Online Friday 2025: Tăng cường niềm tin người tiêu dùng trong mua sắm

Ngày 04/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã tổ chức họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”.

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia được tổ chức trên toàn quốc, từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2025. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết Online Friday 2025 thể hiện rõ định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trở thành kênh mua sắm hiện đại, minh bạch, tin cậy và giàu trải nghiệm tích cực.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Online Friday không chỉ hướng tới việc tạo dựng một sân chơi chung nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp họ yên tâm về chất lượng sản phẩm và giao dịch trực tuyến, mà còn mang đến sự tiện lợi, niềm vui và hứng khởi trong suốt hành trình mua sắm số. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tăng cường sự gắn kết và đồng hành bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đặc biệt, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh một số điểm mới và nổi bật của chương trình Online Friday 2025 so với các năm trước là tập trung vào việc khôi phục và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

Cụ thể, bà Lại Việt Anh phân tích Online Friday 2025 lấy niềm tin làm trọng tâm. Mục tiêu chiến lược là giải quyết thách thức lớn nhất là niềm tin người tiêu dùng bị suy giảm (do hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng) và hướng tới mục tiêu giành lại niềm tin, xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh với sự chung tay của tất cả các bên.

Bên cạnh đó, với chủ đề: "An toàn, An tâm và An vui", Chương trình không chỉ tập trung vào khuyến mại mà nhấn mạnh sự an toàn trong giao dịch trực tuyến, sự an tâm về sản phẩm chất lượng chính hãng, và mang lại trải nghiệm an vui tiện lợi.

Điểm nhấn nổi bật nữa của Online Friday 2025 là phiên Mega Live phân biệt hàng giả, hàng thật. Theo bà Lại Việt Anh, đây là một điểm mới chưa từng có nhằm giáo dục và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng. Mega Live sẽ mô tả chi tiết cách phân biệt hàng thật, hàng giả với sự phối hợp của các nhãn hàng.

Đồng thời sự kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo mật, tập trung vào việc ứng dụng rộng rãi các mô hình thanh toán an toàn và giải pháp định danh điện tử. Mục đích là bảo vệ giao dịch và hiện thực hóa yếu tố an toàn cho thương mại điện tử và nền kinh tế số Việt Nam.

Online Friday 2025 nâng cao cam kết về chất lượng và pháp lý, bằng việc đề ra ba nhóm tiêu chí: Minh bạch và trách nhiệm, lấy hàng chính hãng làm trọng tâm, và đẩy mạnh chú thích chống hàng giả. Đặc biệt hơn, chương trình sẽ nâng tầm những sản phẩm chính hãng, Made in Vietnam và xây dựng câu chuyện về trí tuệ, tâm huyết, niềm tự hào dân tộc đằng sau các sản phẩm.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX (Cục thương mại điện tử và Kinh tế số) cho biết mục tiêu sự kiện nhằm truyền tải tinh thần trẻ trung, gần gũi, khuyến khích người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, tận hưởng hoạt động mua sắm trực tuyến như một trải nghiệm văn hóa số đầy hứng khởi, thay vì chỉ là hành vi mua sắm thông thường.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Online Friday 2025 không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thương mại điện tử trọng điểm quốc gia, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bộ Công Thương và Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và đáng tin cậy, mà còn hướng tới trở thành biểu tượng của sự kết nối, sáng tạo và lan tỏa niềm vui mua sắm an toàn, tích cực trong kỷ nguyên số.

Chương trình kỳ vọng sẽ đưa hoạt động mua sắm trực tuyến đến gần hơn với hàng triệu người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiêu dùng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

“Chúng tôi hy vọng người tiêu dùng sẽ chủ động trang bị kiến thức, lựa chọn nhà bán hàng uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm cũng như nắm rõ quyền lợi của mình để tận hưởng mua sắm online một cách thông minh, vui vẻ và an tâm. Bên cạnh đó, các nhà bán hàng và doanh nghiệp tham gia Chương trình cũng sẽ nâng cao trách nhiệm trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, minh bạch thông tin, tuân thủ các quy định, từ đó tạo dựng niềm tin và uy tín lâu dài trên nền tảng số”, ông Tuấn nhấn mạnh.