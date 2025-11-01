Tin hot thị trường ngày 1/11: Hàng loạt nhà thuốc lớn ở TP.HCM bị xử phạt

Sở Y tế TP.HCM ngày 31/10 cho biết đã xử lý hàng loạt cơ sở dược, mỹ phẩm vi phạm trên địa bàn. Công ty CP Dược phẩm An Khang Pharma (223 Nguyễn Trọng Tuyển) và Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Bernard 1 bị phạt mỗi đơn vị 8 triệu đồng vì người phụ trách chuyên môn vắng mặt nhưng không ủy quyền.

Nhiều nhà thuốc khác như Minh Khang, Bảy Hiền, Phước Trí bị phạt từ 4 đến 17,5 triệu đồng do không cách ly thuốc kém chất lượng, hết hạn hoặc bán thuốc kê đơn khi không có đơn. Công ty TNHH Corex Biopharm bị phạt 70 triệu đồng vì tự ý thay đổi kho bảo quản; dược sĩ phụ trách bị tước chứng chỉ 4,5 tháng.

Một số cơ sở như Nhà thuốc Ngân Hà 12, Ngọc Diệp 6 bị phạt 25 triệu đồng vì kinh doanh thuốc khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Đáng chú ý, Nhà thuốc 5D Ký Hòa bị phát hiện nhiều vi phạm cùng lúc, bị phạt tổng cộng 51 triệu đồng, buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề và đình chỉ hoạt động 7,5 tháng.

Tin hot thị trường ngày 1/11: Thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả gắn nhãn Vichy, My Gold Korea Red Ginseng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, đồng loạt khám xét 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng tại TP.HCM và Tây Ninh.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn sản phẩm gắn nhãn các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vỏ hộp, tem nhãn phục vụ việc pha chế, đóng gói. Giá trị số hàng giả được xác định tương đương hàng thật, lên tới nhiều tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Khánh (1982, quê Tây Ninh) là người cầm đầu, tổ chức sản xuất tại nhiều địa điểm và thuê người tiêu thụ. Hỗ trợ Khánh còn có Khổng Đức Hồng (1992, TP.HCM) và Bùi Thị Mộng Thu (1987, Vĩnh Long), lợi dụng mạng xã hội, các hội nhóm và dịch vụ chuyển phát để đưa hàng giả đi nhiều tỉnh, thành.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra, khẳng định đây là kết quả đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 1/11: Yêu cầu siết hàng giả và gỡ “điểm nghẽn” cho hộ kinh doanh La Phù

Ngày 31/10, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – cùng đại diện các sở, ngành đã kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại làng nghề La Phù (xã An Khánh, Hoài Đức) nhằm nắm bắt khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách cho kinh tế tư nhân.

Các hộ sản xuất cho biết trước đây từng xảy ra tình trạng sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh bánh kẹo không hóa đơn, chứng từ, nhưng thời gian gần đây, nhờ sự vào cuộc của công an, quản lý thị trường, thuế, công thương… công tác kiểm tra, tuyên truyền được tăng cường nên ý thức chấp hành pháp luật đã nâng lên, môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh việc phòng chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ môi trường là yêu cầu chung với tất cả làng nghề của Hà Nội, không chỉ riêng La Phù.

Ông đề nghị các sở, ngành chủ động tham mưu thực hiện Quyết định 282/2025 của UBND TP, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, khuyến khích người dân tố giác để bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng làng nghề phát triển bền vững.