Nền kinh tế Mỹ kỳ lạ: Tăng trưởng vọt lên, việc làm lao dốc -Fed đau đầu tìm lối xử lý

Một quảng cáo tuyển dụng của Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Doanh nghiệp Mỹ giảm mạnh tốc độ tuyển dụng trong năm nay, ngần ngại đầu tư khi chưa rõ tác động đầy đủ từ các chính sách kinh tế rộng lớn của Tổng thống Donald Trump.

Nền kinh tế mất việc làm trong tháng 6 và tháng 8, và trong ba tháng kết thúc tháng 9 chỉ tạo trung bình khoảng 62.000 việc làm, theo Bộ Lao động. Tuy vậy, năng suất lao động vẫn cao và GDP duy trì mạnh mẽ.

Sự trái ngược giữa tăng trưởng vững và thị trường lao động yếu khiến Fed khó xác định cần “hãm” hay “kích” nền kinh tế.

“Sự lệch pha giữa tăng trưởng mạnh và tạo việc làm yếu tạo ra môi trường đặc biệt khó cho quyết định chính sách,” biên bản họp tháng 10 của Fed nêu.

Một nền kinh tế tăng tốc nhờ tiêu dùng bền bỉ và đầu tư lớn vào AI đáng ra phải thúc đẩy tuyển dụng, nhất là khi Fed đã bắt đầu giảm lãi suất. Nhưng điều đó không xảy ra, và có lo ngại sẽ không xảy ra.

“Câu chuyện chính sách tiền tệ năm tới sẽ là xử lý một giai đoạn tăng trưởng không tạo việc làm” - Ryan Sweet, kinh tế trưởng Mỹ tại Oxford Economics, nói với CNN.

Dù thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh vì kỳ vọng vào AI, niềm tin này chưa chuyển thành mở rộng nhân sự. Chi tiêu doanh nghiệp cho thiết bị và phần mềm xử lý thông tin chiếm 4,4% GDP quý II, chỉ thấp hơn mức đỉnh năm 2000. Tiêu dùng mạnh cũng giúp lợi nhuận doanh nghiệp ổn định.

“Doanh nghiệp đầu tư nhiều vào công nghệ mới, nhưng đôi khi điều đó đồng nghĩa cắt giảm chi phí khác như tuyển dụng” - Eugenio Alemán, kinh tế trưởng tại Raymond James, nhận xét.

Tăng trưởng quý IV có thể bị kéo xuống bởi việc chính phủ đóng cửa, nhưng dự báo sẽ phục hồi đầu năm tới. Thị trường lao động cũng chịu ảnh hưởng từ những thay đổi lớn về thương mại và nhập cư của Trump.

“Đây là năm khó khăn cho việc làm vì thay đổi chính sách làm biến động cung – cầu lao động” - James Ragan, giám đốc nghiên cứu tại DA Davidson nói. Chưa rõ việc Fed giảm lãi suất có đủ để bù đắp tổn hại do bất định chính sách gây ra hay không. “May mắn là chưa thấy sa thải nhiều, vì đó là cách biến tăng trưởng không tạo việc làm thành suy thoái” - Sweet nói.

Một giai đoạn tăng trưởng không tạo việc làm có thể nhanh chóng dẫn tới suy thoái. “Bạn rất dễ tổn thương trước bất kỳ cú sốc nào” - Sweet nói.

Nó cũng làm tăng rủi ro Fed mắc sai lầm chính sách. Thống đốc Fed Christopher Waller mô tả sự lệch pha giữa GDP và việc làm là một “xung đột” sẽ phải tự điều chỉnh. “Hoặc tăng trưởng giảm xuống cho phù hợp với thị trường lao động yếu, hoặc thị trường lao động phục hồi để bắt kịp tăng trưởng mạnh” - ông nói.

Nếu việc làm tiếp tục không tương thích với GDP, kinh tế Mỹ sẽ ở thế mong manh, và tăng trưởng mạnh khiến Fed do dự trong việc cắt giảm lãi suất.

“Sau hai lần giảm lãi suất, tôi sẽ thấy khó lòng giảm thêm vào tháng 12 trừ khi có bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát giảm nhanh hơn kỳ vọng hoặc thị trường lao động hạ nhiệt mạnh” - Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan nói tại Zurich, thêm rằng có dấu hiệu “chính sách không còn quá thắt chặt”.