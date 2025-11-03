Tin hot thị trường ngày 3/11: 79 dự án nhà ở thương mại được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Tin hot thị trường ngày 3/11: 79 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo quý III/2025 về nhà ở và thị trường bất động sản, cho thấy nguồn cung có cải thiện so với quý trước và cùng kỳ. Trong quý, cả nước có 79 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, quy mô khoảng 32.449 căn, gồm 15.649 căn chung cư và 16.800 căn nhà ở riêng lẻ, tăng 2,6% so với quý II và tăng 43% so với cùng kỳ 2024.

Nếu tính cả nhà ở xã hội, tổng dự án đủ điều kiện bán là 92 dự án với gần 38.000 căn. Về triển khai đầu tư, có 133 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương, 1.231 dự án đang xây dựng với hơn 618.000 căn.

Riêng số dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành trong quý đạt 21 dự án với 9.496 căn, gấp đôi quý trước. Tính chung mọi loại hình (thương mại, xã hội, đất nền), quý III/2025 cả nước có 1.779 dự án đang triển khai và 78 dự án hoàn thành với gần 28.000 căn, lô nền, cho thấy nguồn cung mới đang được khơi thông dần.

Tin hot thị trường ngày 3/11: Quý 3, hơn 93.000 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong 3 tháng

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, đến cuối quý III/2025, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đạt khoảng 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024 và tương đương 7,4% tổng dư nợ tín dụng.

Quy mô thị trường hầu như đi ngang từ cuối 2023 đến nay, tỷ lệ TPDN/GDP đạt 10,2%, giảm nhẹ so với quý trước. Trong quý III, doanh nghiệp phát hành 129.319 tỷ đồng trái phiếu, giảm 19% so với cùng kỳ 2024; trong đó phát hành riêng lẻ vẫn chiếm áp đảo (84,2%).

Khối ngân hàng tiếp tục dẫn dắt với hơn 90.700 tỷ đồng (70,2%), kế đến là bất động sản với gần 27.800 tỷ đồng (21,5%). Lãi suất phát hành bình quân ở mức 7,18%/năm, tăng so với quý II, chủ yếu do nhóm ngân hàng điều chỉnh.

Điểm sáng là hoạt động mua lại trước hạn tăng mạnh, đạt 93.295 tỷ đồng, cao hơn 32,5% so với cùng kỳ. Thị trường cũng ghi nhận 48.080 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong 3 tháng cuối năm 2025, tập trung ở bất động sản và ngân hàng. Giao dịch thứ cấp duy trì sôi động với 392.080 tỷ đồng, tăng 15% so với quý trước.

Tin hot thị trường ngày 3/11: Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc thông suốt trở lại, gần 400 xe qua cửa khẩu mỗi ngày

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cho biết tình trạng ùn tắc xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tại một số địa phương Tây nguyên thời gian qua đã được khắc phục. Nguyên nhân ách tắc xuất phát từ việc một số phòng kiểm nghiệm tạm dừng hoạt động để bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ đánh giá lại nên doanh nghiệp không kịp xét nghiệm các chỉ tiêu cadimi và vàng o, điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu, dẫn tới chậm thông quan.

Hiện Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận với tổng công suất khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ đáp ứng nhu cầu nếu vận hành đầy đủ.

Sau hơn 1 tuần triển khai giải pháp, hoạt động thông quan đã thông suốt trở lại, mỗi ngày gần 400 xe sầu riêng xuất sang Trung Quốc, riêng Lạng Sơn đạt 200–250 xe, Lào Cai 100–150 xe và Móng Cái khoảng 50 xe.

Bộ NN&MT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp phía Trung Quốc, xử lý kịp thời các vướng mắc kỹ thuật để bảo đảm tiêu thụ cho khoảng 150.000 ha sầu riêng, sản lượng dự kiến hơn 1,5 triệu tấn trong năm nay.