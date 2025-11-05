Tin hot thị trường ngày 5/11: TP.HCM xử phạt loạt cơ sở dược, mỹ phẩm

Tin hot thị trường ngày 5/11: Làm nước mắm, bột giặt giả thương hiệu nổi tiếng

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, phường Vĩnh Tế) về hành vi “sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Trước đó, cuối tháng 5, lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở do Tâm thuê tại tổ 7, khóm Tây Khánh 5 (TP Long Xuyên) và bắt quả tang hoạt động pha chế, chiết rót nước chấm, nước giặt giả. Tang vật thu giữ gồm 469 can nhựa 4 lít chứa dung dịch có mùi nước mắm; 4 thùng phuy tổng hơn 3.000 lít dung dịch mùi nước giặt, xả vải; 120 túi nước xả nhãn “Hygiene” 1.100 ml; 780 chai nhựa, 6.521 túi in nhãn “Hygiene”, 2 máy chiết rót cùng nhiều hóa chất.

Điều tra xác định Tâm tự học cách pha trên mạng, mua vỏ chai “Nam Ngư Đệ Nhị” đã qua sử dụng để chiết nước chấm giả bán 300.000 đồng/thùng (15 chai) hoặc 40.000 đồng/can 4 lít cho các quán ăn; đồng thời đóng gói dung dịch tẩy giặt vào túi in sẵn “Hygiene Thái Lan” để tiêu thụ tại tạp hóa. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Tin hot thị trường ngày 5/11: Nhà ở xã hội Phố Nối (Hưng Yên) giá gần 26 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hưng Yên vừa công bố giá bán nhà ở xã hội tại dự án Phố Nối House (xã Nguyễn Văn Linh, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km). Dự án gồm 4 tòa cao 9 tầng và 1 tum, cung cấp 1.076 căn để bán, diện tích chủ yếu 30–50 m², một số căn 70 m². Giá bán được duyệt: 20,8 triệu đồng/m² (đã gồm 5% VAT) cho căn hộ cao 3,3 m bố trí từ tầng 2–4, tương ứng khoảng 600 triệu–1,4 tỷ đồng/căn. Từ tầng 5–9 là loại căn cao 4,5 m có gác xép, giá gần 25,8 triệu đồng/m²; căn lớn nhất khoảng 70 m² tương đương gần 1,8 tỷ đồng (đã gồm chi phí đầu tư gác xép).

Với mức đơn giá hơn 20 triệu đồng/m², dự án cạnh tranh với nguồn cung vùng ven Hà Nội; so sánh, dự án nhà xã hội ô đất CT3 KĐT Kim Chung (Vĩnh Thanh, Đông Anh) dự kiến 18,4 triệu đồng/m², căn lớn nhất 64 m² khoảng 1,2 tỷ đồng. Phố Nối House khởi công tháng 4, thời gian triển khai 18 tháng, dự kiến hoàn thành tháng 10/2026.

Hưng Yên được giao hoàn thành 1.750 căn nhà ở xã hội trong năm nay và dự kiến vượt chỉ tiêu khoảng 20%; giai đoạn 2021–2024 đã hoàn thành 2 dự án với hơn 1.000 căn, hiện triển khai thêm 4 dự án (3.588 căn).

Tin hot thị trường ngày 5/11: TP.HCM xử phạt loạt cơ sở dược, mỹ phẩm

Ngày 31/10, Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP.HCM) cho biết đã xử lý hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn. Công ty TNHH Corex Biopharm bị phạt 70 triệu đồng; dược sĩ phụ trách Huỳnh Thị Thanh Phương bị tước chứng chỉ hành nghề 4,5 tháng do tự ý thay đổi, bổ sung kho bảo quản thuốc nhưng không báo cáo kèm hồ sơ kỹ thuật theo quy định.

Nhà thuốc 5D Ký Hòa (11 Ký Hòa, phường Chợ Lớn) vi phạm nhiều lỗi: không cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ; không thực hiện chế độ báo cáo; không quản lý nhập–xuất–tồn bằng sổ/máy tính; bán lẻ vaccine; không biệt trữ thuốc; bán thuốc kê đơn khi không có đơn; niêm yết giá không đúng… Cơ sở này bị phạt 51 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 7,5 tháng, buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề của bà Lê Thị Hồng Khánh.

Cùng đợt, Bệnh viện Quốc tế Bernard 1 và Công ty CP Dược phẩm An Khang Pharma mỗi đơn vị bị phạt 8 triệu đồng do người phụ trách chuyên môn vắng mặt không đúng quy định. Sở Y tế cũng xử phạt một loạt nhà thuốc khác trên địa bàn vì các vi phạm tương tự.