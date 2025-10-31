Tin hot thị trường ngày 31/10: Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Giá xăng, dầu tăng mạnh sau phiên điều hành theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương từ chiều 30/10.

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.760 đồng/lít, tăng 710 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.488 đồng/lít, tăng 762 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 23/10.

Cùng xu hướng với giá xăng, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, lên ngưỡng 19.203 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, giá mới là 19.271 đồng/lít; dầu mazut tăng 541 đồng, lên ngưỡng 14.639 đồng/kg.

Tin hot thị trường ngày 31/10: Khởi xướng điều tra chống lẩn tránh PVTM với thép cán nóng Trung Quốc

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 27/10/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3176/QĐ-BCT khởi xướng điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc AC03.AD20).

Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở hồ sơ của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đề nghị làm rõ dấu hiệu lẩn tránh thuế chống bán phá giá với thép cán nóng khổ rộng trên 1.880mm đến 2.300mm từ Trung Quốc. Trước đó, ngày 04/7/2025, Bộ Công Thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức với thép cán nóng Trung Quốc theo Quyết định 1959/QĐ-BCT.

Cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi tới các bên liên quan, thẩm tra và xác minh thông tin trước khi trình Bộ Công Thương kết luận. Bộ khẳng định điều tra sẽ khách quan, minh bạch, đúng pháp luật và cam kết quốc tế, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phân phối, sử dụng thép liên quan chủ động đăng ký làm bên liên quan để bảo vệ quyền lợi.

Tin hot thị trường ngày 31/10: Muji thu hồi 600.000 chai xịt phòng do nhiễm khuẩn

Tập đoàn Ryohin Keikaku, công ty mẹ của thương hiệu bán lẻ Muji (Nhật Bản), ngày 30/10 thông báo thu hồi khẩn cấp khoảng 600.000 chai xịt phòng thuộc dòng “Room Fragrance Spray” do phát hiện vi khuẩn trong quá trình sản xuất.

Theo Kyodo News, đợt thu hồi áp dụng với 11 mùi hương, trong đó có Woody và Green, được bán ra thị trường từ tháng 9/2024.

Muji cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc kiểm soát vệ sinh tại dây chuyền sản xuất chưa chặt chẽ, dẫn tới sản phẩm bị nhiễm một số chủng vi khuẩn phổ biến trong môi trường sống.

Các chủng này được đánh giá có nguy cơ gây hại sức khỏe ở mức rất thấp và đến nay chưa ghi nhận trường hợp khách hàng nào gặp vấn đề sau khi sử dụng. Dù vậy, công ty vẫn chủ động thu hồi toàn bộ lô hàng, đồng thời mở rộng kiểm tra với các sản phẩm sản xuất cùng nhà máy.

Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay và có thể nhận hoàn tiền qua website, đường dây nóng hoặc mang trực tiếp tới cửa hàng Muji, không cần hóa đơn.