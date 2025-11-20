Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025

Ghi nhận ở các trung tâm thương mại ở TP HCM, hầu hết các gian hàng đều đã treo bảng quảng cáo chương trình giảm giá Black Friday 2025. Đơn cử Thiso Mall Sala, các thương hiệu thời trang từ quần áo, giày dép đến phụ kiện như: Pierre Cardin, Gustavogano, Pucini, Adidas, ALDO… đồng loạt treo bảng siêu sale Black Friday lên đến 50% đến hết ngày 30-11. Một số gian hàng đồ chơi, đồng hồ giảm mạnh tới 70%.

Ngoài chương trình giảm giá, một số thương hiệu còn chạy chương trình mua 2 sản phẩm giảm thêm 10%, mua 3 giảm thêm 20%.

Hay thương hiệu đồ thể thao Xtep tung chương trình bán đồng giá 299.000 đồng với một số sản phẩm, nếu mua 3 sản phẩm giảm thêm 10%, mua 5 sản phẩm giảm thêm 25%.

"Chương trình được áp dụng từ ngày 14-11 đến 4-12, các sản phẩm đã giảm giá sẽ vẫn còn được giảm giá tiếp" - nhân viên cửa hàng nói.

Tại Vạn Hạnh Mall cũng ngập tràn không khí Black Friday, nhiều thương hiệu thời trang, phụ kiện, trang sức, đồ gia dụng lên đến 70%.

Bên ngoài Vạn Hạnh Mall, trung tâm thương mại này dựng cổng Black Friday thông báo chương trình giảm giá tới 70%, kéo dài từ hôm nay đến hết 30-11

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Bigbang Hàng hiệu – đối tác của Sở Công Thương TP HCM, thực hiện sự kiện khuyến mãi hàng hiệu, cho biết chương trình Mega Sale đang diễn ra tại Saigon Marina IFC đã có kết quả rất tốt, trái với suy nghĩ của nhiều người về việc sức mua ảm đạm.

Chương trình bắt đầu từ 15-11, kéo dài đến 23-11 và ghi nhận "chuyện lạ" là doanh số ngày thứ 2 còn cao hơn cuối tuần. Điều này chứng tỏ tâm lý mua sắm của người tiêu dùng ở TP HCM rất cởi mở và tích cực.

Trên những tuyến phố sầm uất của TP HCM như Nguyễn Trãi, Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai… các cửa hàng cũng đang đồng loạt chạy chương trình Black Friday với loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện và đồ công nghệ giảm giá mạnh.

Ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, chuỗi đang tung chương trình ưu đãi Black Friday từ ngày 28-11 đến 1-12 với mức giảm giá hấp dẫn.

Chuỗi Di Động Việt cũng tung chương trình Black Tech Day "Sale suốt tháng - giảm cực sâu", diễn ra xuyên suốt tháng 11 với nhiều ưu đãi, gồm ưu đãi khung giờ vàng giảm thêm đến 500.000 đồng trên giá đã giảm, diễn ra mỗi ngày trong hai khung giờ 8-12h và 20-22h.

Thương hiệu vali, túi xách Mia giảm giá lên đến 50%

