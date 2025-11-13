Apple thử thách fan: iPhone Pocket màu mè, giá 230 USD, liệu có đáng mua?

Túi đựng iPhone bị coi giống chiếc bít tất. Ảnh: Apple.





Nhiều người chế giễu mức giá quá cao, trong khi số khác chỉ ra sự giống nhau giữa chiếc túi này với một chiếc tất len thông thường – một người dùng X (Twitter) bình luận: “230 USD cho một chiếc tất bị cắt đôi”.

YouTuber công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee thì gọi đây là “bài kiểm tra lòng trung thành” dành cho những người “mua hoặc bảo vệ mọi thứ Apple tung ra.”

Hợp tác với Issey Miyake

Trong thông cáo báo chí, Apple cho biết phụ kiện đầy màu sắc này là một phần của bộ sưu tập giới hạn hợp tác với hãng thời trang Nhật Bản Issey Miyake.

Nhà thiết kế quá cố từng hợp tác với Apple trong việc tạo ra chiếc áo cổ lọ đen mà Steve Jobs – đồng sáng lập công ty – thường mặc.

Apple cho biết ý tưởng của sản phẩm lấy cảm hứng từ “một mảnh vải”, dựa trên “khái niệm tạo ra một chiếc túi bổ sung”.

Mẫu túi dây đeo ngắn sẽ có 8 màu, còn dây đeo dài có 3 màu.

“Thử thách giới hạn lòng trung thành”

Thông báo này lập tức gây bão mạng, với nhiều bình luận cho rằng điều đó cho thấy người hâm mộ Apple sẵn sàng trả tiền cho bất cứ thứ gì.

Chiếc túi cũng bị chê vì miệng mở, không khóa kéo và thiếu cấu trúc, khiến một người dùng X viết: “Không khóa, không bảo vệ – trong khi iPhone bị trộm nhiều thế này, thật quá rủi ro”.

Một số người còn đăng ảnh chế diễn viên Sacha Baron Cohen trong vai Borat, mặc bộ đồ bơi màu xanh lá, ám chỉ thiết kế túi trông tương tự.

Tuy vậy, một số ý kiến khác lại bênh vực Apple, cho rằng giá cao là do hợp tác với Issey Miyake và coi đây là “cái gật đầu với lịch sử của hãng”.

Chuyên gia truyền thông xã hội Matt Navarra nói với BBC rằng mức giá này không liên quan đến công năng, mà hướng tới “hình thức, thương hiệu và tính độc quyền.”

“Kiểu định giá này không mới trong thế giới thời trang cao cấp hoặc các màn hợp tác với nhà thiết kế,” ông nói thêm. “Nhưng với hầu hết người tiêu dùng, nó khiến họ cảm giác Apple đang thử giới hạn của lòng trung thành thương hiệu.”