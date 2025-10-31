Báo nước ngoài tiết lộ lý do nhất định phải tới thăm hòn đảo nổi tiếng nhất Việt Nam
Phương Đăng (theo Money Control)
31/10/2025 1:10 PM (GMT+7)
Từ chính sách miễn visa, những bãi biển nguyên sơ đến khu nghỉ dưỡng sang trọng và bản sắc văn hóa địa phương đặc sắc – đây là lý do vì sao du khách Ấn Độ ngày càng say mê "đảo ngọc" Phú Quốc của Việt Nam, tờ Money Control của Ấn Độ nhấn mạnh.
Khi du khách Ấn Độ bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mới mẻ ngoài các bờ biển quen thuộc, Phú Quốc – hòn đảo lớn nhất Việt Nam – đang âm thầm vươn lên thành “ngôi sao nhiệt đới” của năm 2025, theo Money Control. Nổi tiếng với làn nước trong xanh như ngọc, những khu rừng quốc gia rậm rạp và phong cách nghỉ dưỡng thư thái, đảo Phú Quốc đang chứng kiến lượng khách Ấn Độ tăng mạnh chưa từng có.
Ông Santosh Kumar, Giám đốc khu vực Nam Á của Booking.com cho biết: “Phú Quốc nằm trong top 10 điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến đi từ tháng 10 đến tháng 12/2025, với mức tăng 25% lượng tìm kiếm chỗ ở so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 55% du khách Ấn tìm kiếm các chuyến đi gần gũi thiên nhiên, 52% muốn nghỉ dưỡng biển, 40% quan tâm đến văn hóa địa phương và 34% tìm kiếm trải nghiệm năng động – tất cả đều phù hợp hoàn hảo với sức hút của Phú Quốc".
Ông cũng nhấn mạnh, chính sách miễn visa cùng hạ tầng du lịch hiện đại giúp Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn, dễ tiếp cận và có giá trị cao.
“Miễn visa giúp việc lên kế hoạch du lịch trở nên dễ dàng hơn, trong khi hệ thống nghỉ dưỡng sang trọng, dịch vụ giải trí đa dạng và thiên nhiên tươi đẹp khiến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ đảo xa", ông Kumar cho biết.
“Du khách có thể hòa mình vào đời sống đảo bằng cách tham gia tour lặn biển, câu mực đêm hay khám phá làng Hàm Ninh. Những ai đi cùng gia đình có thể ghé Grand World để trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí", ông Santosh Kumar gợi ý thêm.
Dưới đây là 10 lý do khiến du khách không thể bỏ lỡ Phú Quốc do Money Control liệt kê:
1. Miễn visa cho du khách Ấn Độ
Không cần thủ tục rườm rà hay giấy tờ phức tạp – du khách Ấn có thể lưu trú tại Phú Quốc tới 30 ngày mà không cần visa, biến nơi đây thành một trong những điểm đến Đông Nam Á dễ tiếp cận nhất.
2. Những bãi biển đẹp mê hồn
Từ Bãi Dài đến Bãi Sao, đường bờ biển Phú Quốc là bức tranh hoàn hảo của cát trắng mịn, làn nước trong veo và hàng dừa đung đưa trong gió – nơi mọi du khách đều muốn dừng chân.
3. Trải nghiệm dưới lòng đại dương
Khám phá rạn san hô rực rỡ, đi bộ dưới biển hay câu mực đêm trên thuyền – những hoạt động đặc trưng giúp Phú Quốc trở thành thiên đường cho người yêu phiêu lưu và khám phá.
4. Hành trình khám phá quần đảo An Thới
Với 15 hòn đảo nhỏ, An Thới là nơi lý tưởng để snorkeling, chèo kayak hoặc picnic riêng tư giữa làn nước ngọc lam – tránh xa đám đông và tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ.
5. Gặp gỡ văn hóa địa phương
Đến làng chài Hàm Ninh để cảm nhận nhịp sống giản dị của ngư dân, ngắm những ngôi nhà sàn gỗ bên biển và thưởng thức hải sản tươi rói vừa được đánh bắt.
6. Grand World Phú Quốc – “thành phố không ngủ”
Khu phức hợp giải trí nổi tiếng với bảo tàng, show ánh sáng, diễu hành đường phố và khu vui chơi cho gia đình, hiện đã được tích hợp đặt vé dễ dàng qua Booking.
7. Thiên nhiên hoang sơ của rừng quốc gia Phú Quốc
Chiếm một nửa diện tích đảo, Vườn quốc gia Phú Quốc là thiên đường cho người yêu thiên nhiên: đi bộ đường rừng, khám phá thác nước, ngắm động vật hoang dã và tận hưởng không khí trong lành hiếm có.
8. Sự hòa quyện giữa tiện nghi và bản sắc địa phương
Dù là resort bên biển hay biệt thự nhỏ ven làng chài, du khách đều có thể trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và nét mộc mạc của đảo.
9. Hoàng hôn huyền diệu ở Dinh Cậu
Một trong những khung cảnh lãng mạn nhất đảo: mặt trời lặn sau những chiếc thuyền đánh cá, tạo nên bức tranh rực rỡ. Đây là địa điểm không thể bỏ lỡ cho cặp đôi và nhiếp ảnh gia.
10. Ẩm thực và chợ đêm sôi động
Dạo quanh chợ đêm Dương Đông, thưởng thức ghẹ tiêu Phú Quốc, hải sản nướng, và cocktail trái cây nhiệt đới – trải nghiệm trọn vẹn hương vị đảo ngọc khi đêm xuống.
