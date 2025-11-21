Tin hot thị trường ngày 21/11: Giá xăng, dầu giảm nhẹ

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều ngày 20/11.

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 40 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 30 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.800 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.540 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước liên tục tăng giảm đan xen trong 2 tháng trở lại đây. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 26 lần, giảm 22 lần.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 40 đồng/lít xuống 19.820 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 24 lần và giảm 23 lần.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 850-1.250 đồng/lít.

Tin hot thị trường ngày 21/11: Sữa cho trẻ sơ sinh nghi gây ngộ độc ở Mỹ đang bán tại Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đề nghị người dân dừng ngay việc sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. Cảnh báo được đưa ra hôm 20/11 trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) xác nhận 31 trường hợp trẻ sơ sinh nghi ngờ hoặc đã nhiễm độc tố botulinum tính đến ngày 19/11.

Tại Việt Nam, loại sữa này được cấp phép và bán trên một số sàn thương mại điện tử. Bộ Y tế Việt Nam chưa đưa ra ý kiến về sự việc.

WHO khuyến cáo các phụ huynh đã mua sản phẩm này cần ngừng sử dụng lập tức. Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời vệ sinh kỹ các vật dụng, bề mặt tiếp xúc với sữa bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty ByHeart Inc. thu hồi hai lô sản phẩm Whole Nutrition Infant Formula (số lô 206VABP/251261P2 và 206VABP/251131P2). FDA đang điều tra nguồn lây nhiễm khuẩn và rà soát liệu các dòng sản phẩm khác có bị ảnh hưởng hay không. Tại thị trường Mỹ, sữa ByHeart chiếm khoảng 1% doanh số, bán rộng rãi trực tuyến và tại các chuỗi bán lẻ lớn. Hiện nhà sản xuất chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh, xâm nhập cơ thể qua thực phẩm, vết thương hở hoặc sữa công thức nhiễm khuẩn. Độc tố này gắn chặt vào dây thần kinh, gây liệt cơ toàn thân. Triệu chứng điển hình ở trẻ sơ sinh gồm bú kém, táo bón, khóc yếu, sụp mí mắt, không thể nâng đầu, cơ thể mềm nhũn, đặc biệt là vùng tay, chân và nửa người trên. Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng liệt cơ hô hấp có thể dẫn đến tử vong.

Tin hot thị trường ngày 21/11: Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất Đông Nam Á

Theo ấn bản lần thứ 6 Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN do Ngân hàng UOB công bố, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ASEAN về mức độ lạc quan của người tiêu dùng.

Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Việt Nam đạt 67 điểm, cao hơn mức trung bình khu vực 54 điểm và tăng 3 điểm so với năm trước, phản ánh niềm tin tích cực vào triển vọng kinh tế và tài chính cá nhân.

Khảo sát cho thấy hơn 8 trong 10 người Việt được hỏi lạc quan về kinh tế vĩ mô, tăng 12 điểm phần trăm so với năm 2024. Tâm lý này gắn với các chỉ số kinh tế khả quan, trong đó tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2025 đạt 7,52%, cao nhất từ năm 2011. Người tiêu dùng Việt Nam cũng được đánh giá tự tin hơn so với mặt bằng ASEAN về ổn định chính trị, kinh tế và xã hội, dù bối cảnh thế giới biến động. Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý chưa thể khẳng định mức chi tiêu thực tế tăng tương ứng, do còn phụ thuộc thu nhập và hành vi chi tiêu ở mỗi quốc gia.