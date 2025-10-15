Người Ấn Độ ồ ạt tới Việt Nam du lịch vì biển đẹp, ăn ngon, khách sạn rẻ
Phương Đăng (theo BT)
15/10/2025 8:00 AM (GMT+7)
Các nền tảng du lịch ghi nhận làn sóng du khách Ấn Độ ra nước ngoài tăng mạnh, đặc biệt là đến các điểm đến Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Lý do là bởi không chỉ có chi phí rẻ hơn, biển ở Việt Nam còn sạch, đẹp hơn, hạ tầng du lịch cũng hiện đại và tiện nghi hơn, tờ Business Today cho biết.
Theo Business Today, mùa du lịch này, thay vì tới Goa - điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Ấn Độ, vốn đang trở nên ngày càng đắt đỏ và kém tiện nghi hơn - người Ấn Độ đang đổ xô tới Việt Nam, Thái Lan. Lý do là, theo nhiều người, giá cả ở những nơi này dễ chịu, hạ tầng du lịch hiện đại, tiện nghi, sạch sẽ hơn và hệ thống giao thông thuận tiện hơn so với Goa.
Resort 60.000 rupee và không có Uber
Câu chuyện bắt đầu khi chuyên gia tài chính kiêm nhà đầu tư Sunil Kumar Talreja đăng một bài viết gây “bão” trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “Hãy xem giá khách sạn ở Goa tháng 11 và 12, bạn sẽ sốc đấy".
Ông dẫn chứng hàng loạt resort cao cấp như Taj thu tới 60.000 rupee/đêm, Marriott gần 25.000 rupee, và thậm chí khách sạn 3–4 sao cũng vượt 10.000 rupee/đêm.
“Đó chưa phải là hết. Bạn còn phải trả thêm một khoản lớn cho taxi, vì ở Goa không có Uber hay Ola", ông nhấn mạnh thêm.
Bài đăng của Talreja nhanh chóng lan truyền, phản ánh tâm lý ngày càng phổ biến trong giới du lịch Ấn Độ – rằng Goa đang mất dần sức hấp dẫn vì chi phí cao không tương xứng với chất lượng dịch vụ.
Đông Nam Á – lựa chọn “đáng tiền” hơn
Trong khi Goa khiến nhiều người ngán ngẩm, các điểm đến Đông Nam Á lại nổi lên như lựa chọn hợp lý. Theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch, resort 4–5 sao ở Thái Lan trong mùa cao điểm chỉ từ 5.200 đến 11.500 rupee/đêm, còn tại Việt Nam, nhiều khách sạn cao cấp có giá dưới 10.000 rupee/đêm.
Không chỉ rẻ hơn, biển ở Việt Nam và Thái Lan sạch hơn, hạ tầng du lịch hiện đại hơn, và có sẵn các ứng dụng đặt xe tiện lợi như Grab hoặc Bolt, giúp du khách tiết kiệm thời gian và chi phí.
Ngược lại, ở Goa, resort Taj Cidade de Goa thu tới 46.000 rupee/đêm, Fort Aguada hơn 27.000, và Marriott dao động quanh 25.000 rupee tùy thời điểm. Taxi địa phương thì vẫn “chặt chém” do thiếu dịch vụ gọi xe qua ứng dụng.
Theo Business Today, các nền tảng đặt tour và vé máy bay trực tuyến đều ghi nhận mức tăng đột biến trong lượng khách Ấn đặt vé đi Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Bali.
“Không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người Ấn chọn đi du lịch nước ngoài”, ông Talreja kết luận.
Sự chuyển hướng này cũng phản ánh thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Ấn Độ: thay vì chi số tiền khổng lồ cho kỳ nghỉ trong nước, họ tìm kiếm trải nghiệm chất lượng quốc tế với chi phí hợp lý hơn — và Việt Nam, Thái Lan đang trở thành điểm sáng mới của bản đồ du lịch Nam Á.
