Sốt xình xịch với gừng bonsai độc lạ của cư dân mạng

Gừng bonsai – từ rễ củ quen thuộc thành tác phẩm nghệ thuật lạ mắt

Điều khiến gừng bonsai trở thành hiện tượng không chỉ nằm ở sự độc đáo của nó mà còn ở tính bất ngờ: ai cũng có thể tự làm. Với lợi thế thân củ chia thùy nhiều nhánh, dáng mạnh mẽ nhưng mềm mại, gừng khi được chọn lọc và tạo hình đúng cách sẽ tạo ra những đường cong tự nhiên cực kỳ ấn tượng.

Nhiều người chơi cho biết họ chỉ cần chọn những củ gừng có hình dáng lạ, đặt lên chậu cát hoặc đất mùn, để một phần thân lộ ra ngoài. Sau một thời gian ngắn, những chồi non mọc lên xanh mướt, kết hợp cùng hình khối củ gừng phía dưới, tạo nên một bố cục hài hòa như một “cây cổ thụ mini”. Điều thú vị là mỗi củ gừng sẽ có dáng đứng khác nhau, không củ nào giống củ nào, giúp người chơi cảm nhận được sự ngẫu hứng của tự nhiên.

Không ít cư dân mạng còn ví von gừng bonsai giống như những “tượng thần”, “núi non thu nhỏ” hay “tiểu cảnh nghệ thuật” được bàn tay thiên nhiên sắp đặt. Chính cảm hứng nghệ thuật ấy đã khiến trào lưu này bùng nổ mạnh mẽ.

Cư dân mạng hào hứng khoe thành phẩm – từ đơn giản đến cầu kỳ

Gia tài gừng bonsai của một cư dân mạng khiến nhiều người trầm trồ.

Nếu như trước đây các trào lưu làm bonsai thu nhỏ thường đòi hỏi kỹ năng cao hoặc thời gian chăm sóc dài, thì gừng bonsai lại mở ra một sân chơi gần gũi hơn nhiều. Chỉ cần vài phút chọn củ và một chậu đất nhỏ, ai cũng có thể bắt đầu.

Trên nhiều hội nhóm Facebook, TikTok, liên tục xuất hiện hàng loạt hình ảnh và video khoe gừng bonsai với hình dáng vô cùng sáng tạo: củ thì uốn cong như rồng, củ thì chia nhánh như đôi bàn tay đang nâng mầm xanh, củ thì tạo hình giống hệt một gốc cổ thụ trong phim hoạt hình. Mỗi sản phẩm lại có một nét riêng, khiến người xem không khỏi bật cười thích thú.

Một số người chơi còn nâng cấp “độ nghệ” bằng cách đặt gừng vào chậu đất Nhật, kết hợp rêu xanh, đá cuội hoặc những mô hình nhỏ để tạo thành tiểu cảnh. Số khác lại thích tạo dáng tự nhiên, chỉ giữ nguyên hình thù củ gừng và để phần thân cây phát triển tự do. Dù theo phong cách nào, thành phẩm vẫn dễ thương và thu hút.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng việc làm gừng bonsai giúp họ cảm thấy thư giãn, giống như đang tạo một món đồ handmade đầy cảm xúc. Có người còn nói vui: “Bonsai làm từ củ gừng vừa rẻ, vừa nhanh, lại vừa đẹp – thú chơi đỉnh cao của dân thích cây nhưng không có nhiều thời gian”.

Sự lan tỏa bất ngờ: Gừng bonsai từ thú chơi vui trở thành xu hướng decor mới

Ảnh: Thư Thư Epis

Bên cạnh tính giải trí, gừng bonsai còn vô tình mở ra một xu hướng trang trí không gian rất mới. Nhờ kích thước nhỏ gọn, hình dáng lạ mắt và màu sắc hài hòa, gừng bonsai có thể đặt dễ dàng ở bàn làm việc, bệ cửa sổ, phòng khách hoặc bàn trà. Những mầm xanh vươn lên từ củ gừng tạo cảm giác trong trẻo, tươi mới, giúp không gian sống trở nên sinh động hơn mà không cần tốn kém.

Một số cửa hàng cây cảnh mini đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng bằng cách bán các set gừng bonsai tạo sẵn, đi kèm chậu trang trí theo phong cách Nhật hoặc Hàn. Nhu cầu tăng bất ngờ khiến nhiều shop “cháy hàng”, dù giá một chậu thành phẩm có thể cao gấp 5 - 7 lần so với củ gừng ngoài chợ. Điều này cho thấy sức hút lớn của trào lưu và sự sẵn sàng chi trả của người yêu thích decor.

Không chỉ ở Việt Nam, một số TikToker nước ngoài cũng bắt đầu chia sẻ video trồng gừng bonsai, từ đó khiến xu hướng này lan rộng hơn. Có thể nói, gừng bonsai đã vượt ra khỏi phạm vi một món đồ vui mà trở thành trào lưu thể hiện gu thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo của giới trẻ.