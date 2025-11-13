Apple thử thách fan: iPhone Pocket màu mè, giá 230 USD, liệu có đáng mua?
V.N (Theo BBC)
13/11/2025 8:29 PM (GMT+7)
Apple đang trở thành đề tài bị giễu cợt trên mạng sau khi hãng công bố một mẫu túi đựng iPhone mới có tên iPhone Pocket, ra mắt hôm thứ Ba 12/11, bị coi là trông giống một chiếc tất.
Nhiều người chế giễu mức giá quá cao, trong khi số khác chỉ ra sự giống nhau giữa chiếc túi này với một chiếc tất len thông thường – một người dùng X (Twitter) bình luận: “230 USD cho một chiếc tất bị cắt đôi”.
YouTuber công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee thì gọi đây là “bài kiểm tra lòng trung thành” dành cho những người “mua hoặc bảo vệ mọi thứ Apple tung ra.”
Hợp tác với Issey Miyake
Trong thông cáo báo chí, Apple cho biết phụ kiện đầy màu sắc này là một phần của bộ sưu tập giới hạn hợp tác với hãng thời trang Nhật Bản Issey Miyake.
Nhà thiết kế quá cố từng hợp tác với Apple trong việc tạo ra chiếc áo cổ lọ đen mà Steve Jobs – đồng sáng lập công ty – thường mặc.
Apple cho biết ý tưởng của sản phẩm lấy cảm hứng từ “một mảnh vải”, dựa trên “khái niệm tạo ra một chiếc túi bổ sung”.
Mẫu túi dây đeo ngắn sẽ có 8 màu, còn dây đeo dài có 3 màu.
“Thử thách giới hạn lòng trung thành”
Thông báo này lập tức gây bão mạng, với nhiều bình luận cho rằng điều đó cho thấy người hâm mộ Apple sẵn sàng trả tiền cho bất cứ thứ gì.
Chiếc túi cũng bị chê vì miệng mở, không khóa kéo và thiếu cấu trúc, khiến một người dùng X viết: “Không khóa, không bảo vệ – trong khi iPhone bị trộm nhiều thế này, thật quá rủi ro”.
Một số người còn đăng ảnh chế diễn viên Sacha Baron Cohen trong vai Borat, mặc bộ đồ bơi màu xanh lá, ám chỉ thiết kế túi trông tương tự.
Tuy vậy, một số ý kiến khác lại bênh vực Apple, cho rằng giá cao là do hợp tác với Issey Miyake và coi đây là “cái gật đầu với lịch sử của hãng”.
Chuyên gia truyền thông xã hội Matt Navarra nói với BBC rằng mức giá này không liên quan đến công năng, mà hướng tới “hình thức, thương hiệu và tính độc quyền.”
“Kiểu định giá này không mới trong thế giới thời trang cao cấp hoặc các màn hợp tác với nhà thiết kế,” ông nói thêm. “Nhưng với hầu hết người tiêu dùng, nó khiến họ cảm giác Apple đang thử giới hạn của lòng trung thành thương hiệu.”
Nhật Bản “khát người làm”: Thiệt hại 16 nghìn tỷ yen, nguy cơ phá sản lan rộng
Nhật Bản đang đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể do tình trạng thiếu lao động, kéo theo các cơ hội bị bỏ lỡ và lực cản đối với tăng trưởng.
Hé lộ danh mục đầu tư mới của ông Trump: Bí mật đổ tiền vào trái phiếu và công nghệ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mua ít nhất 82 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Mười, bao gồm cả các khoản đầu tư mới vào những lĩnh vực được hưởng lợi từ các chính sách của ông.
Chốt công nghệ mới cho tuyến metro số 2: Bước tăng tốc trước ngày khởi công 15/1/2026
Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình phương án công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật cập nhật cho tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Đây được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong giai đoạn nước rút, tạo nền tảng để dự án chính thức khởi công vào đầu năm 2026.
Ông Trump bất ngờ bãi bỏ thuế đối với thịt bò, cà phê, trái cây nhiệt đới để hạ giá thực phẩm
Tổng thống Donald Trump vừa thông báo sẽ hủy bỏ thuế nhập khẩu của Mỹ đối với thịt bò, cà phê, trái cây nhiệt đới và hàng loạt mặt hàng thiết yếu khác - một động thái đột ngột diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông chịu sức ép ngày càng lớn từ việc phải kiểm soát giá tiêu dùng tăng cao.
Giá gạo bán tại siêu thị Nhật Bản lên mức cao kỷ lục
Giá trung bình của gạo bán tại các siêu thị ở Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục. Trong tuần kết thúc vào Chủ Nhật, giá một túi gạo nặng 5 kg là 4.316 yên, tương đương khoảng 28 USD.
Đại sứ Úc cảnh báo lừa đảo thị thực với các bài đăng xin thị thực Úc giá lên tới 1,5 tỷ đồng trên mạng xã hội
Đại sứ Australia tại Việt Nam cảnh báo người dân hãy cảnh giác với các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội hứa hẹn giúp xin thị thực đi Australia, với giá từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Đại sứ cho biết đó là những bài đăng gian lận và kêu gọi hãy sử dụng các kênh chính thống để nộp đơn xin thị thực.
Nhật Bản “khát người làm”: Thiệt hại 16 nghìn tỷ yen, nguy cơ phá sản lan rộng
Hé lộ danh mục đầu tư mới của ông Trump: Bí mật đổ tiền vào trái phiếu và công nghệ
Chốt công nghệ mới cho tuyến metro số 2: Bước tăng tốc trước ngày khởi công 15/1/2026
Ông Trump bất ngờ bãi bỏ thuế đối với thịt bò, cà phê, trái cây nhiệt đới để hạ giá thực phẩm
Giá gạo bán tại siêu thị Nhật Bản lên mức cao kỷ lục
Đại sứ Úc cảnh báo lừa đảo thị thực với các bài đăng xin thị thực Úc giá lên tới 1,5 tỷ đồng trên mạng xã hội
Đại sứ Australia tại Việt Nam cảnh báo người dân hãy cảnh giác với các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội hứa hẹn giúp xin thị thực đi Australia, với giá từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Đại sứ cho biết đó là những bài đăng gian lận và kêu gọi hãy sử dụng các kênh chính thống để nộp đơn xin thị thực.