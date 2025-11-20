Bạc trong nước có xu hướng nhích lên ở nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý, trong khi giá bạc quốc tế phục hồi nhanh sau nhịp điều chỉnh đầu tuần. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc tiếp tục duy trì độ biến động cao, chịu ảnh hưởng mạnh từ tâm lý nhà đầu tư và dữ liệu kinh tế toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 20/11: Thị trường trong nước tăng nhẹ, thế giới phục hồi quanh ngưỡng 50 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 20/11 ở trong nước

Giá bạc hôm nay 20/11 ở trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn. Theo cập nhật của Công ty Kim Loại Quý Ancarat, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) được niêm yết ở ngưỡng 1,95 – 2,01 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên giao dịch trước, giá bán tăng 10.000 đồng/lượng, trong khi giá mua giữ nguyên. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán đang duy trì ở mức 60.000 đồng/lượng, phản ánh xu hướng cân bằng nhưng vẫn bảo lưu biên độ nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp trước biến động giá thế giới.

Ở phân khúc bạc thỏi, giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1 kg) sáng nay được Ancarat niêm yết ở mức 51,40 – 52,85 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra). Cả hai chiều giá đều tăng 180.000 đồng/kg so với phiên trước đó. Đây là mức tăng tương đối rõ rệt, cho thấy tín hiệu phục hồi chung trên thị trường bạc thỏi, vốn nhạy cảm hơn với biến động của giá quốc tế do liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư – cất trữ.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 (1 lượng) sáng 20/11 cũng điều chỉnh theo xu hướng tăng. Giá niêm yết hiện ở mức 1,96 – 2,02 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch liền trước. Đây là doanh nghiệp có mức giá cao hơn nhóm còn lại, phản ánh biến động theo sát thị trường quốc tế cũng như nhu cầu mua – bán tại hệ thống cửa hàng Phú Quý.

Phân khúc bạc thỏi của Phú Quý có mức điều chỉnh mạnh hơn. Giá bạc thỏi 999 (1 kg) sáng nay ghi nhận 52,55 – 54,18 triệu đồng/kg, trong đó chiều mua tăng 540.000 đồng/kg và chiều bán tăng 560.000 đồng/kg so với phiên chốt ngày 19/11. Mức tăng khá lớn này cho thấy áp lực phục hồi của thị trường đang lan rộng, đồng thời phản ánh sự tăng giá của bạc quốc tế – vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm sản phẩm thỏi.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) giữ biên độ giá ổn định hơn. Theo đó, bạc miếng tại SBJ được niêm yết ở mức 1,95 – 2,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Doanh nghiệp này không điều chỉnh giá trong sáng nay, phản ánh chiến lược giữ khoảng cách an toàn trước biến động quốc tế.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 20/11 trong nước cho thấy xu hướng tăng nhẹ ở phần lớn hệ thống kinh doanh kim loại quý, đặc biệt ở nhóm sản phẩm bạc thỏi. Diễn biến này đồng bộ với đà phục hồi của giá bạc thế giới trong phiên sáng.

Giá bạc hôm nay 20/11 trên thế giới phục hồi mạnh, hướng về các vùng cản quan trọng

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ giabac.net, lúc 14h hôm nay, giá bạc giao ngay đang ở mức 51,361 USD/ounce, tăng 0,66 USD/ounce so với phiên sáng 19/11. Diễn biến hồi phục này diễn ra sau hai phiên giảm liên tiếp đầu tuần, cho thấy thị trường đã tìm thấy điểm cân bằng mới quanh vùng hỗ trợ 50 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá trong nước, giá bạc giao ngay hiện tương đương 1.354.000 đồng/ounce ở chiều mua và 1.360.000 đồng/ounce ở chiều bán, tăng 17.000 đồng/ounce ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Điều này lý giải cho mức điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp nội địa, nhất là trong phân khúc bạc thỏi.

Các nhà phân tích nhận định thị trường bạc quốc tế vẫn duy trì trạng thái biến động mạnh. Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire) cho biết khối lượng giao dịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt, phản ánh trạng thái tạm ngưng quan sát của giới đầu tư sau chuỗi biến động nhanh. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì biên độ dao động lớn do các yếu tố kinh tế vĩ mô và tâm lý đầu tư chưa ổn định.

Theo ông Lewis, ngưỡng 50 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là "nam châm giá" – một mốc hỗ trợ cực kỳ quan trọng khiến giá bạc nhiều lần bật tăng trở lại mỗi khi tiến sát vùng này. Điều này cho thấy lực cầu vẫn tồn tại khá mạnh tại vùng giá thấp, tạo nền tảng cho khả năng phục hồi.

Ông nhận định: nếu bạc tiếp tục giữ đà tăng và bứt phá thành công khỏi 51,50 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ được củng cố mạnh mẽ, mở ra cơ hội tiếp cận vùng 54 USD/ounce trong ngắn hạn. Đây là khu vực kháng cự quan trọng, khả năng cao sẽ thu hút lượng lớn giao dịch chốt lời ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, Christopher Lewis cảnh báo rằng nếu lực bán quay trở lại và kéo giá xuyên thủng mốc 50 USD/ounce, thị trường có thể lùi sâu về vùng 47 USD/ounce, vốn được xem là hỗ trợ mạnh tiếp theo. Điều này sẽ kích hoạt tâm lý thận trọng hơn trên thị trường và có thể khiến đà giảm nới rộng.

Khối lượng giao dịch thu hẹp trong hai phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang dè dặt trước khi bước vào các quyết định lớn. Thị trường hiện tiếp tục theo dõi sát sao các tín hiệu mới từ dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo lạm phát, xu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và diễn biến của đồng USD – những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến giá kim loại quý.

Triển vọng thị trường bạc trong những ngày tới

Với đà phục hồi của giá bạc quốc tế và mức tăng nhẹ ở thị trường trong nước, triển vọng thị trường bạc trong ngắn hạn vẫn được đánh giá tích cực. Các yếu tố cần theo dõi bao gồm:

Biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ

Dữ liệu lạm phát và chính sách điều hành lãi suất

Tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước rủi ro kinh tế toàn cầu

Nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và sản xuất chip

Nếu xu hướng phục hồi của giá bạc thế giới tiếp tục duy trì, khả năng thị trường trong nước sẽ ghi nhận các đợt điều chỉnh tăng kế tiếp.