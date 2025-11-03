Đà tăng này được cho là đến từ nhu cầu đầu tư và công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, cùng với tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Giá bạc hôm nay 3/11: Bạc tăng, nhà đầu tư ngắn hạn kỳ vọng sinh lời cao

Giá bạc hôm nay 3/11 trong nước đồng loạt tăng, chênh lệch mua – bán duy trì ổn định

Sáng 3/11, Công ty Kim Loại Quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) lên 1,87 – 1,92 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở 50.000 đồng/lượng, được xem là khoảng dao động phổ biến trong bối cảnh giá bạc liên tục biến động mạnh.

Cũng tại Ancarat, giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) sáng nay niêm yết ở 49,12 – 50,48 triệu đồng/kg, tăng 1,53 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch trước đó. Mức tăng này phản ánh xu hướng phục hồi rõ rệt của thị trường bạc nguyên liệu, trong khi nhu cầu đầu tư kim loại quý vẫn ở mức cao.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 (1 lượng) sáng nay được niêm yết 1,87 – 1,92 triệu đồng/lượng, tương tự như Ancarat. Mức giá này cũng tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước, cho thấy sự đồng thuận giữa các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn trong nước.

Đáng chú ý, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý hiện ở 48,31 – 49,81 triệu đồng/kg, tăng 1,55 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 31/10. Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp, phản ánh diễn biến tích cực của thị trường kim loại quý trong nước sau thời gian điều chỉnh.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,85 – 1,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mặc dù thấp hơn so với các doanh nghiệp khác, song mức chênh lệch giữa giá mua và bán của Sacombank-SBJ cũng được giữ ổn định, cho thấy thị trường đang dần lấy lại đà cân bằng.

Giá bạc hôm nay 3/11 thế giới tăng mạnh, tiến gần ngưỡng kháng cự 49 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 3/11 (theo giờ Việt Nam) được niêm yết ở mức 48,87 USD/ounce, tăng 1,45 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Đà tăng này giúp bạc tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng 49 USD/ounce, đánh dấu sự phục hồi đáng kể sau chuỗi phiên giảm nhẹ trước đó.

Mặc dù giá bạc đã giảm khoảng 12% so với mức đỉnh 54,4 USD/ounce, nhưng nếu tính từ đầu năm đến nay, bạc vẫn tăng khoảng 68%, trở thành một trong những kênh đầu tư có mức sinh lời cao nhất trong nhóm tài sản kim loại quý.

Trên thị trường châu Á, giá bạc giao ngay có xu hướng phục hồi nhẹ, khi các nhà đầu tư quay trở lại với nhóm tài sản an toàn. Sự biến động mạnh của các thị trường chứng khoán toàn cầu cùng với kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt đã tạo điều kiện cho giá bạc tiếp tục đứng vững trên vùng hỗ trợ 48 USD/ounce.



Theo giới phân tích, những yếu tố giúp giá bạc hôm nay 3/11 tiếp tục đi lên là sự kết hợp giữa nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp. Kim loại này không chỉ được xem là tài sản trú ẩn an toàn như vàng, mà còn là nguyên liệu quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất chip bán dẫn.

Cụ thể, bạc là vật liệu dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, được sử dụng rộng rãi trong tấm pin năng lượng mặt trời, các linh kiện điện tử và cảm biến trong ngành ô tô. Khi xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu tiếp tục mở rộng, nhu cầu bạc công nghiệp được dự báo vẫn tăng trưởng mạnh, góp phần duy trì giá ở mức cao.

Ngoài ra, sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư ngắn hạn cũng khiến thị trường sôi động hơn. Với mức lợi nhuận tăng tới 68% từ đầu năm, bạc đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong danh mục đầu tư của nhiều quỹ và nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh các kênh như chứng khoán và bất động sản đang chịu áp lực điều chỉnh.

Thị trường chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị

Giá bạc giữ trên ngưỡng 48 USD/ounce còn nhờ vào sự gia tăng biến động của thị trường tài chính toàn cầu, khiến nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý tăng mạnh. Tuần trước, các chỉ số chứng khoán lớn đồng loạt giảm trong bối cảnh lo ngại về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI gia tăng, trong khi đợt cắt giảm lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc gặp giữa Mỹ - Trung chưa mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Cụ thể, Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, động thái được dự báo rộng rãi từ trước. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo rằng chưa có gì đảm bảo về đợt cắt giảm tiếp theo trong tháng 12, khiến nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc với một số nhượng bộ thương mại, nhưng không có bước đột phá đáng kể nào, khiến thị trường tiếp tục trong trạng thái chờ đợi.

