Y Tý – Tiềm năng phát triển du lịch bền vững từ giá trị bản địa

Con đường dẫn lên Y Tý dù quanh co uốn lượn giữa núi rừng, nhưng mỗi khúc cua mở ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp: những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong biển mây, lớp sương mờ nhẹ trôi qua sườn núi, và những mái nhà nhỏ thấp thoáng giữa mây trời. Tất cả hòa vào nhau như một món quà thiên nhiên gửi tặng những bước chân tìm về Y Tý.

Biển mây Y Tý

Ngày trước đến Y Tý rất khó khăn vì đường sá cách trở. Ngày nay, hạ tầng giao thông đã được nâng cấp rất nhiều nên càng có nhiều du khách đến khám phá mảnh đất hoang sơ này. Từ tháng 7/2025, theo địa giới hành chính mới, Y Tý được mở rộng diện tích sau khi sáp nhập (diện tích hơn 120km2 , dân số là 10.348 người, 1.898 hộ), song vẫn giữ nguyên tên gọi và tiếp tục là điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc. Nhờ vị trí nằm sâu giữa núi rừng cùng khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tìm về thiên nhiên nguyên sơ và yên bình.

Y Tý dường như mùa nào cũng rất đáng để trải nghiệm. Mỗi mùa đi sang, cảnh vật như được thay những chiếc áo với nhiều màu sắc và phong thái khác lạ. Thời điểm tháng 8 và tháng 9 là lúc diễn ra các lễ hội du lịch đặc sắc vào thời vụ lúa chín đưa du khách trải nghiệm các hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Tháng 9 đến tháng 4 là khoảng thời gian lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng những “biển mây” hùng vĩ. Tháng 5 đến tháng 7 là mùa nước đổ - thời điểm bắt đầu vụ cấy mới của bà con vùng cao. Nước từ những khe núi được dẫn về các thửa ruộng tạo nên những “chiếc gương trời” lấp lánh phản chiếu mây, trời và núi rừng. Đây là thời điểm tuyệt vời để cảm nhận nhịp sống lao động của người dân bản địa và lưu lại những khoảnh khắc rất riêng của Y Tý trong mùa khởi đầu

Mùa nước đổ đẹp hút hồn

Không chỉ sở hữu cảnh quan hùng vĩ, Y Tý còn lưu giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc như Hà Nhì, H’Mông, Dao. Những ngôi nhà trình tường mộc mạc độc đáo nép mình bên sườn núi tạo nên nét đặc trưng của bản làng Y Tý. Nhà của người Dao, Mông thường có dạng hình chữ nhật, trong khi người Hà Nhì lại xây nhà hình vuông với những bức tường dày đắp đất và khe cửa sổ nhỏ để giữ ấm giữa mùa đông giá lạnh, nhưng vẫn mát mẻ vào mùa hè.

Bên cạnh đó, Y Tý là nơi hội tụ của văn hóa dân tộc Hà Nhì, với những trang phục và đời sống sinh hoạt đặc trưng. Lễ hội Khô Già Già (Lễ hội Cầu mùa) của người Hà Nhì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2014; Lễ Gạ Ma Do (Cúng rừng) và nhiều nghi lễ truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Đặc biệt, các nghệ nhân và nhóm biểu diễn địa phương thường tổ chức múa hát, giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại ngay tại homestay, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa một cách chân thực và sống động. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và giá trị văn hóa truyền thống đã tạo nên một Y Tý vừa nguyên sơ, vừa cuốn hút, lưu giữ trọn hồn cốt Tây Bắc.

Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng Y Tý

Phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, trong thời gian qua Y Tý đã đưa vào khai thác các hướng sản phẩm du lịch chính: du lịch thể thao, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Cảnh sắc Choản Thèn – Y Tý

Về du lịch thể thao với định hướng sản phẩm “Bát Xát - thiên đường của các chương trình du lịch đi bộ dã ngoại và thể thao mạo hiểm hấp dẫn”, đã bắt đầu hình thành 4 tuyến trekking (hoạt động giải trí, dã ngoại ngoài trời bằng những chuyến đi bộ đường dài, leo núi, băng rừng) gồm: Tuyến du lịch dã ngoại dọc 2 bên suối từ Mò Phú Chải xuống Lao Chải (xã Y Tý); Tuyến du lịch dã ngoại Choản Thèn - thác Thiên Sinh (xã Y Tý); Tuyến du lịch dã ngoại Y Tý – đỉnh Cú Nhù San; Tuyến du lịch dã ngoại Y Tý - đỉnh Lảo Thẩn. Du lịch thể thao mạo hiểm “Chinh phục đỉnh cao” được xem là “đặc sản” của du lịch Bát Xát đã được tập trung xây dựng. Về du lịch sinh thái, đã hình thành tuyến trải nghiệm rừng già Y Tý, ngắm hoa đỗ Quyên. Về du lịch cộng đồng, hiện tại trên địa bàn Y Tý đã có 02 điểm đã được UBND tỉnh Lào Cai công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh gồm: Điểm du lịch cộng đồng thôn Lao Chải, xã Y Tý – Gắn với văn hoá dân tộc Hà Nhì và điểm du lịch thôn Choản Thèn, xã Y Tý, toàn xã có 30 cơ sở kinh doanh homestay và có đội văn nghệ phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy du lịch bền vững nói chung và phát triển sản phẩm du lịch Y Tý nói riêng, Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Y Tý”. Góp phần thúc đẩy du lịch bền vững và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng