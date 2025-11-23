Shopee liên tục thay đổi chính sách: Người mua cần lưu ý gì để tránh rủi ro?

Shopee liên tục thay đổi chính sách trong năm 2025

Theo ghi nhận, năm 2025 là giai đoạn Shopee điều chỉnh chính sách mạnh mẽ nhất trong vài năm trở lại đây.

Thay đổi phí và thuế từ quý II - quý III/2025

Từ tháng 4 đến tháng 7/2025, Shopee lần lượt thay đổi hàng loạt khoản phí, từ phí cố định theo ngành hàng, phí thanh toán, cho đến việc khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán. Từ 1/7/2025, Shopee khấu trừ và nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định mới, kéo theo nhiều biến động về giá bán, chiết khấu và mức lợi nhuận của nhà bán hàng.

Điều chỉnh chỉ số vận hành, siết chất lượng dịch vụ

Tháng 6/2025, Shopee cập nhật bộ tiêu chí đánh giá shop, bao gồm thời gian xử lý đơn, tỷ lệ đơn trễ, tỷ lệ sản phẩm bị đánh giá thấp (PQR)… Nếu vi phạm, shop có thể bị giảm hiển thị hoặc mất tag Shop Yêu Thích/Shopee Mall.

Siết mạnh chính sách trả hàng - hoàn tiền

Đây là thay đổi ảnh hưởng lớn nhất đến người mua. Cụ thể: Từ 19/6/2025, lý do trả hàng “Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu” không còn áp dụng cho các shop thường; chỉ còn Shopee Mall hỗ trợ.

Từ 24/11/2025, Shopee tiếp tục thu hẹp chính sách trả hàng, hoàn tiền: chỉ khách hàng hạng Vàng, Kim Cương hoặc người dùng gói Shopee VIP mới được trả hàng vì “không còn nhu cầu”. Điều này đồng nghĩa đa số người mua phổ thông sẽ không còn quyền đổi trả chỉ vì đổi ý.

Sản phẩm trả lại trong trường hợp này phải giữ nguyên tem, hộp, phụ kiện, hoá đơn và chưa qua sử dụng; nhà bán có quyền từ chối nếu hàng không còn nguyên trạng.

Động thái này được đánh giá nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách để thử hàng, đổi ý, gây thiệt hại cho người bán và tăng chi phí xử lý hàng hoàn.

Danh mục Sản phẩm hạn chế trả hàng Nhà cửa & Đời sống Cây cảnh (cây, hoa,...) Thực phẩm và đồ uống - Các sản phẩm thuộc Sữa - trứng (Bột kem béo, Bơ động vật & thực vật, Phô mai & bột phô mai, Kem, Trứng, Đậu phụ) - Thực phẩm tươi sống & đông lạnh - Đồ ăn chế biến sẵn - Các loại bánh (bao gồm Bánh mì, Bánh kem, Bánh ngọt/ pastry và các loại bánh khác theo đánh giá của Shopee tại từng thời điểm) Sức khỏe - Găng tay & khẩu trang y tế Voucher & Dịch vụ Tất cả các loại sản phẩm trong danh mục này Thể thao & Dã ngoại - Áo Lót Thể Thao - Đồ Bơi: không hỗ trợ khi đã mặc thử Thời trang nam/nữ - Đồ lót: Quần/áo lót, Đồ lót giữ nhiệt, Phụ kiện đồ lót, Đồ định hình, Đồ lót bảo hộ, Áo liền thân,...: không hỗ trợ khi đã mặc thử - Vớ/Tất: Quần tất - Đồ Bầu: áo ngực cho con bú, đồ mặc cho con bú Thời trang trẻ em/trẻ sơ sinh Đồ lót, Đồ bơi: không hỗ trợ khi đã mặc thử Mẹ & Bé Đồ dùng cho con bú: Máy hút sữa & phụ kiện, Miếng lót thấm sữa, Túi trữ sữa,... Điện thoại & Phụ kiện Sim Ô tô - Xe Máy - Xe Đạp - Nhóm sản phẩm thuộc xe Ô tô, Mô tô, xe máy - Dầu & dầu nhờn: Dầu Khác - Một số sản phẩm khác theo từng thời điểm cụ thể dựa trên đánh giá từ Shopee về tính hợp lệ, minh bạch và hiệu quả. - Các thông tin sẽ được ghi chú rõ ràng tại trang chi tiết hoặc hình ảnh sản phẩm. Sản phẩm hạn chế trả hàng. Nguồn: Shopee

Những lưu ý cần thiết cho người mua hàng

Loạt điều chỉnh nói trên khiến trải nghiệm mua sắm trên Shopee trở nên “chặt chẽ” hơn. Người mua vì vậy cần ghi nhớ những điểm quan trọng sau:

Cân nhắc kỹ trước khi bấm “Đặt hàng”

Khi lý do “không còn nhu cầu” bị siết, người mua không còn khả năng trả lại chỉ vì đổi ý. Vì vậy, trước khi thanh toán, cần kiểm tra kỹ kích thước, thông số, màu sắc, đánh giá của người mua khác và chính sách đổi trả của shop. Những sai sót do chủ quan sẽ khó được Shopee hỗ trợ.

Giữ nguyên toàn bộ tem, hộp, phụ kiện nếu muốn được trả hàng

Theo hướng dẫn chính thức được các báo trích dẫn, chỉ những sản phẩm giữ nguyên trạng như mới, chưa sử dụng, còn tem niêm phong, phụ kiện, bao bì, hoá đơn mới được xử lý trả hàng. Chỉ cần thiếu hộp hoặc rách tem, nhà bán có thể từ chối yêu cầu hoàn trả.

Chọn shop uy tín để giảm rủi ro

Sau khi Shopee siết chỉ số vận hành, các shop kém chất lượng sẽ có nguy cơ giảm hiển thị. Người mua nên ưu tiên Shopee Mall hoặc shop có chứng nhận Yêu Thích+, xem kỹ đánh giá 4-5 sao, ảnh thực tế và bình luận gần đây.

Theo dõi kỹ thời gian giao hàng và phản hồi khi có vấn đề

Với chính sách mới, người mua phải gửi khiếu nại trong khung thời gian quy định, nếu quá hạn, hệ thống tự động xác nhận hoàn tất. Vì vậy, khi nhận hàng, cần quay video mở hộp, kiểm tra ngay và phản hồi kịp thời nếu gặp lỗi, thiếu hàng hoặc khác mô tả.

Ghi nhớ rằng quyền lợi giờ khác nhau theo “hạng người dùng”

Người mua phổ thông không còn nhiều ưu tiên như trước. Nếu thường xuyên mua sắm, có thể cân nhắc nâng hạng hoặc đăng ký gói VIP nếu muốn giữ quyền trả hàng “không còn nhu cầu”.

Các thay đổi chính sách của Shopee trong năm 2025 diễn ra liên tục, trải rộng từ phí, vận hành đến quy trình hoàn trả. Dù nhiều điều chỉnh nhằm bảo vệ người bán và giảm lạm dụng, chúng cũng khiến người mua phải thận trọng hơn trước mỗi quyết định đặt hàng. Việc hiểu rõ các quy định mới, lưu giữ bằng chứng khi nhận hàng và ưu tiên chọn shop uy tín sẽ giúp người tiêu dùng tránh tranh chấp, mua sắm an toàn hơn trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam.