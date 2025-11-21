Giá bạc hôm nay 21/11 ở trong nước: Ghi nhận mức giảm nhẹ

Ngay từ đầu ngày, các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý đã điều chỉnh bảng giá theo xu hướng giảm. Tại Sacombank-SBJ, bạc miếng được niêm yết ở mức 1,923 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 1,974 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên trước, giá đã giảm 15.000 đồng/lượng, phản ánh áp lực điều chỉnh chung của toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Phú Quý có bước điều chỉnh mạnh hơn khi hạ giá xuống còn 1,911 triệu đồng/lượng mua vào và 1,970 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm lên tới 63.000 đồng/lượng chỉ trong một phiên – biên độ đáng chú ý so với thông lệ biến động của thị trường bạc trong nước.

Giữa tháng 10, giá bạc từng tạo sóng khi chạm mức 2,145 triệu đồng/lượng, thu hút sự quan tâm mạnh từ giới đầu tư cá nhân. Nhưng sau giai đoạn tăng nóng, thị trường nhanh chóng mất động lực khi nhu cầu mua giảm dần.

Trong hơn một tháng qua, giá bạc duy trì quanh ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, vừa đủ để giữ thị trường trong trạng thái ổn định nhưng lại thiếu yếu tố kích thích giao dịch. Tâm lý chủ đạo lúc này là quan sát và chờ đợi, khiến hoạt động mua bán trở nên dè dặt hơn.

Hiệu suất tăng giá từ đầu năm vẫn ấn tượng

Dù thị trường đang hạ nhiệt, mức tăng của bạc từ đầu năm đến nay vẫn vượt 60% – con số rất đáng chú ý trong bối cảnh nhiều kim loại quý chịu áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng dài hạn của bạc chưa kết thúc, bởi kim loại này hưởng lợi từ: nhu cầu công nghiệp lớn, dòng tiền trú ẩn khi rủi ro kinh tế toàn cầu tăng, sự quan tâm mạnh từ giới đầu tư lẻ nhờ biên độ dao động cao.

Tuy vậy, sau một giai đoạn tăng mạnh, nhiều tổ chức dự báo tốc độ đi lên có thể chậm lại vào cuối năm. Thị trường bạc nhiều khả năng sẽ bước vào vùng tích lũy mới trước khi hình thành sóng tăng tiếp theo. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các tín hiệu vĩ mô và xác định chiến lược phân bổ vốn phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Giá bạc hôm nay 21/11 trên thế giới giảm liên tiếp ba phiên, trượt khỏi vùng 50 USD/ounce

Tại thị trường quốc tế, bạc sáng 21/11 tiếp tục giảm mạnh khi lùi xuống còn 49,75 USD/ounce, tương ứng mức giảm 1,78%. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp và cũng là sự sụt giảm mạnh nhất trong tuần.

Kim loại quý này đã rơi khỏi vùng 52,5 USD/ounce, rồi tiếp tục đánh mất mốc 50 USD/ounce, cho thấy lực bán đang gia tăng đáng kể.

Quy đổi theo tỷ giá trong nước, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,58 triệu đồng/lượng, thấp hơn rõ rệt so với mức giá bán lẻ tại Việt Nam — một chênh lệch kéo dài trong nhiều tháng qua.

Lý do bạc bị bán mạnh: Tác động từ báo cáo việc làm Mỹ

Áp lực giảm giá của bạc phần lớn đến từ báo cáo việc làm mới của Mỹ – dữ liệu thường có tác động mạnh tới kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Bộ Lao động Mỹ công bố nền kinh tế tạo thêm 119.000 việc làm trong tháng 9, vượt xa dự báo 50.000 của thị trường. Con số này cũng đảo ngược hoàn toàn đà giảm 4.000 việc làm của tháng 8 sau điều chỉnh.

Song song, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Thu nhập theo giờ tăng 3,8%, củng cố nhận định thị trường lao động Mỹ vẫn đang vận động ổn định và chưa tạo ra áp lực suy thoái đáng kể.

Những dữ liệu này khiến giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, các tài sản không sinh lời như bạc mất dần ưu thế, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi thị trường kim loại quý.

Ngoài ra, Cục Thống kê Lao động Mỹ thông báo sẽ gộp báo cáo tháng 10 vào bản báo cáo của tháng 11, khiến số liệu tháng 9 trở thành dữ liệu quan trọng nhất trước cuộc họp Fed. Yếu tố này càng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn trong ngắn hạn.

UBS nâng dự báo giá bạc dài hạn: Kỳ vọng vào nguồn cung thắt chặt

Dù thị trường đang chịu áp lực, nhiều định chế tài chính toàn cầu tiếp tục giữ góc nhìn tích cực với triển vọng dài hạn của bạc. UBS ghi nhận trong hai lần gần đây, giá bạc không thể duy trì vùng 54 USD/ounce, nhưng lực bán cũng không quá mạnh, giúp bạc nhanh chóng hồi về quanh 51 USD/ounce.

Với mức tăng 76% từ đầu năm, bạc đang là một trong những kim loại quý có hiệu suất tốt nhất.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc công nghiệp năm nay được dự báo giảm 4% do tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Mức giảm này vẫn không đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiều năm liên tiếp của thị trường, bởi cung luôn thấp hơn cầu trong suốt thời gian dài.

UBS cho rằng thị trường đang ở giai đoạn nguồn cung thấp, hàng tồn kho giảm mạnh, trong khi tâm lý đầu tư tiếp tục gia tăng. Các yếu tố này tạo điều kiện để bạc có thể vượt trội hơn vàng trong một số thời điểm giai đoạn 2025–2026.

UBS lưu ý đặc điểm quan trọng: thanh khoản của bạc mỏng hơn vàng, khiến mỗi đợt dịch chuyển dòng tiền đều tạo biên độ biến động lớn. Khi vàng lập đỉnh, dòng tiền đầu cơ thường chuyển hướng sang bạc, giúp giá dao động mạnh hơn.

Theo dự báo mới nhất, UBS nâng giá bạc dài hạn lên 35 USD theo giá trị thực, tương đương 40 USD theo danh nghĩa. Ngân hàng đặt mục tiêu giá bạc cuối năm 2025 đạt 53 USD/oz, trong khi mục tiêu cho năm 2026 là 55 USD/oz. Với điều kiện thị trường thuận lợi, bạc hoàn toàn có thể tiến tới vùng 60 USD/oz trong nửa đầu năm nếu tâm lý đầu tư dâng cao.

Nguồn cung hạn chế là điểm tựa chính của xu hướng tăng

Điểm cốt lõi được nhấn mạnh trong báo cáo là tình trạng thâm hụt cơ cấu kéo dài từ năm 2021. Nhu cầu sử dụng bạc trong các lĩnh vực như điện tử, chip bán dẫn và năng lượng mặt trời tăng mạnh, nhưng phần lớn sản lượng bạc lại đến từ khai thác phụ của các mỏ kim loại khác, khiến việc mở rộng nguồn cung không dễ dàng.

Điều này mang lại nền giá vững chắc cho bạc trong trung hạn và dài hạn, ngay cả trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp có thể suy giảm tạm thời.

Bạc và vàng: Hai lựa chọn khác nhau cho nhà đầu tư

Dự báo của UBS cho thấy bạc có khả năng mang lại mức sinh lời cao hơn trong những giai đoạn thị trường thuận lợi, nhờ biên độ dao động lớn. Nhưng ngược lại, bạc cũng nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế thế giới, khi hơn một nửa lượng tiêu thụ đến từ ngành công nghiệp.

Trong khi đó, vàng luôn giữ vị thế ổn định nhờ được các ngân hàng trung ương mua vào như tài sản dự trữ chiến lược. Điều này giúp giá vàng vận động bền vững hơn, ít bị tác động bởi các biến động ngắn hạn.