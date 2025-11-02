Giá vàng hôm nay 2/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 2/11: Thị trường "đứng im", người mua "lướt sóng" lỗ nặng

Giá vàng hôm nay 2/11 ở trong nước, giá vàng miếng không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Duy trì ổn định ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,6 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 2/11 trên thế giới: Ổn định quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce khi giới đầu tư chờ tín hiệu mới từ Fed

Sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh, giá vàng thế giới đang dần ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư đang tạm thời “án binh bất động”, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Fed cắt giảm lãi suất đúng dự báo, nhưng phát biểu của Chủ tịch Powell khiến thị trường dao động

Giữa tuần qua, Fed đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, phù hợp với dự báo của phần lớn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell ngay sau cuộc họp đã khiến kỳ vọng về chu kỳ nới lỏng tiếp theo bị chững lại. Ông Powell nhấn mạnh rằng chưa có gì đảm bảo Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong tháng 12, bởi ngân hàng trung ương vẫn cần thêm dữ liệu kinh tế để đánh giá chính xác hướng đi của chính sách.

Trước khi Fed công bố quyết định, thị trường định giá khả năng cắt giảm lãi suất lên tới 90%. Song, ngay sau phát biểu của ông Powell, con số này nhanh chóng giảm xuống còn 63%. Những bình luận mang tính “diều hâu” bất ngờ đã khiến vàng giảm mạnh, dao động quanh mức thấp nhất trong tuần, gần 3.900 USD/ounce.

Cùng lúc đó, việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt cũng góp phần làm giảm sức hấp dẫn của vàng với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng vẫn loay hoay tìm động lực bứt phá

Dù giá vàng đã phục hồi về vùng 4.000 USD/ounce, giới phân tích cho rằng kim loại quý vẫn thiếu động lực đủ mạnh để vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng.

Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay dừng ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 ghi nhận 4.013 USD/ounce. So với đầu tuần, mức giá này phản ánh xu hướng ổn định hơn, song vẫn cho thấy sự giằng co rõ nét giữa lực mua và lực bán.



Ông Aaron Hill, Trưởng phân tích thị trường tại FP Markets, nhận định thị trường vàng đang trong trạng thái giằng co, khi các yếu tố hỗ trợ và kìm hãm giá đan xen nhau. “Giá vàng hiện được giữ vững quanh vùng 4.000 USD/ounce nhờ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, trong khi Fed tỏ ra không mặn mà với việc tiếp tục cắt lãi suất tháng 12,” ông Hill nói.

Bên cạnh đó, thỏa thuận ngừng áp thuế mới giữa Mỹ và Trung Quốc cũng khiến nhu cầu trú ẩn giảm sút. Tuy nhiên, trong dài hạn, vàng vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư. Theo ông Hill, “mọi nhịp giảm xuống dưới 3.950 USD/ounce đều có thể là cơ hội mua vào hợp lý.”

Triển vọng ngắn hạn: Vàng cần vượt 4.175 USD/ounce để lấy lại đà tăng

Chuyên gia Philip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường của Blue Line Futures, cho rằng vàng vẫn có dư địa tăng trong ngắn hạn, nhưng để khẳng định xu hướng phục hồi bền vững, giá cần phải vượt mốc 4.175 USD/ounce.

Theo ông Streible, dữ liệu kinh tế Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới có thể là yếu tố quyết định hướng đi của thị trường. Nếu báo cáo việc làm và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho thấy dấu hiệu yếu đi, Fed sẽ chịu áp lực phải tiếp tục hạ lãi suất bất chấp phát biểu thận trọng của Chủ tịch Powell. Khi đó, vàng có thể bật tăng trở lại nhờ kỳ vọng chi phí vay giảm và đồng USD yếu đi.

“Những con số kém khả quan của thị trường lao động có thể là lực đẩy tốt cho giá vàng sau giai đoạn điều chỉnh vừa qua,” ông Streible nhận định.

Triển vọng dài hạn: Vàng vẫn giữ vị thế an toàn

Trong khi thị trường còn phân vân ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của vàng. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho rằng áp lực bán hiện tại chỉ mang tính tạm thời và có thể tạo nền cho một đợt tích lũy mới.

Theo ông Hansen, chu kỳ tích lũy trước của vàng kéo dài khoảng 4 tháng. Nếu lần này xu hướng tương tự lặp lại và giá có thể quay về mức đỉnh lịch sử trước cuối năm, đây sẽ là tín hiệu rất đáng chú ý cho nhà đầu tư dài hạn.

“Ngay cả Chủ tịch Powell cũng đang tỏ ra thận trọng. Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vừa qua chưa giải quyết triệt để các vấn đề cốt lõi, vì vậy sự kiên nhẫn là điều quan trọng nhất lúc này,” ông Hansen nói thêm.

Dù vậy, việc giá vàng đóng cửa tuần trên mốc 4.000 USD/ounce vẫn là tín hiệu tích cực. Nó cho thấy lực mua phòng thủ vẫn đủ mạnh để giữ giá không rơi sâu, đồng thời mở ra triển vọng cho một tuần giao dịch mới cân bằng hơn.



Giới phân tích cho rằng trong thời gian tới, giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động bởi ba yếu tố chính: chính sách lãi suất của Fed, tình hình kinh tế Mỹ và diễn biến địa chính trị toàn cầu. Nếu Fed phát đi tín hiệu rõ ràng về khả năng hạ lãi suất thêm trong tháng 12, vàng có thể nhanh chóng quay lại đà tăng. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương giữ thái độ cứng rắn, kim loại quý này có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 3.900 – 4.050 USD/ounce.

Ngoài ra, căng thẳng tại các điểm nóng như Trung Đông, cùng diễn biến khó lường của đồng USD và thị trường chứng khoán, cũng là những biến số có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm lý giới đầu tư.



Dù chịu nhiều sức ép, vàng vẫn đang cho thấy khả năng giữ giá đáng kể. Việc duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce trong bối cảnh Fed thận trọng và kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định cho thấy vai trò trú ẩn của kim loại quý vẫn chưa bị thay thế.

Theo các chuyên gia, nếu trong tuần tới các số liệu kinh tế tiếp tục yếu đi, vàng hoàn toàn có thể bứt phá, lấy lại đà tăng. Ngược lại, nếu đồng USD phục hồi mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng có thể tiếp tục tích lũy thêm một thời gian trước khi tạo sóng mới.

Giá vàng hôm nay 2/11 phản ánh tâm lý chờ đợi rõ nét của giới đầu tư. Dù chưa bứt phá, việc duy trì quanh mốc 4.000 USD/ounce vẫn là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một giai đoạn biến động mới khi chính sách tiền tệ của Mỹ có hướng đi cụ thể hơn trong tháng 12 tới.