Ngoài ra, giá thuê bạc tại London đã giảm từ mức cao kỷ lục, cho thấy thanh khoản thị trường đang dần cải thiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, áp lực điều chỉnh kỹ thuật có thể sớm xuất hiện nếu giá không vượt qua được vùng kháng cự 49 USD/ounce.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh kỹ thuật nếu bạc không giữ vững vùng 48 USD/ounce

Theo chuyên gia phân tích Christopher Lewis (FX Empire), vùng 48 USD/ounce tiếp tục là “điểm nghẽn kỹ thuật” của thị trường bạc. Nếu giá không trụ vững được trên ngưỡng này, bạc có thể lùi về vùng 47 USD/ounce, thậm chí giảm sâu xuống quanh 42 USD/ounce, được xem là vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo.

Lewis nhận định, khối lượng giao dịch đã tăng mạnh khi giá tiệm cận đỉnh, sau đó giảm cùng chiều với giá – đây là tín hiệu cổ điển cho thấy đà tăng đang yếu dần. Theo ông, tâm lý nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu dao động sau giai đoạn hưng phấn đầu cơ kéo dài từ giữa tháng 10, khi nhiều người đã hiện thực hóa lợi nhuận sau đợt tăng nóng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác cho rằng, với bối cảnh nhu cầu công nghiệp tăng mạnh và kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất thấp trong trung hạn, giá bạc có khả năng sớm kiểm định lại vùng 49 USD/ounce, trước khi xác lập mặt bằng giá mới ổn định hơn.



Giá bạc hôm nay 3/11 duy trì đà tăng vững chắc cả trong nước lẫn thế giới. Sự kết hợp giữa yếu tố đầu tư, nhu cầu công nghiệp và môi trường tài chính biến động đã tạo lực đỡ mạnh cho bạc. Dù vẫn tiềm ẩn khả năng điều chỉnh kỹ thuật, song xu hướng trung hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực, đặc biệt khi bạc đang trở thành “ngôi sao mới” trong danh mục trú ẩn an toàn của giới đầu tư toàn cầu.

Dự báo giá bạc tuần tới: Duy trì đà tăng nhưng đối mặt áp lực chốt lời

Bước sang tuần tới, giới phân tích quốc tế dự báo giá bạc nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ, dao động trong vùng 48,5 – 49,5 USD/ounce, tuy nhiên áp lực chốt lời ngắn hạn có thể khiến giá gặp khó khi tiến sát mốc 50 USD/ounce – vùng kháng cự tâm lý mạnh.

Theo báo cáo mới nhất từ Kitco Metals, phần lớn nhà đầu tư và chuyên gia tham gia khảo sát kỳ vọng bạc sẽ duy trì đà tăng trong ngắn hạn, nhờ nhu cầu cao từ ngành năng lượng sạch và công nghiệp bán dẫn. Bên cạnh đó, tồn kho bạc công nghiệp tại London (LBMA) và sàn COMEX vẫn ở mức thấp, tạo thêm lực đỡ cho giá.

Tuy nhiên, sự biến động của đồng USD và chính sách lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối mạnh. Nếu đồng bạc xanh phục hồi, bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng 47 USD/ounce. Trong trường hợp Fed phát tín hiệu ôn hòa hơn về chính sách tiền tệ, giá bạc có thể bứt phá lên trên 49,5 USD/ounce, thậm chí tiệm cận mốc 50 USD/ounce trong ngắn hạn.

Các chuyên gia trong nước nhận định, với mức tăng ổn định và nhu cầu đầu tư vững vàng, giá bạc trong nước tuần tới có thể tăng thêm 50.000 – 100.000 đồng/lượng, đặc biệt nếu thị trường thế giới tiếp tục giữ đà tích cực. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến USD Index và lợi suất trái phiếu Mỹ để có chiến lược giao dịch phù hợp.