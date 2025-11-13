Tháng sau, người tham gia giao thông tại Hà Nội dự kiến sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn
Nhật Hạ
13/11/2025 11:07 AM (GMT+7)
Đến khoảng tháng 12 tới, AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực.
Ngày 12/11, tại hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã phát biểu tham luận về nội dung phân cấp, phân quyền cho cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai hệ thống camera AI điều khiển giao thông và một số nội dung đáng chú ý khác.
AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực
Trong đó, liên quan đến giải quyết ùn tắc giao thông, Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, Công an thành phố đang thực hiện đề án lắp hệ thống camera AI, đến khoảng tháng 12 tới, AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực.
Được biết, hiện nay hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn Thủ đô do Công an TP. Hà Nội trực tiếp quản lý, vận hành. Đây là một trong những hạ tầng trọng yếu trong công tác tổ chức, điều hành giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Tuy nhiên, phần lớn hệ thống này được đầu tư từ nhiều năm trước, công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp. Trong khi đó, giao thông Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỉ lệ cao, hệ số đi lại trung bình đạt 2,73–3,1 chuyến/người/ngày, chưa có đột phá về giao thông công cộng, dẫn đến áp lực ùn tắc tăng mạnh.
Theo đó, giải pháp trọng tâm được triển khai là thu thập dữ liệu giao thông bằng camera chuyên dụng, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đạt độ chính xác tới 95%, kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller).
Hệ thống cho phép tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ, tăng thông lượng tại các nút giao.
Thử nghiệm trong năm 2024 tại hai nút giao trên tuyến Võ Chí Công (Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn) cho thấy hiệu quả rõ rệt: thời gian chờ giảm 20–30%, dòng xe di chuyển thông suốt, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.
Bên cạnh đó, hệ thống mới còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, hành lang, tối ưu hóa lưu lượng toàn tuyến. Khi triển khai đồng bộ, hệ thống không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành mà còn giảm áp lực cho lực lượng CSGT trong việc trực tiếp điều tiết tại nút.
Mô hình Công an hai cấp phát huy hiệu quả
Về vấn đề phân cấp, phân quyền, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết từ ngày 1/3/2025, lực lượng Công an địa phương đã chuyển sang thực hiện mô hình hai cấp gồm Công an tỉnh và Công an cấp xã, thay cho mô hình ba cấp trước đây.
Ngành Công an là lực lượng đi tiên phong và thực tế triển khai thời gian qua cho thấy mô hình này hoàn toàn phù hợp và hiệu quả.
Công an Thành phố đã phân cấp mạnh cho Công an cấp xã. Công an cấp xã đã được bố trí đầy đủ các tổ công tác, từ an ninh đến xây dựng lực lượng, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát trật tự…
“Mới đầu cũng ngổn ngang công việc, thế nhưng đến bây giờ, mọi việc đã đâu vào đấy và rất hiệu quả. Lực lượng Công an thực sự gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.
Công an cấp xã đã thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ, từ công tác quản lý địa bàn cho đến quản lý đối tượng, một số hoạt động khởi tố, điều tra. Kết quả nổi bật là phạm pháp hình sự đã giảm và phục vụ nhân dân được tốt hơn.
Ngoài ra, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng góp ý về một số vấn đề nổi cộm khác của thành phố như ô nhiễm không khí, ô nhiễm chất thải rắn, ô nhiễm nguồn nước. Ông cho rằng, các vấn đề này, nếu chỉ xử lý "phần ngọn" thì không được, cần phải xử lý từ gốc.
Về vi phạm đất rừng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đề nghị các sở, ngành phải cùng vào cuộc. Dù Công an thành phố đã khởi tố một số vụ án để răn đe, nhưng hiện vẫn còn tồn tại sai phạm tại một số địa bàn thuộc Ba Vì và Sóc Sơn (cũ) như xây dựng trái phép và mua bán đất rừng.
