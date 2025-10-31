Giá bạc hôm nay 31/10 bật tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 31/10 trên thế giới bật tăng mạnh lên gần 49,1 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 31/10: Thế giới tăng mạnh, trong nước giảm nhẹ, hướng tới mốc 50 USD/ounce

Theo dữ liệu cập nhật từ giabac.net, vào lúc 13h hôm nay 31/10, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 49,039 USD/ounce, tăng 1,214 USD/ounce so với phiên giao dịch buổi sáng 30/10.

Tính theo quy đổi, giá bạc thế giới hiện được niêm yết ở mức 1.290.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.295.000 đồng/ounce (bán ra), tăng 33.000 đồng/ounce ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của bạc, phản ánh xu hướng đi lên rõ rệt kể từ khi Fed chính thức thông báo giảm lãi suất cơ bản, cùng với kỳ vọng mở rộng chính sách nới lỏng tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Giá bạc hôm nay 31/10 ở trong nước diễn biến trái chiều: Phú Quý giảm, các thương hiệu khác ổn định

Trái ngược với đà tăng trên thị trường quốc tế, giá bạc trong nước sáng nay có sự điều chỉnh giảm nhẹ.

Cụ thể, vào 13h ngày 31/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng ngày 30/10.

Tại các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc phổ biến quanh 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.609.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết ở mức 1.581.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra). So với những ngày trước, mức giá này hầu như giữ ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường nội địa trước biến động quốc tế.

Giới kinh doanh kim hoàn cho biết, dù giá bạc thế giới tăng mạnh, song thị trường trong nước chưa phản ứng tức thì do nguồn cung trong nước ổn định, lượng giao dịch vật chất chưa có đột biến. Ngoài ra, tỷ giá USD/VND giữ vững cũng là yếu tố góp phần làm chậm đà điều chỉnh giá trong nước.

Fed hạ lãi suất, USD suy yếu – động lực thúc đẩy giá bạc đi lên

Theo phân tích của chuyên gia Ghiles Guezout (FXStreet), quyết định hạ lãi suất của Fed cùng với kỳ vọng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ đã khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đáng kể. Đây là yếu tố làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Ông Guezout nhấn mạnh: “Bất ổn chính trị tại Washington, đặc biệt là việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài sang tuần thứ tư, đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh đó, bạc trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cả, không chỉ với giới đầu tư tài chính mà cả các quỹ phòng hộ và ngân hàng trung ương.”

Bên cạnh yếu tố chính trị, xu hướng mua vào mạnh của các nhà đầu tư châu Á – đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ – cũng đang góp phần hỗ trợ giá bạc. Hai quốc gia này vốn có nhu cầu lớn về bạc cho sản xuất công nghiệp và trang sức, nhất là khi mùa lễ hội cuối năm đang đến gần.

Phân tích kỹ thuật: Bạc hướng tới ngưỡng 50 USD/ounce

Chuyên gia Jim Wyckoff (Kitco) cho biết, trên phương diện kỹ thuật, hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 12 đang tiến sát vùng kháng cự mạnh 48,5 - 49 USD/ounce. Nếu giá vượt thành công mốc này, mục tiêu kế tiếp sẽ là 50 USD/ounce – ngưỡng tâm lý quan trọng có thể mở ra một chu kỳ tăng giá mới.

Ở chiều ngược lại, các vùng hỗ trợ quan trọng được xác định tại 46,9 USD/ounce và 45,5 USD/ounce. Việc phá vỡ các mức hỗ trợ này có thể kích hoạt làn sóng bán tháo, khiến giá điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, hiện tại, phần lớn các tín hiệu kỹ thuật đều nghiêng về khả năng giá tiếp tục tăng. Các đường trung bình động (MA) ngắn hạn đã cắt lên đường MA dài hạn – dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế.

Bạc hưởng lợi kép: tài sản trú ẩn và nhu cầu công nghiệp tăng

Không chỉ được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn biến động kinh tế, bạc còn được đánh giá cao nhờ vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghệ năng lượng tái tạo, điện tử và xe điện đang tăng mạnh. Trong đó, ngành năng lượng mặt trời là lĩnh vực tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% tổng nhu cầu hàng năm.

Khi các quốc gia đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon, bạc trở thành nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị điện tử cao cấp. Điều này giúp kim loại quý này có nền tảng vững chắc hơn so với vàng – vốn phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu tư tài chính và tâm lý thị trường.

Một chuyên gia tại Bloomberg Metals nhận định: “Ngay cả khi Fed đảo chiều chính sách tiền tệ hoặc đồng USD phục hồi nhẹ, nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp vẫn đủ mạnh để giữ giá ở vùng cao.”

Triển vọng giá bạc: Có thể chạm mốc 50 USD/ounce nếu USD tiếp tục suy yếu

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, thị trường bạc sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và diễn biến chính trị tại Washington.

Nếu đồng USD tiếp tục suy yếu, bạc hoàn toàn có thể vượt ngưỡng tâm lý 50 USD/ounce, mở ra chu kỳ tăng giá mới trên thị trường kim loại quý. Ngược lại, nếu Mỹ sớm đạt thỏa thuận ngân sách và lợi suất trái phiếu tăng trở lại, giá bạc có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Dù vậy, phần lớn chuyên gia đều cho rằng xu hướng chung của bạc trong quý IV/2025 vẫn là tăng ổn định, nhờ sự kết hợp giữa nhu cầu công nghiệp và tâm lý phòng ngừa rủi ro toàn cầu.



Như vậy, giá bạc hôm nay 31/10 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa thị trường trong nước và thế giới. Trong khi giá quốc tế tiến gần mốc 49,1 USD/ounce, phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của giới đầu tư, thì giá trong nước lại giảm nhẹ, cho thấy tâm lý giao dịch thận trọng.

Các chuyên gia nhận định, với những yếu tố hỗ trợ từ chính sách tiền tệ nới lỏng, nhu cầu công nghiệp và bất ổn địa chính trị, bạc đang trở lại vị thế “tỏa sáng” của một kim loại quý chiến lược, vừa mang giá trị đầu tư vừa có tính ứng dụng cao trong sản xuất.