Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ chiên giòn, gỏi mít non trộn tai heo
Hương Phố
05/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một bữa cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay đắt đỏ, chỉ cần đủ vị, đủ tình và khơi gợi được cảm giác thân quen, ấy chính là bữa cơm khiến ai cũng muốn về nhà. Với 120.000 đồng, bữa tối nay gợi nhớ đến vị quê, giản dị mà không kém phần hấp dẫn.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng - 10.000 đồng
2. Đậu phụ chiên giòn rắc hành phi và đậu phộng - 15.000 đồng
3. Gỏi mít non trộn tai heo - 45.000 đồng
4. Canh bí đao nấu xương - 40.000 đồng
5. Dưa vàng tráng miệng - 10.000 đồng
Cách thực hiện từng món:
1. Đậu phụ chiên giòn rắc hành phi, đậu phộng:
Cắt đậu thành miếng vuông vừa ăn, chiên vàng giòn hai mặt. Phi thơm hành tím, đậu phộng rang giã dập. Khi dọn lên đĩa, rắc hành phi và đậu phộng lên mặt đậu, chấm kèm nước mắm chua ngọt hoặc xì dầu đều hợp.
2. Gỏi mít non trộn tai heo:
Luộc chín mít non, xé sợi. Tai heo làm sạch, luộc vừa chín rồi thái mỏng. Trộn mít với tai heo, rau răm, hành tím, đậu phộng rang, nước mắm tỏi ớt pha chua ngọt. Món gỏi vừa dai vừa giòn, vị thanh mát nhưng vẫn đủ đậm đà.
3. Canh bí đao nấu xương:
Xương sườn hoặc xương ống chặt khúc, luộc sơ rồi ninh mềm với chút gừng. Cho bí đao cắt miếng vừa ăn vào nấu chín, nêm nếm với chút muối, bột nêm, hành lá. Canh có vị ngọt tự nhiên từ xương và bí, rất mát và dễ ăn.
4. Cơm trắng:
Dùng loại gạo thơm dẻo, nấu chín vừa phải, hạt cơm tơi mà không nát, giúp cân bằng vị cho các món ăn kèm.
5. Dưa vàng tráng miệng:
Chọn quả dưa vàng chín vừa, ruột vàng ươm, ngọt mát. Thái lát mỏng dọn ra đĩa sau bữa chính để thanh lọc vị giác và hỗ trợ tiêu hóa.
Chỉ với 120 nghìn đồng, bữa cơm hôm nay không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn gợi nhắc đến bữa ăn gia đình đầm ấm, nơi những món ăn dân dã được nấu bằng sự chăm chút và yêu thương. Món gỏi mít non tai heo tạo điểm nhấn, trong khi canh bí thanh mát và đậu chiên giòn giã làm tròn đầy hương vị. Cùng nhau thưởng thức, để thấy bữa cơm tối cũng có thể là một niềm vui nhỏ mỗi ngày.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ chiên giòn, gỏi mít non trộn tai heo
Một bữa cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay đắt đỏ, chỉ cần đủ vị, đủ tình và khơi gợi được cảm giác thân quen, ấy chính là bữa cơm khiến ai cũng muốn về nhà. Với 120.000 đồng, bữa tối nay gợi nhớ đến vị quê, giản dị mà không kém phần hấp dẫn.
Alibaba vung tiền biến Taobao thành mạng lưới cửa hàng tiện lợi giao hàng siêu nhanh trong 30 phút
Alibaba Group Holding vừa công bố khoản đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ (281 triệu USD Mỹ) như một phần của chương trình xây dựng mạng lưới cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu Taobao trên khắp Trung Quốc để hỗ trợ hoạt động thương mại tức thời và giao hàng nhanh trong 30 phút theo yêu cầu của công ty.
'Con dao hai lưỡi' với các nhà bán lẻ
“Agentic commerce”, hay mua sắm được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, đang trở thành xu hướng nóng mới.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng vịt lộn om bầu và cá bống kho tộ
Trời bắt đầu chớm lạnh, những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hôm nay, chúng ta cùng vào bếp với một thực đơn mang đậm hơi thở đồng quê, vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại vừa tiết kiệm, chỉ gói gọn trong 120.000 đồng cho 4 người ăn. Điểm nhấn của mâm cơm là món trứng vịt lộn om bầu, hòa quyện cái ngọt thanh của bầu với vị béo đậm đà của trứng; đi kèm là cá bống kho tộ dân dã, bắp cải xào tỏi giòn ngọt, và ổi tráng miệng xanh mướt, mát lành.
Bài 9 - Chăm sóc thú cưng tại nhà ngày Tết: Dịch vụ nhỏ có thể thu tiền trước
Vào cận dịp Tết các điểm trông giữ thú cưng thường kín chỗ, giá tăng, chủ phải đặt chỗ từ rất sớm. Chính vì vậy, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà (pet sitter tại gia) đang trở thành một mô hình kinh doanh thời vụ đáng để người vốn nhỏ xem xét. Đây là dịch vụ không cần mặt bằng, gần như không phải ôm hàng, có thể thu tiền trước và tận dụng tốt những ngày cao điểm mà người khác nghỉ.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Tai heo cuộn, nem thính và vị ngọt mát của bưởi
Một bữa tối đậm đà hương vị Bắc bộ, kết hợp giữa món khai vị giòn sựt như tai heo cuộn, món nhậu dân dã nem thính ăn kèm lá sung, thêm chút dân dã với đậu rán vàng ruộm, canh rau dền thanh mát, kết thúc bằng múi bưởi mọng nước. Tất cả vừa tròn 120 nghìn đồng cho 4 người.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ chiên giòn, gỏi mít non trộn tai heo
Alibaba vung tiền biến Taobao thành mạng lưới cửa hàng tiện lợi giao hàng siêu nhanh trong 30 phút
'Con dao hai lưỡi' với các nhà bán lẻ
Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng vịt lộn om bầu và cá bống kho tộ
Trời bắt đầu chớm lạnh, những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hôm nay, chúng ta cùng vào bếp với một thực đơn mang đậm hơi thở đồng quê, vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại vừa tiết kiệm, chỉ gói gọn trong 120.000 đồng cho 4 người ăn. Điểm nhấn của mâm cơm là món trứng vịt lộn om bầu, hòa quyện cái ngọt thanh của bầu với vị béo đậm đà của trứng; đi kèm là cá bống kho tộ dân dã, bắp cải xào tỏi giòn ngọt, và ổi tráng miệng xanh mướt, mát lành.
Bài 9 - Chăm sóc thú cưng tại nhà ngày Tết: Dịch vụ nhỏ có thể thu tiền trước
Vào cận dịp Tết các điểm trông giữ thú cưng thường kín chỗ, giá tăng, chủ phải đặt chỗ từ rất sớm. Chính vì vậy, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà (pet sitter tại gia) đang trở thành một mô hình kinh doanh thời vụ đáng để người vốn nhỏ xem xét. Đây là dịch vụ không cần mặt bằng, gần như không phải ôm hàng, có thể thu tiền trước và tận dụng tốt những ngày cao điểm mà người khác nghỉ.