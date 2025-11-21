Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc
Phương Đăng (theo CNBC)
21/11/2025 8:56 PM (GMT+7)
Thị trường vận tải – logistics của Mỹ được cảnh báo đang rơi vào một giai đoạn “hạ cánh đau đớn” khi dòng hàng hóa từ Trung Quốc lao dốc mạnh, kéo theo chuỗi cung ứng từ cảng biển, đường sắt, xe tải đến nhà kho đồng loạt giảm tốc. Giới chuyên gia cảnh báo đây không còn là cú điều chỉnh ngắn hạn mà là “một cuộc suy thoái hàng hóa mang tính cấu trúc”.
Nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sâu, cảng biển hụt hơi
Ông Mario Cordero, Giám đốc điều hành Cảng Long Beach – cảng nhộn nhịp thứ hai nước Mỹ – cho biết lượng container từ Trung Quốc giảm tới 16%, một mức sụt được đánh giá là “đồng loạt và đáng lo ngại”. Cảng Los Angeles cũng ghi nhận lượng hàng giảm trong tháng 10.
Theo dữ liệu mới công bố của Cục Điều tra Dân số Mỹ (Census), kim ngạch nhập khẩu tháng 8 giảm thêm 18,4 tỷ USD so với tháng 7 – một cú rơi mạnh trùng thời điểm loạt thuế quan mới của chính quyền Trump có hiệu lực. Điều này góp phần kéo thâm hụt thương mại của Mỹ giảm hơn 23%.
Các mặt hàng bị ảnh hưởng mạnh nhất gồm điện tử, đồ nội thất và đồ chơi – nhóm hàng thường tăng vọt trước mùa Giáng sinh nhưng năm nay chỉ nhích 17%, thấp hơn nhiều mức tăng 40–50% của các năm trước.
Chuỗi cung ứng “khựng lại”: Xe tải, đường sắt, kho bãi đều lao dốc
Theo chỉ số vận tải của DAT, cả ba loại hình vận tải chính – xe van, xe lạnh, xe flatbed – đều giảm cả theo tháng lẫn theo năm trong tháng 10. Lượng hàng vận chuyển từ trung tâm phân phối đến các nhà bán lẻ giảm khi doanh nghiệp xả kho, hạn chế nhập mới để né thuế và đối phó sức mua yếu.
Kyle Henderson, CEO của nền tảng theo dõi container Vizion, nhận định: “Đây không phải biến động theo mùa. Đây là một cuộc suy thoái hàng hóa cấu trúc, khi người tiêu dùng chuyển dần từ hàng hóa sang dịch vụ, còn thị trường nhà đất và sản xuất đều trì trệ".
Tỷ lệ lấp đầy container giảm từ 100% xuống 91%. Hàng loạt doanh nghiệp vận tải đối mặt tình trạng dư thừa năng lực vận chuyển kéo dài cả thập kỷ.
Do hàng hóa giảm mạnh, số lượng công nhân bốc xếp được huy động hàng ngày ở các cảng cũng giảm theo. Đây là lực lượng sống bằng sản lượng container được xử lý mỗi năm.
“Lao động đang thực sự lo lắng. Khi khối lượng giảm, việc làm tại cảng, kho bãi, đường sắt và vận tải đường bộ đều bị ảnh hưởng", ông Cordero nói.
Không có tín hiệu phục hồi trước mắt
Vizion dự báo nhập khẩu Mỹ trong tháng 12 sẽ giảm tới 16,6% so với cùng kỳ, sau khi đã giảm 12% trong quý III. Lượng container dự kiến cập cảng Mỹ trong tháng 12 chỉ đạt 2,19 triệu TEU, thấp hơn 430.000 TEU so với năm ngoái.
Ngoài Trung Quốc, thương mại Mỹ - Ấn Độ cũng lao dốc do thuế 50% khiến xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ giảm tới 37,5% trong giai đoạn tháng 5–9.
Giới chuyên môn đánh giá, nếu người tiêu dùng Mỹ tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong hai tháng cuối năm – thời điểm quyết định của mùa mua sắm – thị trường logistics Mỹ sẽ còn tiếp tục “mất lực” trong năm 2026.
Shopee liên tục thay đổi chính sách: Người mua cần lưu ý gì để tránh rủi ro?
Từ đầu năm 2025 đến nay, Shopee liên tục điều chỉnh từ phí nền tảng, quy định vận hành đến chính sách trả hàng, hoàn tiền. Những thay đổi này được đánh giá là nhằm cân bằng lợi ích giữa người bán và người mua, siết chặt gian lận và tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, với người mua hàng, chuỗi cập nhật liên tiếp cũng đặt ra nhiều lưu ý quan trọng để hạn chế rủi ro khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam.
HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp
HoREA vừa gửi văn bản góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, đề xuất bổ sung quy định xử lý đất đai của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn 2007–2021 và cơ chế miễn khoản thu bổ sung trong trường hợp người sử dụng đất không có lỗi.
TP.HCM “làm mới” kho tài sản công sau sáp nhập
Sau sáp nhập, TP.HCM đang sở hữu hàng ngàn mặt bằng công dôi dư, nhiều khu đất bỏ trống chưa khai thác. Thành phố giao Sở Tài chính dựng bản đồ quỹ đất và đề xuất phương án quản lý, biến tài sản công “ngủ quên” thành nguồn lực thực sự.
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo về ngộ độc sữa bột nhiễm botulinum ở trẻ sơ sinh
Sữa bột ByHeart đã bị thu hồi toàn bộ tại Hoa Kỳ do lo ngại về sự bùng phát dịch ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Sữa bột ByHeart cũng có sẵn tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử - Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết hôm 20/11.
Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc
Thị trường vận tải – logistics của Mỹ được cảnh báo đang rơi vào một giai đoạn “hạ cánh đau đớn” khi dòng hàng hóa từ Trung Quốc lao dốc mạnh, kéo theo chuỗi cung ứng từ cảng biển, đường sắt, xe tải đến nhà kho đồng loạt giảm tốc. Giới chuyên gia cảnh báo đây không còn là cú điều chỉnh ngắn hạn mà là “một cuộc suy thoái hàng hóa mang tính cấu trúc”.
Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%
Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
Shopee liên tục thay đổi chính sách: Người mua cần lưu ý gì để tránh rủi ro?
Từ đầu năm 2025 đến nay, Shopee liên tục điều chỉnh từ phí nền tảng, quy định vận hành đến chính sách trả hàng, hoàn tiền. Những thay đổi này được đánh giá là nhằm cân bằng lợi ích giữa người bán và người mua, siết chặt gian lận và tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, với người mua hàng, chuỗi cập nhật liên tiếp cũng đặt ra nhiều lưu ý quan trọng để hạn chế rủi ro khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam.
HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp
TP.HCM “làm mới” kho tài sản công sau sáp nhập
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo về ngộ độc sữa bột nhiễm botulinum ở trẻ sơ sinh
Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc
Thị trường vận tải – logistics của Mỹ được cảnh báo đang rơi vào một giai đoạn “hạ cánh đau đớn” khi dòng hàng hóa từ Trung Quốc lao dốc mạnh, kéo theo chuỗi cung ứng từ cảng biển, đường sắt, xe tải đến nhà kho đồng loạt giảm tốc. Giới chuyên gia cảnh báo đây không còn là cú điều chỉnh ngắn hạn mà là “một cuộc suy thoái hàng hóa mang tính cấu trúc”.