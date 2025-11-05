Giá vàng ngóc đầu sau gần 1 tuần giảm sâu - cơn sóng mới hay bẫy tăng giá?

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.961,85 USD/ounce lúc 03:46 GMT (10h45 sáng nay giờ Hà Nội). Kim loại quý này đã giảm hơn 1,5% vào thứ Ba, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/10.

Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,2% lên 3.970,10 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD (.DXY) duy trì ngay dưới mức cao nhất ba tháng chạm được trong phiên trước.

"Đây chủ yếu là hoạt động mua vào do giá giảm và tâm lý e ngại rủi ro lan rộng trên các thị trường tài chính, qua đó hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn ở vàng" - Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao tại Reliance Securities cho biết.

Chứng khoán châu Á tiếp nối đà bán tháo qua đêm trên Phố Wall trong phiên giao dịch đầu ngày khi lo ngại của nhà đầu tư về định giá cao tác động đến tâm lý thị trường.

"Vàng đang chịu áp lực do kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay đang giảm dần và có thể chịu áp lực thêm xuống khoảng 3.900 USD nếu dữ liệu ADP cao hơn dự báo" - Trivedi nói thêm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt lãi suất vào tuần trước và Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu rằng đó có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm.

Hiện các nhà đầu tư dự đoán 69% khả năng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm từ mức trên 90% trước phát biểu của Powell, theo công cụ FedWatch của CME.

Các phát biểu từ quan chức Fed đã nêu bật những quan điểm khác nhau về cách xử lý khoảng trống dữ liệu hiện tại.

Với việc chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa kéo dài nhất từ trước tới nay, làm đình trệ việc công bố dữ liệu chính thức, nhà đầu tư đang chú ý nhiều hơn đến các báo cáo kinh tế phi chính thức, bao gồm Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP sẽ công bố trong ngày.

Vàng - tài sản không sinh lợi tức - thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ bất ổn kinh tế.

Kim loại quý này đã đạt mức kỷ lục 4.381,21 USD vào ngày 20 tháng 10, nhưng đã giảm khoảng 10% kể từ đó.

Ở diễn biến khác, bạc giao ngay tăng 1,2% lên 47,68 USD/ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 1.537,10 USD, còn palladium tăng 0,2% lên 1.394,75 USD.