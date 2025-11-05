Giá vàng hôm nay 5/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 5/11: Giảm cực mạnh, kịch bản nào cho vàng những ngày tới?

Giá vàng hôm nay 5/11, giá vàng miếng trong nước giảm về mức 148,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,2- 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này được điều chỉnh giảm tới 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,4 – 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 5/11 trên thế giới

Giá vàng hôm nay 5/11, theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.931 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đà giảm này đánh dấu phiên đi xuống thứ hai liên tiếp, phản ánh tác động của đồng USD mạnh lên và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang dần hạ nhiệt.



Theo các chuyên gia, sự phục hồi của đồng USD trong những phiên gần đây là nguyên nhân chính khiến kim loại quý chịu áp lực giảm. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng – được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng.

Chuyên gia Tim Waterer của KCM Trade nhận định, “sức mạnh của đồng USD đang kéo giá vàng xuống khi giới đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Thị trường hiện không còn tin tưởng mạnh mẽ rằng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.”

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, giới đầu tư hiện chỉ còn 65% tin vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 12/2025, giảm đáng kể so với mức trên 90% trước bài phát biểu gần đây của Chủ tịch Jerome Powell.

Thông thường, vàng – vốn không sinh lãi – sẽ hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp hoặc khi nền kinh tế có dấu hiệu bất ổn. Tuy nhiên, khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất yếu đi, sức hấp dẫn của vàng giảm rõ rệt.

Thị trường vàng tìm điểm tựa quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce

Mặc dù giảm sâu, nhiều chuyên gia cho rằng vàng vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật và chưa đánh mất xu hướng tăng dài hạn.

Theo Carlo Alberto De Casa, chuyên gia phân tích của Swissquote, giá vàng đang “nỗ lực củng cố quanh mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce”. Ông cho rằng vài tuần tới sẽ mang tính bước ngoặt, bởi thị trường có thể chứng kiến một đợt phục hồi mạnh mẽ nếu giá trụ vững trên vùng hỗ trợ, hoặc ngược lại, làn sóng bán tháo sẽ khiến vàng giảm sâu hơn.

Đồng quan điểm, chuyên gia Marc Chandler của Bannockburn Global Forex cho biết, vàng chỉ có thể thu hút lực mua mới khi vượt qua ngưỡng kháng cự 4.075 USD/ounce. “Nếu giá trượt xuống dưới đáy gần đây, thị trường có nguy cơ chứng kiến đợt bán tháo mạnh, kéo vàng lùi về vùng 3.750 USD/ounce,” ông cảnh báo.



Tương tự, Ngân hàng Đầu tư UBS (Thụy Sĩ) vẫn giữ quan điểm lạc quan. Theo UBS, giá vàng đang trong “giai đoạn điều chỉnh tạm thời” sau chuỗi tăng kéo dài, và xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tăng.

Ngân hàng này dự báo, giá vàng có thể tăng lên 4.200 USD/ounce trong thời gian tới, khi các yếu tố hỗ trợ như bất ổn địa chính trị, nhu cầu phòng ngừa rủi ro và khả năng Fed sớm đảo chiều chính sách vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, trong kịch bản căng thẳng địa chính trị leo thang hoặc tăng trưởng toàn cầu suy yếu, UBS không loại trừ khả năng giá vàng chạm mốc 4.700 USD/ounce, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm Mỹ

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm ADP của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 5/11 (giờ địa phương). Đây là chỉ báo quan trọng để giới đầu tư đánh giá sức khỏe thị trường lao động và định hướng chính sách tiếp theo của Fed.

Chuyên gia Tim Waterer nhận định, nếu số liệu từ ADP cho thấy tình hình việc làm tiếp tục ảm đạm, “vàng có thể lấy lại đà tăng do thị trường kỳ vọng Fed sẽ phải nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến.”

Ngược lại, nếu dữ liệu việc làm vẫn khả quan, đồng USD nhiều khả năng sẽ tăng tiếp, khiến vàng tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.



Dù chịu tác động tiêu cực trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng khó có khả năng giá vàng giảm sâu kéo dài. Thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng như nhu cầu phòng ngừa rủi ro, lạm phát tiềm ẩn và sự bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới.

Theo giới phân tích, mức 3.900 – 3.950 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ mạnh. Nếu giá giữ vững ngưỡng này, khả năng phục hồi lên lại vùng 4.050 – 4.100 USD/ounce trong những tuần tới vẫn khá cao.

Trong trung và dài hạn, vàng vẫn được đánh giá là tài sản an toàn hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua ròng kim loại quý để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

