Tội phạm lừa đảo tài chính bùng nổ, Singapore ra hình phạt nghiêm khắc đối phó

Biện pháp này, được thông qua trong phiên họp quốc hội hôm thứ Ba 4/11, diễn ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo tài chính đang bùng nổ tại Singapore cũng như trên toàn cầu. Nạn nhân bị lừa đảo ở Singapore đã mất 5,8 tỷ SGD (tương đương 2,9 tỷ USD) kể từ năm 2020, với mức thiệt hại kỷ lục 2,1 tỷ SGD chỉ riêng trong năm ngoái, theo số liệu từ cảnh sát địa phương.

Mức độ lan rộng của vấn đề đã khiến nhà chức trách lo ngại, với gần 20.000 vụ được ghi nhận chỉ trong nửa đầu năm nay, gây thiệt hại 456 triệu SGD.

Theo luật mới, những kẻ lừa đảo và thành viên hoặc người tuyển dụng của các đường dây lừa đảo sẽ bị đánh roi bắt buộc ít nhất 6 roi, và có thể lên đến 24 roi, như một biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn. Những “chân rết” hỗ trợ bọn lừa đảo sẽ bị đánh roi theo quyết định của tòa, với mức tối đa 12 roi.

“Các vụ lừa đảo hiện là loại tội phạm phổ biến nhất ở Singapore” - bà Sim Ann, Bộ trưởng cấp cao của Bộ Nội vụ phát biểu trong phiên họp quốc hội. “Chúng chiếm 60% tổng số vụ phạm tội được báo cáo”.

Singapore vốn đã áp dụng hình phạt đánh roi với một số tội danh như phá hoại, tấn công tình dục nghiêm trọng và cướp. Trung tâm tài chính Đông Nam Á này đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm đối phó làn sóng lừa đảo gia tăng, bao gồm hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và viễn thông đối với các cá nhân có liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Nước này cũng đã thông qua một đạo luật mới vào đầu năm nay, cho phép cảnh sát kiểm soát tài khoản ngân hàng của những cá nhân bị nghi là mục tiêu lừa đảo, và giới hạn các giao dịch mà họ có thể thực hiện.

Cảnh sát và ngân hàng trung ương Singapore cũng đã phối hợp với các ngân hàng bán lẻ lớn từ năm 2022 để phân biệt giao dịch lừa đảo với giao dịch hợp pháp, truy vết dòng tiền và đóng băng các tài khoản bị nghi liên quan đến hoạt động tội phạm.