Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp đà giảm, vàng có còn "hot"?

Giá vàng hôm nay 3/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 3/11/2025, giá vàng miếng trong nước ở mức 148,4 triệu đồng chiều bán.

Giá vàng hôm nay 3/11 tiếp đà giảm, nhưng vàng vẫn có sức hút nhất định với nhà đầu tư

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với mở đầu tuần trước.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với 7 ngày trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với vàng nhẫn, ghi nhận thời điểm sáng sớm hôm nay 3/11, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua vào ở mức 145,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 148,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào - bán ra so với phiên trước đó.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua vào ở mức 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá chiều mua - bán ra so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào - bán ra so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sáng sớm nay 3/11, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước đó, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo vẫn giữ nguyên giá mua vào - bán ra.

Được biết, trong tuần trước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm mạnh. Cụ thể, với vàng SJC đã giảm ở chiều mua vào từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra cùng giảm 800.000 đồng/lượng; với vàng nhẫn, ở cả chiều mua vào và bán ra đã giảm từ 800.000 đồng đến 3,8 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cả một tuần thị trường vàng "nhuốm màu đỏ". Vàng giảm nhưng vẫn có sức hút đối với nhà đầu tư. Dù giá vàng giảm, trong tuần qua, tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng dài để mua vàng. Chứng tỏ, thứ kim loại quý này vẫn còn độ "hot".

Giá vàng hôm nay 3/11 trên thị trường thế giới: Mất mốc 4.000 USD/ounce

Theo dữ liệu của Kitco, lúc 7H sáng (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,52%, xuống còn 3.980,2 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng giao tháng 12 lùi 0,53%, còn 3.992,17 USD/ounce.

Đây là phiên giảm nối tiếp đà điều chỉnh từ tuần trước, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đúng như dự đoán của giới đầu tư. Tuy nhiên, phát biểu sau đó của Chủ tịch Fed Jerome Powell lại khiến thị trường có phần thất vọng, khi ông tỏ ra thận trọng và không khẳng định chắc chắn việc tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12.

Trước cuộc họp chính sách hôm 29/10, thị trường đặt xác suất 90% cho khả năng Fed sẽ hạ lãi suất lần nữa vào cuối năm. Nhưng sau những bình luận có phần “diều hâu” của ông Powell, tỷ lệ này đã giảm mạnh xuống còn 63%.

Chính sự thay đổi kỳ vọng này khiến giá vàng bị kìm hãm, dao động chủ yếu quanh vùng 3.900 USD/ounce trong suốt tuần qua.

Fed thận trọng, vàng mất động lực tăng

Các chuyên gia nhận định, dù Fed đã nới lỏng chính sách tiền tệ ba lần liên tiếp, nhưng việc Chủ tịch Powell tỏ ra dè dặt với khả năng tiếp tục giảm lãi suất khiến nhà đầu tư vàng chưa thể kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh.

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt cũng góp phần làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Khi rủi ro toàn cầu tạm lắng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, khiến vàng chịu áp lực điều chỉnh.

Mặc dù có thời điểm phục hồi lên ngưỡng 4.000 USD/ounce, giới phân tích vẫn cho rằng vàng chưa đủ động lực để bứt phá qua các ngưỡng kháng cự mạnh.

Chuyên gia nhận định: Vàng vẫn có dư địa tăng trong ngắn hạn

Ông Philip Streible, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng giá vàng vẫn có khả năng hồi phục trong ngắn hạn, nhưng để quay lại xu hướng tăng mạnh, kim loại quý cần vượt qua mốc 4.175 USD/ounce.

“Tuần này không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu, Fed có thể buộc phải giảm lãi suất thêm, bất chấp quan điểm thận trọng của ông Powell. Dữ liệu yếu sẽ là yếu tố hỗ trợ vàng phục hồi. Sau đợt điều chỉnh vừa qua, giá vàng đang tìm cách lấy lại đà tăng”, ông Streible nhận định.

Cùng quan điểm, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, đánh giá triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực, dù áp lực bán ra ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Theo ông Hansen, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giai đoạn tích lũy trong thời gian tới. “Nếu nhìn lại đợt tích lũy kéo dài 4 tháng trước đó, việc vàng lập đỉnh mới trước khi năm kết thúc sẽ là điều đáng chú ý. Ông Powell, giống như nhiều người khác, đang cố gắng bắt mạch nền kinh tế Mỹ giữa bối cảnh nhiều biến động”, ông nói thêm.



Dù xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế, việc giá vàng đóng cửa tuần trước trên ngưỡng 4.000 USD/ounce được giới phân tích xem là tín hiệu tích cực.

Theo ông Hansen, điều này có thể giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, đặc biệt khi những bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị chưa hoàn toàn được giải quyết. “Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung thực tế không tháo gỡ được các vấn đề lớn. Vì vậy, thị trường vàng cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn để hình thành xu hướng rõ ràng hơn,” ông nói.

Nhà đầu tư dài hạn coi vùng dưới 3.950 USD là cơ hội mua vào

Trong khi nhiều nhà đầu tư ngắn hạn tỏ ra thận trọng, một số chuyên gia vẫn duy trì góc nhìn lạc quan về vàng trong trung và dài hạn.

Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường tại FP Markets, cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương cùng xu hướng phòng ngừa rủi ro danh mục sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng.

“Tôi vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn. Với bối cảnh lãi suất thấp và rủi ro kinh tế tiềm ẩn, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì xu hướng mua vàng dự trữ. Vì vậy, những đợt điều chỉnh xuống dưới 3.950 USD/ounce nên được xem là cơ hội mua vào”, ông Hill nhận định.



Nhìn tổng thể, thị trường vàng đang trong giai đoạn thiếu chất xúc tác mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng. Sự bất định xoay quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, cùng tâm lý chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến vàng dao động quanh vùng 3.950 – 4.000 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất, hoặc các báo cáo kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu, vàng có thể phục hồi trở lại vùng 4.100 USD. Ngược lại, nếu thị trường tin rằng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ nới lỏng, áp lực bán có thể quay trở lại.

Các nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi chặt chẽ các phát biểu của quan chức Fed, đặc biệt là trước thềm công bố báo cáo việc làm Mỹ (Nonfarm Payrolls) sắp tới – yếu tố có thể định hướng xu thế giá vàng trong phần còn lại của quý IV.

Giá vàng hôm nay 3/11 tiếp tục giảm nhẹ, rời khỏi mốc 4.000 USD/ounce khi thị trường đang trong trạng thái “nghe ngóng”. Dù xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, song nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn tích cực, trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đang trong chu kỳ giảm và nhu cầu nắm giữ vàng làm tài sản trú ẩn vẫn duy trì mạnh mẽ.