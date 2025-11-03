'Con dao hai lưỡi' với các nhà bán lẻ
Phương Linh
03/11/2025 2:27 PM (GMT+7)
“Agentic commerce”, hay mua sắm được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, đang trở thành xu hướng nóng mới.
Mua sắm từng là một trải nghiệm thuần túy tại cửa hàng. Rồi đến web, smartphone và mạng xã hội. Giờ đây, việc này đang tiến thẳng vào chatbot gần bạn. Với các nhà bán lẻ, điều đó vừa là cơ hội, vừa là rắc rối.
“Agentic commerce”, hay mua sắm được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, đang trở thành xu hướng nóng mới. Trong tháng qua, Etsy, Shopify, Walmart và PayPal đã công bố kế hoạch đưa sản phẩm và dịch vụ của họ vào bên trong ChatGPT của OpenAI. Kết quả là, những người dùng hiện đang hỏi ứng dụng những câu như “Đôi giày nào dưới 100 USD là tốt nhất?” sẽ có thể mua trực tiếp ngay trong ChatGPT thay vì bị chuyển hướng sang website của nhà bán lẻ.
Thị trường tài chính, ít nhất ở thời điểm này, đang mua vào điều đó. Walmart đã cộng thêm khoảng 40 tỷ USD vào vốn hóa thị trường chỉ trong ngày họ công bố hợp tác với OpenAI, trong khi Shopify và Etsy lần lượt cộng thêm 11 tỷ và 1 tỷ USD.
Và thực tế, tiềm năng thu về là vô cùng lớn. Ngày càng nhiều người dùng các ứng dụng GenAI như ChatGPT, Perplexity hay Google Gemini để tìm kiếm và mua sắm trực tuyến. Theo Adobe, lượng truy cập đến các trang bán lẻ tại Mỹ từ các trình duyệt và dịch vụ chat sử dụng GenAI đã tăng 4.700% so với cùng kỳ vào tháng 7. McKinsey tuyên bố trong một báo cáo tháng này rằng đến năm 2030, agentic AI có thể tạo ra tới 1 nghìn tỷ USD doanh thu bán lẻ tại Mỹ và 3 – 5 nghìn tỷ USD trên toàn cầu.
Nhưng agentic AI cũng có mặt trái đối với các nhà bán lẻ. Một mặt, họ có nguy cơ mất đi những khoản mua sắm ngẫu hứng - khi người mua ghé website vì một sản phẩm nhưng lại tiện tay mua thêm các món khác.
Nghiêm trọng hơn, các nhà bán lẻ đang trao đi dữ liệu cực kỳ giá trị khi cho phép giao dịch diễn ra bên trong các ứng dụng AI thay vì trên website của chính họ. Đây là một vấn đề lớn, bởi những năm gần đây, họ đã dùng chính các insight về hành vi mua sắm để xây dựng mảng quảng cáo kỹ thuật số - một lĩnh vực bùng nổ với doanh thu dự kiến tăng gần 2/3 lên 97,5 tỷ USD vào năm 2029. Chưa kể, đây cũng là mảng mà OpenAI – công ty với lượng dữ liệu mới dồi dào hoàn toàn có thể lao vào cạnh tranh.
Một lý do khiến các nhà bán lẻ đang nhiệt tình ôm lấy việc mua sắm agentic đến vậy là bởi tình thế hiện tại của họ vốn cũng đầy đánh đổi. Hiện nay, họ phải trả tiền cho các công cụ tìm kiếm như Google và các ông lớn thương mại điện tử như Amazon chỉ để được xuất hiện cao hơn trong trang kết quả. Và thường thì chính marketplace cũng cạnh tranh trực tiếp với họ. Cho đến lúc này, OpenAI chưa dùng chiến thuật tương tự. Kết quả tìm kiếm của họ là tự nhiên và không tài trợ. Thương nhân chỉ phải trả một khoản phí nhỏ cho giao dịch hoàn tất. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn có thể thay đổi sau này. Các nhà bán lẻ chỉ còn biết hy vọng rằng họ không đổi một nhóm “người gác cổng” này - để rồi rơi vào tay một nhóm “người gác cổng” khác.
Theo: Financial Times
