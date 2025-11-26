Du lịch Thái Lan chịu cú sốc khó tin vì lũ lụt bất thường, hàng nghìn du khách mắc kẹt
V.N (Theo BKP)
26/11/2025 4:30 PM (GMT+7)
Doanh thu du lịch tại tỉnh Songkhla miền nam Thái Lan dự kiến sẽ giảm ít nhất 8,5% trong tháng này khi tỉnh phải đối mặt với đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên, theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT).
Số lượng du khách Malaysia đến tỉnh có thể giảm tới 18% trong tháng 12 nếu lũ kéo dài hơn một tuần, Thống đốc TAT Thapanee Kiatphaibool cho biết hôm 25/11.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 19/11 đã gây ngập lụt tại 10 tỉnh miền Nam, trong đó tỉnh Songkhla và thành phố chính Hat Yai chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong số 10 tỉnh, 6 tỉnh chịu ảnh hưởng ở mức trung bình với mực nước ổn định hoặc rút dần và đường sá vẫn có thể đi lại một phần, gồm Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Satun, Krabi và Surat Thani. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn phải theo dõi sát tình hình ở các khu vực này.
4 tỉnh gồm Songkhla, Yala, Pattani và Narathiwat chịu tác động nghiêm trọng với mực nước lũ vượt 1 mét, có nơi trên 2 mét.
TAT đã mở trung tâm khủng hoảng tại trụ sở ở Bangkok để phối hợp thông tin và hỗ trợ du khách.
Lũ lụt đã khiến cơ quan này điều chỉnh dự báo cho Songkhla trong hai tháng cuối năm. Lượng chuyến đi nội địa trong tháng 11 dự kiến đạt 243.150, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo doanh thu giảm 8,5% còn 1,9 tỷ baht.
Hiệu ứng lan sang các tỉnh miền Nam khác có thể khiến doanh thu toàn khu vực giảm 1,8% xuống còn 16 tỷ baht, bà Thapanee nói.
Trong tháng 12, lượng chuyến đi nội địa dự kiến tiếp tục giảm 2% xuống còn 306.400, tạo ra 2,4 tỷ baht, giảm 4% so với cùng kỳ; trong khi doanh thu toàn miền Nam có thể giảm 1,6% xuống 17,6 tỷ baht.
Nếu lũ rút trong vòng một tuần và điều kiện trở lại bình thường vào đầu tháng 12, tổng số du khách Malaysia trong năm nay có thể đạt 4,6 triệu, giảm 7% so với 2024.
Tuy nhiên, nếu tình hình kéo dài quá một tuần và việc phục hồi mất nhiều thời gian hơn, lượng khách Malaysia có thể giảm 8% xuống 4,55 triệu so với 2024.
Mức giảm có thể lên tới 18% nếu thiệt hại nghiêm trọng tương tự đợt lũ lớn tại Songkhla năm 2000, bà Thapanee cho biết.
Tính đến Chủ nhật, khoảng 8.000 du khách trong và ngoài nước đang mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay Hat Yai, trong đó có 7.300 khách nước ngoài - 90% đến từ Malaysia, còn lại từ Singapore và Indonesia.
Sân bay Hat Yai cũng ghi nhận khoảng 600 hành khách còn lại tại nhà ga, trong khi tất cả khách sạn ở khu vực chịu ảnh hưởng sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi tình hình cải thiện.
Tháng 11 thường đánh dấu mùa “Biển sương mù Aiyoeweng” tại huyện Betong của tỉnh Yala. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khiến du khách chuyển sang các điểm đến khác, bà Thapanee nói.
Những sự kiện buộc phải hoãn trong tháng này bao gồm Lễ thắp sáng cây thông Noel tại Central Hat Yai và giải Thai Fight Phatthalung.
