lỗi nằm ở việc chưa huấn luyện kỹ nhân viên, câu chuyện cho thấy vì sao các gia đình giàu có sẵn sàng trả lương cao để thuê đúng người.

“Thà trả cao mà yên tâm, còn hơn trả rẻ rồi thiệt hại lớn. Tôi thường khuyên khách rằng: hãy chọn người có thái độ cầu thị, sẵn sàng học hỏi, thay vì chỉ tìm người có kinh nghiệm", ông Ben Schwartz, chủ tịch công ty nhân sự Harper Associates (Michigan), chia sẻ.

Với Gina, công việc hiện tại không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp cô được tôn trọng hơn.

“Không có nhiều người thật sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Nhiều người vẫn xem nghề giúp việc là tầng lớp thấp của xã hội, nên họ không muốn làm. Nhưng tôi thì tự hào vì mình đang làm việc trong một lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng, hiểu biết và niềm đam mê", cô nói.