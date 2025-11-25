Lừa đảo đang bùng nổ vào cuối năm, nhớ kỹ những điều này sẽ giúp bạn tránh 'tiền mất tật mang'

Theo USD Today, năm 2025, các vụ lừa đảo gây thiệt hại 12,5 tỷ USD tại Mỹ.

"Chúng tôi nhận thấy tình trạng lừa đảo trong kỳ nghỉ lễ đang gia tăng mạnh mẽ", Gail Taylor, một quan chức tại Detroit cho biết hôm 23/11.

USA Today lưu ý, mùa lễ hội cuối năm như sự kiện Black Friday là thời điểm mọi người dễ bị tấn công bởi các chiêu trò lừa đảo. Vì thế, người tiêu dùng cần bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin, xác minh nguồn tin và sử dụng các phương thức thanh toán an toàn để bảo vệ tiền bạc và thông tin cá nhân. Đừng để sự hối hả và áp lực lễ hội khiến bạn trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.

Theo USA Today, các chiêu lừa đảo phổ biến gồm:

- Trang web du lịch giả: Kẻ lừa đảo giả danh đại lý vé máy bay hoặc đặt phòng, yêu cầu thêm thông tin cá nhân hoặc thẻ tín dụng sau khi bạn đã thanh toán. Luôn tìm kiếm đánh giá và dùng thẻ tín dụng để thanh toán.

- Quảng cáo trực tuyến giả mạo: Trên mạng xã hội, nhiều quảng cáo bán hàng hóa với giá rất rẻ hoặc đồ hiếm thực chất là hàng giả hoặc không gửi hàng. Ví dụ, một người tiêu dùng đã mua 5 cây thông thủy tinh từ TikTok với giá siêu rẻ nhưng nhận về đồ nhựa rẻ tiền.

- Quà tặng và thẻ quà tặng: Cảnh sát Jalon Nelson thuộc Sở Cảnh sát Detroit cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo chỉ cần một đoạn ghi âm ngắn để sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm khiến cuộc gọi có vẻ như đến từ một người thân quen yêu cầu bạn tặng một món quà đặc biệt cho ngày lễ. Để tránh bị lừa, nên tránh mua thẻ quà tặng trên các trang thứ ba hoặc phản hồi email/tin nhắn không rõ nguồn, vì kẻ lừa đảo thường bán thẻ hết hạn hoặc lừa đảo các chương trình ưu đãi giả.

- Lừa đảo thanh toán trực tiếp: Kẻ lừa đảo có thể gửi các gói hàng bạn không đặt kèm QR code. Khi quét, QR code có thể dẫn đến website lừa đảo hoặc cài mã độc vào thiết bị. Để tránh bị lừa, hãy luôn kiểm tra mặt hàng trực tiếp nếu có thể, và chỉ gửi tiền cho người hoặc doanh nghiệp bạn biết rõ.

- Chiêu “thanh toán thất bại” và gọi điện gây hoảng loạn: Kẻ gian tạo áp lực bằng cách thông báo nợ tiền điện, thẻ tín dụng bị từ chối, hay yêu cầu thanh toán gấp. Mục đích là tạo ra sự hoảng loạn, tạo ra cảm giác cấp bách để bạn không thể suy nghĩ thấu đáo. Các chuyên gia khuyên bạn: “Chậm lại, nghiên cứu kỹ, đừng phản ứng vội vàng".

Ngoài ra, để mua hàng trực tuyến an toàn, dưới đây là một số mẹo giúp bạn bảo vệ bản thân theo USA Today:

- Kiểm tra URL, đảm bảo bắt đầu bằng “https://” và tránh nhấp vào đường link từ email/tin nhắn không rõ nguồn.

- Chỉ giao dịch trên các nền tảng uy tín và giữ bằng chứng thanh toán.

- Xác minh mọi cuộc gọi, tin nhắn, quảng cáo hoặc phiếu mua hàng trước khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc thanh toán.

- Thận trọng với các chương trình giảm giá lớn, đặc biệt trong mùa Black Friday, vì kẻ gian lợi dụng sự vội vàng và hưng phấn mua sắm.

- Nhớ rằng các chiêu lừa đảo có thể giả danh người thân, dịch vụ giao hàng, nhà bán lẻ hoặc các tổ chức từ thiện.