Chốt công nghệ mới cho tuyến metro số 2: Bước tăng tốc trước ngày khởi công 15/1/2026

Tuyến metro số 2 với chiều dài hơn 11,2km được quy hoạch như trục kết nối chủ lực giữa trung tâm và cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, đi dọc những tuyến đường luôn trong tình trạng quá tải như Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh. Khi đưa vào vận hành, tuyến metro này không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông mà còn mở không gian phát triển đô thị ở các khu vực lân cận.

Sau thời gian dài phụ thuộc vốn vay ODA và gặp vướng mắc trong triển khai, TP.HCM đã quyết định chuyển toàn bộ dự án sang đầu tư công. Quyết định của Thành ủy vào tháng 3 và sau đó là chủ trương dừng ODA của Chính phủ vào tháng 7/2025 giúp thành phố chủ động hơn trong thiết kế, điều chỉnh và bổ sung các hạng mục then chốt, trong đó có kết nối trực tiếp với metro số 1 tại ga Bến Thành.

Trên cơ sở cơ chế đặc thù cho phép rút ngắn thủ tục theo Nghị quyết 188, TP.HCM xác định metro số 2 là dự án thí điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tính đồng bộ cho toàn mạng lưới metro trong tương lai.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có thể vận hành tự động hoàn toàn. Ảnh: Gia Linh

Một trong những yêu cầu trọng tâm là cập nhật công nghệ. Bộ phương án kỹ thuật được phê duyệt từ giai đoạn 2010 - 2016 nay đã lạc hậu so với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đường sắt đô thị thế giới. Vì vậy, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học để đánh giá lại toàn bộ tiêu chuẩn, trước khi trình UBND TP xem xét quyết định.

Điểm điều chỉnh đáng chú ý là thay đổi phương thức cấp điện cho đoàn tàu: từ ray thứ ba sang hệ thống dây tiếp xúc trên cao với điện áp 1.500V DC. Giải pháp này phù hợp xu hướng quốc tế, tiết kiệm chi phí, dễ bảo trì và an toàn hơn. Dự án cũng bổ sung công nghệ thu hồi năng lượng tái sinh khi phanh, giúp tối ưu điện năng tiêu thụ.

Hệ thống thẻ vé tự động (AFC) sẽ được nâng cấp để liên thông toàn mạng lưới, mở đường cho mô hình thanh toán thống nhất giữa các tuyến metro trong tương lai.

Thay đổi quan trọng nhất là nâng mức tự động hóa lên GoA4, mức cao nhất của công nghệ metro hiện nay. Điều này cho phép đoàn tàu vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu. Hệ thống đảm nhận toàn bộ quy trình: từ khởi động, chạy vào tuyến chính, dừng tại ke ga đến quay vòng hoặc đưa tàu vào xưởng. Trung tâm điều khiển có thể can thiệp từ xa khi cần, như hãm khẩn cấp hoặc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Nếu duy trì công nghệ cũ (GoA2), nhiều thao tác vẫn phải phụ thuộc con người, không phù hợp với định hướng nâng chuẩn vận hành ở đô thị lớn như TP.HCM.

Theo Hiệp hội Vận tải công cộng quốc tế (UITP), đến cuối năm 2025, toàn thế giới sẽ có hơn 2.300km tuyến metro vận hành tự động hoàn toàn. Việc TP.HCM lựa chọn GoA4 cho tuyến số 2 vì vậy không chỉ theo kịp xu thế, mà còn tạo nền tảng để các tuyến metro tiếp theo hình thành hệ thống vận tải công cộng hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí dài hạn.

Hiện TP.HCM đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ điều chỉnh. Khi phương án công nghệ được phê duyệt, dự án metro số 2 sẽ chính thức sẵn sàng cho ngày khởi công 15/1/2026, cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của hạ tầng giao thông đô thị.