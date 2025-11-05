Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ chiên giòn, gỏi mít non trộn tai heo

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng - 10.000 đồng

2. Đậu phụ chiên giòn rắc hành phi và đậu phộng - 15.000 đồng

3. Gỏi mít non trộn tai heo - 45.000 đồng

4. Canh bí đao nấu xương - 40.000 đồng

5. Dưa vàng tráng miệng - 10.000 đồng

Cách thực hiện từng món:

1. Đậu phụ chiên giòn rắc hành phi, đậu phộng:

Cắt đậu thành miếng vuông vừa ăn, chiên vàng giòn hai mặt. Phi thơm hành tím, đậu phộng rang giã dập. Khi dọn lên đĩa, rắc hành phi và đậu phộng lên mặt đậu, chấm kèm nước mắm chua ngọt hoặc xì dầu đều hợp.

2. Gỏi mít non trộn tai heo:

Luộc chín mít non, xé sợi. Tai heo làm sạch, luộc vừa chín rồi thái mỏng. Trộn mít với tai heo, rau răm, hành tím, đậu phộng rang, nước mắm tỏi ớt pha chua ngọt. Món gỏi vừa dai vừa giòn, vị thanh mát nhưng vẫn đủ đậm đà.

3. Canh bí đao nấu xương:

Xương sườn hoặc xương ống chặt khúc, luộc sơ rồi ninh mềm với chút gừng. Cho bí đao cắt miếng vừa ăn vào nấu chín, nêm nếm với chút muối, bột nêm, hành lá. Canh có vị ngọt tự nhiên từ xương và bí, rất mát và dễ ăn.

4. Cơm trắng:

Dùng loại gạo thơm dẻo, nấu chín vừa phải, hạt cơm tơi mà không nát, giúp cân bằng vị cho các món ăn kèm.

5. Dưa vàng tráng miệng:

Chọn quả dưa vàng chín vừa, ruột vàng ươm, ngọt mát. Thái lát mỏng dọn ra đĩa sau bữa chính để thanh lọc vị giác và hỗ trợ tiêu hóa.

Chỉ với 120 nghìn đồng, bữa cơm hôm nay không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn gợi nhắc đến bữa ăn gia đình đầm ấm, nơi những món ăn dân dã được nấu bằng sự chăm chút và yêu thương. Món gỏi mít non tai heo tạo điểm nhấn, trong khi canh bí thanh mát và đậu chiên giòn giã làm tròn đầy hương vị. Cùng nhau thưởng thức, để thấy bữa cơm tối cũng có thể là một niềm vui nhỏ mỗi ngày.