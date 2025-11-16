Du lịch Hà Nội bùng nổ năm 2025: Thủ đô Việt Nam trở thành điểm đến không thể bỏ qua

Ảnh Internet.

Du lịch nội địa tới Hà Nội cũng tăng mạnh, với 22,05 triệu lượt khách Việt tới tham quan trong năm 2025. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với di sản văn hóa và không khí sôi động của thủ đô. Sự bùng nổ du lịch của Hà Nội đến từ chính sức hấp dẫn của một đô thị kết hợp hài hòa giữa truyền thống lâu đời và sự phát triển năng động.

Sự tăng trưởng của du lịch quốc tế lẫn nội địa được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ hạ tầng được nâng cấp đến các chiến dịch quảng bá có trọng tâm. Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng du lịch của Hà Nội, cải tạo các điểm tham quan lớn và nâng cao khả năng tiếp cận để du khách có trải nghiệm thuận tiện hơn. Việc hiện đại hóa hệ thống giao thông, đặc biệt là kết nối với các sân bay quốc tế, giúp Hà Nội ngày càng “gần” hơn với du khách toàn cầu, theo TTW.

Một trong những điểm thu hút nổi bật nhất vẫn là khu Phố Cổ, nơi lưu giữ những con phố nhỏ đan xen, kiến trúc Pháp cổ và không khí buôn bán nhộn nhịp. Du khách có thể tản bộ qua những con hẻm đông đúc, thưởng thức ẩm thực đường phố và chọn mua các món đồ lưu niệm độc đáo – tất cả đều phản ánh nhịp sống đặc trưng của người Hà Nội.

Những địa điểm “gây sốt” trên mạng xã hội cũng góp phần vào sức hút của thủ đô. Phố đường tàu Hà Nội tiếp tục là điểm check-in nổi bật với khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua giữa hai dãy quán cà phê san sát. Làng nghề Quảng Phú Cầu – nổi tiếng với nghề làm hương – mang đến trải nghiệm độc đáo về văn hóa truyền thống. Trong khi đó, hồ Hoàn Kiếm vẫn là điểm dừng chân thanh bình ngay giữa nhịp sống gấp gáp.

Di sản văn hóa của Hà Nội còn được thể hiện rõ qua những địa danh như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn hay chùa Trấn Quốc. Các công trình này giúp du khách hiểu sâu hơn về truyền thống, trí tuệ và đời sống tâm linh lâu đời của Việt Nam, biến Hà Nội thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích lịch sử và văn hóa.

Song song với đó, thành phố cũng đang xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh và bền vững. Hà Nội thúc đẩy mô hình du lịch thân thiện môi trường, phát triển các cơ sở lưu trú sinh thái và khuyến khích du lịch có trách nhiệm. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo tăng trưởng du lịch không ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân.

Các chiến lược quảng bá quốc tế cũng mang lại hiệu quả rõ rệt, TTW viết. Thông qua hợp tác với các tổ chức du lịch toàn cầu và những influencer nổi tiếng, Hà Nội đã mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng của mình. Thành phố được giới thiệu tại nhiều hội chợ du lịch lớn, thu hút ngày càng nhiều khách từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Triển vọng du lịch Hà Nội thời gian tới tiếp tục sáng sủa. Với đầu tư liên tục vào hạ tầng và định hướng phát triển bền vững, thủ đô đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực. Khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại khiến Hà Nội trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á – nơi du khách có thể vừa sống trong nhịp thở cổ kính, vừa tận hưởng những tiện ích của một đô thị hiện đại, theo TTW.