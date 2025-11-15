Luật chơi mới trên thị trường vàng: Kỳ vọng lớn nhưng không phải “phép màu”

“Vàng nóng bỏng tay”

Chỉ cần nhìn vào bảng giá vài ngày gần đây là đủ thấy sức nóng của vàng. Giá vàng miếng SJC liên tục leo dốc, nhiều phiên dao động quanh vùng 150–154 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới quy đổi thấp hơn từ khoảng 13,5 đến gần 20,8 triệu đồng/lượng tuỳ cách tính thuế, phí. Chênh lệch lớn, kéo dài suốt nhiều tháng qua khiến vàng miếng tại Việt Nam trở thành một món hàng đắt đỏ so với mặt bằng chung thế giới.

Từ giữa năm 2025, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và nhiều chuyên gia đã không ít lần lên tiếng về rủi ro của tình trạng này, khi giá trong nước “đi một mình một đường”, gắn với nguồn cung hạn chế và cơ chế độc quyền sản xuất, thị trường rất dễ bị dẫn dắt bởi một số ít chủ thể nắm giữ lượng vàng lớn, có khả năng tạo sóng, thậm chí thao túng giá để trục lợi.

Trong hơn một thập kỷ, Nghị định 24/2012/NĐ-CP đã đặt nền tảng quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó Nhà nước nắm độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Mô hình này có ưu điểm là giúp Nhà nước kiểm soát tốt hơn dòng chảy vàng, hạn chế “vàng hoá” nền kinh tế trong giai đoạn bất ổn. Nhưng mặt trái là thị trường vàng miếng bị co hẹp về số lượng thương hiệu, mức độ cạnh tranh thấp, người dân phụ thuộc vào một vài tên tuổi lớn.

Không phải ngẫu nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã nhiều lần lập đỉnh, có thời điểm vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới quy đổi tới 19–20 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn chênh xấp xỉ 14 triệu đồng/lượng. Đó là cái giá mà người mua vàng nhỏ lẻ phải trả trong một “luật chơi” mà quyền lực mặc cả nghiêng quá nhiều về phía những tổ chức nắm độc quyền hoặc gần như độc quyền nguồn cung.

Cùng lúc, việc thanh tra, xử lý vi phạm trên thị trường vàng dù đã được đẩy mạnh nhưng vẫn tạo cảm giác “chưa thấm”. Tháng 9/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Doji, Bảo Tín Minh Châu và TPBank mỗi đơn vị 200 triệu đồng vì hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, đồng thời buộc cải chính công khai. Trước đó, kết luận thanh tra của NHNN cũng cho thấy một số doanh nghiệp vàng có vi phạm về chế độ báo cáo, niêm yết và giao dịch, bị xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục.

Nhìn từ quy mô giao dịch hàng trăm nghìn tỷ đồng, những mức phạt vài trăm triệu hay vài tỷ đồng rõ ràng khó đủ sức răn đe. Nếu chế tài quá nhỏ so với lợi ích kinh tế thu được từ việc “làm giá”, rất khó đòi hỏi các doanh nghiệp tự giác thay đổi hành vi. Chính trong bối cảnh đó, một “luật chơi mới” cho thị trường vàng được chờ đợi, vừa mở rộng sân chơi, vừa siết lại những kẽ hở của cơ chế cũ.

Kỳ vọng lớn nhưng không phải “phép màu”

Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định này có hiệu lực từ 10/10/2025, trong đó điểm đáng chú ý nhất là chính thức xoá bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Khái niệm vàng miếng cũng được sửa lại: không chỉ là vàng do NHNN tổ chức sản xuất, mà còn bao gồm sản phẩm có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được NHNN cho phép sản xuất. Nói cách khác, trên văn bản pháp lý, cánh cửa sản xuất vàng miếng đã mở ra cho nhiều chủ thể hơn, trong đó có các ngân hàng thương mại quy mô lớn, thay vì gắn chặt với một thương hiệu duy nhất.

Tuy nhiên, cánh cửa này không rộng cho tất cả. Điều kiện để được cấp phép sản xuất vàng miếng khá “gắt” khi doanh nghiệp kinh doanh vàng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, còn ngân hàng thương mại muốn tham gia sân chơi này phải có vốn điều lệ ít nhất 50.000 tỷ đồng.

Trên nền nghị định đó, Thông tư 33/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11/2025 tiếp tục cụ thể hoá cách thức phân loại, đóng gói, giao nhận vàng miếng và vàng nguyên liệu của tổ chức tín dụng. Điểm đáng chú ý với người dân là từ thời điểm này, tổ chức tín dụng đủ điều kiện có thể trực tiếp nhận, giao vàng miếng với khách hàng theo các giao dịch được NHNN cho phép, thay vì để kênh giao dịch vàng miếng chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp vàng truyền thống.

Việc các ngân hàng thương mại lớn được tham gia sâu hơn vào thị trường vàng miếng, theo chuyên gia kinh tế mang những kỳ vọng.

Khi vàng miếng không còn gắn chặt với một thương hiệu, một kênh phân phối truyền thống, mà được sản xuất, giao dịch bởi nhiều chủ thể có tiềm lực lớn, khả năng “lệch pha” giữa giá trong nước và thế giới có cơ hội được thu hẹp dần. Hiện ngay trước thời điểm Thông tư 33 có hiệu lực, giá vàng miếng trong nước vẫn đang cao hơn giá thế giới quy đổi từ 13,5 đến hơn 20 triệu đồng/lượng..

Cùng với đó, ngân hàng là nhóm tổ chức chịu giám sát chặt chẽ về báo cáo, an toàn vốn, quản trị rủi ro. Khi tham gia giao dịch vàng miếng, họ buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định về kiểm đếm, đóng gói, niêm phong, giấy tờ giao nhận… theo chuẩn của Thông tư 33. Điều này giúp hạn chế các hình thức “giao dịch tay ba” khó kiểm soát, giảm dư địa cho những chiêu trò mập mờ thông tin, gây nhầm lẫn về sản phẩm.

Mặt khác, không ít người dân sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi mua vàng tại nơi họ vốn vẫn gửi tiền, vay vốn như các chi nhánh ngân hàng thương mại. Về lâu dài, nếu chính sách tiếp tục mở, hoàn toàn có thể hình dung những sản phẩm tài chính gắn với vàng được thiết kế bài bản hơn, từ dịch vụ lưu ký, cầm cố đến các hình thức đầu tư gián tiếp giúp vàng dần thoát khỏi hình ảnh “tài sản chôn dưới gầm giường”.

Luật chơi mới với Nghị định 232 và Thông tư 33, có thể coi là bước khởi đầu cần thiết để đưa vàng trở về đúng vị thế, là một tài sản đầu tư bình thường, được mua bán minh bạch, ít đầu cơ hơn. Còn việc thị trường vàng có thực sự “hạ sốt” hay không, câu trả lời sẽ phụ thuộc không chỉ vào văn bản chính sách, mà còn vào cách thực thi, sức răn đe của chế tài và sự tỉnh táo của chính những người đang bỏ tiền ra mua vàng mỗi ngày.