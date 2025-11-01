Giá vàng hôm nay 1/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 1/11, giá vàng miếng trong nước tăng lên 148,4 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng hôm nay 1/11: Vàng nhẫn lấy lại mốc 149,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng chiều với vàng mếng, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng. Hiện mức giá cao nhất là 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay 1/11 trên thế giới: Duy trì đà tăng, thị trường thận trọng sau cuộc họp Fed và tín hiệu hạ nhiệt Mỹ - Trung

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 7h00 ngày 1/11 (giờ Việt Nam) ở mức 4.020,88 USD/ounce, tăng 22,74 USD/ounce so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.347 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).



So với các phiên giao dịch trước, giá vàng hôm nay không biến động quá xa, duy trì quanh vùng giá ổn định trong ngày cuối cùng của tháng 10. Thị trường đang trong giai đoạn củng cố sau những phiên tăng – giảm dữ dội gần đây. Khối lượng giao dịch sụt giảm khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu mới về chính sách tiền tệ và kinh tế toàn cầu.

Tuần qua, giá vàng liên tục biến động mạnh do tác động của căng thẳng địa chính trị và những thay đổi chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kim loại quý vẫn cho thấy xu hướng ổn định tương đối, bất chấp môi trường tài chính toàn cầu đang nhiều biến động.

Sự ổn định này xuất hiện sau chuỗi sự kiện quan trọng, trong đó có quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, hai yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hàng hóa, tiền tệ và đặc biệt là giá vàng.

Fed cắt giảm lãi suất, thị trường vàng phản ứng thận trọng

Trong cuộc họp chính sách mới nhất, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất về mức 3,75% - 4%, đúng như dự đoán của phần lớn giới phân tích. Quyết định này phần nào giúp thị trường tài chính “dễ thở” hơn, tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại nằm ở phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp. Ông Powell cho biết khả năng tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 là “rất xa vời”, khiến kỳ vọng về một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn bị dội gáo nước lạnh.

Phát biểu này ngay lập tức khiến đồng USD mạnh lên, khi giới đầu tư đánh giá Fed sẽ giữ quan điểm thận trọng trong thời gian tới. Đồng bạc xanh tăng giá thường gây áp lực giảm lên vàng, bởi kim loại quý này có mối quan hệ nghịch với USD – khi đồng đô la lên giá, vàng trở nên đắt hơn với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Dẫu vậy, việc giá vàng vẫn giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ 3.886 USD/ounce cho thấy lực cầu đối với vàng vẫn bền vững. Điều này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư khi bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Cuộc gặp Mỹ - Trung: Tín hiệu hạ nhiệt nhưng chưa đủ củng cố niềm tin

Một yếu tố khác tác động mạnh đến thị trường vàng tuần qua là hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ phần nào căng thẳng trong quan hệ song phương, đặc biệt về thương mại, chuỗi cung ứng và các vấn đề nguyên liệu chiến lược.

Tại hội nghị, Tổng thống Trump đồng ý giảm thuế nhập khẩu đối với tiền chất fentanyl từ 20% xuống còn 10% và đề xuất đạt được thỏa thuận chung về nguồn cung đất hiếm. Động thái này được Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh, đồng thời ông kêu gọi hai nước phát triển mối quan hệ kinh tế lành mạnh, ổn định hơn trong tương lai.

Những tín hiệu tích cực này giúp thị trường vàng tạm thời “hạ nhiệt”, bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung thường khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, sự lạc quan vẫn còn hạn chế, khi giới chuyên gia cho rằng các cam kết trên mới chỉ dừng lại ở mức tuyên bố, chưa có cơ chế ràng buộc rõ ràng.

Thực tế cho thấy, nhiều thỏa thuận thương mại giữa hai nước trong quá khứ đã không đi đến hồi kết, hoặc bị đình trệ trong quá trình thực thi. Vì vậy, giới đầu tư vẫn duy trì tâm thế thận trọng, chờ đợi thêm bằng chứng cụ thể về việc giảm leo thang căng thẳng trước khi thay đổi chiến lược đầu tư.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng tăng dài hạn vẫn được củng cố

Dưới góc nhìn kỹ thuật, giá vàng vẫn duy trì trong xu hướng tăng trung – dài hạn. Việc kim loại quý này giữ được ngưỡng hỗ trợ mạnh và nhanh chóng hồi phục khi giảm sâu là tín hiệu cho thấy lực mua vẫn chiếm ưu thế.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh Fed tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất và nhiều nền kinh tế lớn đang đối mặt với áp lực lạm phát, vàng sẽ tiếp tục được coi là kênh đầu tư phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô khác như bất ổn địa chính trị, căng thẳng tại Trung Đông, hay xu hướng giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ của các ngân hàng trung ương châu Á cũng góp phần củng cố vị thế của vàng trên thị trường toàn cầu.

Triển vọng giá vàng trong thời gian tới

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng có thể dao động trong biên độ 3.980 – 4.080 USD/ounce, trước khi xác lập xu hướng mới. Nếu Fed phát tín hiệu tạm dừng nâng lãi suất trong các tháng tới, vàng có thể bứt phá lên vùng 4.100 USD/ounce.

Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, vàng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn, song xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Các tổ chức phân tích như SP Angel và FXStreet đều nhận định, vàng sẽ duy trì vai trò kênh trú ẩn an toàn hàng đầu trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và bất định kinh tế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.



Giá vàng hôm nay 1/11 trên thế giới vẫn giữ được đà tăng nhẹ, nhờ sự cân bằng giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ và những yếu tố rủi ro toàn cầu. Việc Fed cắt giảm lãi suất đúng kỳ vọng, cùng với tín hiệu hòa dịu trong quan hệ Mỹ - Trung, đã giúp tâm lý thị trường bớt căng thẳng, nhưng chưa đủ để tạo ra xu hướng tăng mạnh.

Giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng, bởi các yếu tố rủi ro vĩ mô còn nhiều — từ biến động chính trị quốc tế, xu hướng thắt chặt tài chính toàn cầu, cho đến những ẩn số trong chính sách tiền tệ Mỹ.

Trong bối cảnh đó, vàng vẫn được xem là hàng rào phòng vệ an toàn cho danh mục đầu tư. Nếu các bất ổn tiếp tục kéo dài, kim loại quý này có khả năng trở lại chu kỳ tăng giá mạnh trong thời gian tới.