Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng miếng, vàng nhẫn trồi sụt, rủi ro cho nhà đầu tư

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,8 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,9 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,8 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21/11 trên thế giới: Giảm hơn 35 USD, thị trường chịu sức ép từ dữ liệu lao động Mỹ

Theo cập nhật từ Kitco, giá vàng hôm nay 21/11 trên thị trường quốc tế đứng ở mức 4.092,2 USD/ounce, giảm 35,51 USD/ounce so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.386 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Diễn biến này cho thấy kim loại quý vẫn đang chịu ảnh hưởng từ chuỗi thông tin kinh tế, đặc biệt là các dữ liệu lao động Mỹ vốn bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ kéo dài. Dù có thời điểm phục hồi, thị trường vàng nhìn chung vẫn duy trì sự biến động mạnh theo từng đợt công bố số liệu.

Thị trường quốc tế chịu tác động từ báo cáo lao động Mỹ bị trì hoãn

Các thông tin mới nhất cho thấy, vàng đang có xu hướng hồi phục nhẹ khi giới đầu tư thận trọng đánh giá ý nghĩa của các báo cáo kinh tế Mỹ bị dồn lại và công bố muộn hơn dự kiến.

Theo thống kê, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,9%, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 lại nhích lên 0,1%, đạt 4.083,30 USD/ounce. Những chuyển động trái chiều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi cố gắng “đọc vị” triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Điểm đáng chú ý nhất trong loạt dữ liệu là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9. Do tác động từ đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày, tài liệu này bị hoãn lại và chỉ mới được công bố gần đây. Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế tạo ra 119.000 việc làm mới, gấp hơn hai lần con số dự báo (50.000). Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về độ chính xác của số liệu, bởi việc thu thập và tổng hợp bị gián đoạn trong thời gian dài.

Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 tăng lên 4,4%, cao hơn mức kỳ vọng 4,3%, cho thấy thị trường lao động vẫn còn những điểm yếu bên dưới bề mặt.

Fed không vội cắt giảm lãi suất – yếu tố neo giá vàng lại

Một trong những nguyên nhân chính kìm hãm đà tăng của vàng trong các phiên gần đây là việc thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 12. Hiện xác suất cho một đợt cắt giảm vào tháng cuối năm chỉ khoảng 36%.

Việc Cục Thống kê Lao động Mỹ hủy công bố dữ liệu tháng 10 do thiếu thông tin (vì đóng cửa chính phủ) càng khiến việc đánh giá tình trạng thị trường lao động trở nên khó khăn. Số liệu tháng 10 sẽ được gộp vào báo cáo tháng 11 và dự kiến phát hành vào 16/12, tức sau cuộc họp chính sách quan trọng của Fed.

Trong biên bản họp tháng 10, Fed cho biết họ đã quyết định hạ lãi suất, đồng thời thừa nhận động thái này có thể tiềm ẩn rủi ro làm tăng lạm phát và khiến công chúng nghi ngờ khả năng điều hành.

Chứng khoán đi lên, vàng đã tăng 55% trong năm

Trên thị trường tài chính, nhóm hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ bật tăng sau khi báo cáo việc làm được công bố. Dòng tiền tìm đến các tài sản rủi ro nhiều hơn, qua đó gây áp lực nhất định lên vàng – vốn là nơi trú ẩn truyền thống.

Dù vậy, nếu nhìn dài hạn, vàng vẫn đang trong chu kỳ tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, kim loại quý này đã tăng 55%, thậm chí vượt lên mức kỷ lục 4.381,22 USD/ounce vào ngày 20/10.

Ngân hàng UBS mới đây cũng điều chỉnh tăng dự báo giá vàng cho giữa năm 2026 thêm 300 USD, lên 4.500 USD/ounce, dựa trên kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng và nhu cầu mạnh từ ngân hàng trung ương cùng các quỹ ETF.

Dữ liệu việc làm Mỹ: Những con số tích cực nhưng đã “quá cũ”

Dù báo cáo tháng 9 cho kết quả khá khả quan, nhiều nhà kinh tế cho rằng các dữ liệu này đã lạc hậu do độ trễ trong thu thập. Minh chứng là các đợt điều chỉnh số liệu việc làm trong mùa hè đều theo hướng giảm.

Tháng 8: điều chỉnh giảm 4.000 việc làm.

Tháng 7: giảm xuống 72.000, thấp hơn ước tính ban đầu 79.000 việc làm.

Ngoài ra, mức tăng lương tháng 9 cũng khá khiêm tốn. Thu nhập trung bình theo giờ tăng 9 cent, tương đương 0,2%, lên 36,67 USD – thấp hơn kỳ vọng 0,3%. Trong vòng 12 tháng, mức tăng lương đạt 3,8%.

Cùng lúc đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố bất kỳ dữ liệu việc làm nào của tháng 10 do chỉ thu thập được lượng thông tin hạn chế, không đủ để tính tỷ lệ thất nghiệp.



Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 15/11 đạt 220.000, tốt hơn nhiều so với dự báo 262.000. Con số tuần liền trước được ghi nhận ở 228.000.

Trung bình bốn tuần – thước đo ổn định hơn của thị trường lao động – hiện ở mức 224.250 đơn, giảm so với 227.250 đơn của tuần trước.

Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục lên đến 1,974 triệu trong tuần kết thúc ngày 8/11, tăng so với 1,946 triệu của tuần trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 6/11/2021, khi số người nhận trợ cấp đạt 2.041.000.

Bộ Lao động cảnh báo rằng từ 2/10/2025 đến 13/11/2025, sẽ không có dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp nào được công bố do ảnh hưởng của gián đoạn ngân sách.

Phản ứng của giá vàng: Biến động mạnh nhưng vẫn đứng trên ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD

Ngay sau khi các dữ liệu được phát hành, giá vàng giao ngay có thời điểm bật tăng, giao dịch quanh 4.090 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,37% trong phiên. Việc kim loại quý duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce được xem là yếu tố tích cực trong bối cảnh áp lực kinh tế toàn cầu và dữ liệu lao động Mỹ liên tục biến động.

Việc thị trường đang đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ, cùng với chuỗi báo cáo kinh tế bị gián đoạn, khiến giá vàng trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin mới. Các chuyên gia nhận định, cho tới khi Fed có quyết định rõ ràng hơn tại cuộc họp tháng 12, giá vàng sẽ tiếp tục trải qua những phiên dao động mạnh.

Triển vọng giá vàng thời gian tới

Dù đang điều chỉnh, kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi:

Rủi ro địa chính trị kéo dài tại nhiều khu vực chiến sự.

Kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm 2026, tạo nền tảng cho đà tăng dài hạn.

Nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương đang ở mức cao nhất nhiều năm.

Dòng vốn ETF quay trở lại, giúp gia tăng lực cầu.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục giằng co khi thị trường chờ đợi bộ dữ liệu tháng 10–11 sẽ được công bố vào 16/12, thời điểm cực kỳ quan trọng để Fed đánh giá tình hình kinh tế.