Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc

Nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sâu, cảng biển hụt hơi

Ông Mario Cordero, Giám đốc điều hành Cảng Long Beach – cảng nhộn nhịp thứ hai nước Mỹ – cho biết lượng container từ Trung Quốc giảm tới 16%, một mức sụt được đánh giá là “đồng loạt và đáng lo ngại”. Cảng Los Angeles cũng ghi nhận lượng hàng giảm trong tháng 10.

Theo dữ liệu mới công bố của Cục Điều tra Dân số Mỹ (Census), kim ngạch nhập khẩu tháng 8 giảm thêm 18,4 tỷ USD so với tháng 7 – một cú rơi mạnh trùng thời điểm loạt thuế quan mới của chính quyền Trump có hiệu lực. Điều này góp phần kéo thâm hụt thương mại của Mỹ giảm hơn 23%.

Các mặt hàng bị ảnh hưởng mạnh nhất gồm điện tử, đồ nội thất và đồ chơi – nhóm hàng thường tăng vọt trước mùa Giáng sinh nhưng năm nay chỉ nhích 17%, thấp hơn nhiều mức tăng 40–50% của các năm trước.

Chuỗi cung ứng “khựng lại”: Xe tải, đường sắt, kho bãi đều lao dốc

Theo chỉ số vận tải của DAT, cả ba loại hình vận tải chính – xe van, xe lạnh, xe flatbed – đều giảm cả theo tháng lẫn theo năm trong tháng 10. Lượng hàng vận chuyển từ trung tâm phân phối đến các nhà bán lẻ giảm khi doanh nghiệp xả kho, hạn chế nhập mới để né thuế và đối phó sức mua yếu.

Kyle Henderson, CEO của nền tảng theo dõi container Vizion, nhận định: “Đây không phải biến động theo mùa. Đây là một cuộc suy thoái hàng hóa cấu trúc, khi người tiêu dùng chuyển dần từ hàng hóa sang dịch vụ, còn thị trường nhà đất và sản xuất đều trì trệ".

Tỷ lệ lấp đầy container giảm từ 100% xuống 91%. Hàng loạt doanh nghiệp vận tải đối mặt tình trạng dư thừa năng lực vận chuyển kéo dài cả thập kỷ.

Do hàng hóa giảm mạnh, số lượng công nhân bốc xếp được huy động hàng ngày ở các cảng cũng giảm theo. Đây là lực lượng sống bằng sản lượng container được xử lý mỗi năm.

“Lao động đang thực sự lo lắng. Khi khối lượng giảm, việc làm tại cảng, kho bãi, đường sắt và vận tải đường bộ đều bị ảnh hưởng", ông Cordero nói.

Không có tín hiệu phục hồi trước mắt

Vizion dự báo nhập khẩu Mỹ trong tháng 12 sẽ giảm tới 16,6% so với cùng kỳ, sau khi đã giảm 12% trong quý III. Lượng container dự kiến cập cảng Mỹ trong tháng 12 chỉ đạt 2,19 triệu TEU, thấp hơn 430.000 TEU so với năm ngoái.

Ngoài Trung Quốc, thương mại Mỹ - Ấn Độ cũng lao dốc do thuế 50% khiến xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ giảm tới 37,5% trong giai đoạn tháng 5–9.

Giới chuyên môn đánh giá, nếu người tiêu dùng Mỹ tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong hai tháng cuối năm – thời điểm quyết định của mùa mua sắm – thị trường logistics Mỹ sẽ còn tiếp tục “mất lực” trong năm 2026.