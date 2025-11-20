Giá vàng hôm nay 20/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 20/11 ở trong nước ghi nhận một phiên tăng sốc khi giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt leo lên vùng 149–151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/11: Tăng sốc 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 20/11 trên thế giới: Tăng mạnh, thị trường “nóng” trở lại khi giới đầu tư tìm nơi trú ẩn

Theo dữ liệu từ Kitco, vào lúc 4h00 sáng ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.106,19 USD/ounce, tăng 31,7 USD/ounce so với phiên trước. Với tỷ giá quy đổi tại Vietcombank ở mức 26.388 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Đà tăng mạnh này diễn ra trong bối cảnh tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư trở nên rõ rệt hơn trước hàng loạt tín hiệu bất ổn từ kinh tế Mỹ. Thị trường hiện đang hướng sự chú ý vào biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo việc làm bị trì hoãn, dự kiến công bố vào thứ Năm. Đây được xem là hai yếu tố trọng yếu định hình kỳ vọng về chính sách lãi suất trong thời gian tới.



Trong phiên này, giá vàng giao ngay tăng 0,78%, trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 12 của Mỹ tăng 1,2%, chốt ở 4.116,50 USD/ounce.

Các nhà phân tích nhận định đà tăng hiện tại là tín hiệu cho thấy vàng đang lấy lại sức hút sau khi bật lên từ mốc tâm lý 4.000 USD/ounce ở phiên trước. Giới đầu tư đang đợi thêm dữ liệu từ Mỹ để xác định xu hướng chính sách lãi suất. Trong đó, báo cáo việc làm tháng 9 – vốn bị lùi lịch do chính phủ Mỹ đóng cửa – được dự đoán sẽ ghi nhận khoảng 50.000 việc làm mới, một con số có khả năng tác động mạnh đến kỳ vọng lãi suất của thị trường.

Ba phiên gần nhất chứng kiến vàng biến động mạnh nhưng thiếu một xu hướng rõ rệt. Chuyên gia Dilin Wu (Pepperstone) nhận định thị trường đang chịu tác động từ hai lực kéo trái chiều.

Một mặt, kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 12 đang giảm, hạn chế đà tăng của giá vàng.

Mặt khác, những lo ngại về khả năng tăng trưởng chậm lại của kinh tế Mỹ và sự chia rẽ trong nội bộ Fed lại gia tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Theo phân tích kỹ thuật của bà Wu, hai mức 4.050 USD và 4.000 USD hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu những vùng này không bị xuyên thủng, vàng có thể bật tăng trở lại. Khi vượt qua 4.100 USD, vàng có khả năng kiểm tra mốc đỉnh 4.245 USD thiết lập hồi tuần trước, qua đó mở ra cơ hội hướng đến các mốc kỷ lục giá mới.

Kịch bản giá vàng phụ thuộc lớn vào dữ liệu kinh tế Mỹ

Theo giới quan sát, vàng có thể sớm thử thách các ngưỡng 4.130 USD và 4.200 USD nếu các dữ liệu sắp công bố củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Ngược lại, những bình luận thận trọng của Fed hoặc dữ liệu việc làm tích cực hơn dự kiến có thể khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng, từ đó kéo giá vàng giảm về khu vực 4.000 USD/ounce.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp giữa tháng 10 tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, làm dấy lên thảo luận về sức khỏe của thị trường lao động. Biên bản cuộc họp của Fed được kỳ vọng sẽ làm rõ sự khác biệt quan điểm giữa các thành viên Fed về rủi ro lạm phát, tăng trưởng và định hướng chính sách.

Hiện tại, kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới đã giảm đáng kể. Tỷ lệ dự báo cắt giảm chỉ còn 46%, so với 63% vào tuần trước. Trong bối cảnh vàng là tài sản không sinh lãi, môi trường lãi suất cao vẫn là rào cản lớn đối với giá vàng. Tuy nhiên, khi triển vọng tăng trưởng kinh tế trở nên thiếu chắc chắn, vàng lại tiếp tục được xem là nơi trú ẩn an toàn.



Fed có thể chưa cắt giảm lãi suất ngay, nhưng kỳ vọng dài hạn vẫn ủng hộ vàng

Nhiều chuyên gia cho rằng mức lạm phát hiện tại chưa đủ mạnh để cản trở Fed tiến tới chu kỳ cắt giảm lãi suất. Ngay cả trong trường hợp Fed không giảm lãi suất ở tháng 12, thị trường vẫn tin rằng năm 2026 sẽ chứng kiến lãi suất thấp hơn đáng kể, qua đó tạo môi trường tích cực cho vàng.

Do đó, một cuộc họp chính sách đơn lẻ khó có thể làm thay đổi bức tranh hỗ trợ dài hạn dành cho kim loại quý.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vẫn duy trì quan điểm lạc quan, dự báo giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Những đợt điều chỉnh giảm gần đây được đánh giá chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong chu kỳ tăng kéo dài.

Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương – động lực then chốt của giá vàng suốt hai năm qua – vẫn duy trì ở mức ổn định, tiếp tục hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó, đợt giảm giá vừa qua phần lớn xuất phát từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ cùng đà hồi phục khoảng 1% của đồng USD trong tháng.



Giá vàng hôm nay 20/11 ghi nhận mức tăng mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi đối mặt với những tín hiệu trái chiều từ kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ của Fed. Trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng do ảnh hưởng từ các dữ liệu việc làm và biên bản họp Fed. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực khi nhu cầu trú ẩn tăng cao và kỳ vọng lãi suất dần giảm trong các năm tới.