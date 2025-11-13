Mỹ ngừng sản xuất đồng tiền xu 1 xu





Những đồng 1 xu mới đúc ở Xưởng đúc tiền Denver, ảnh tư liệu. Ảnh: GI.

Trước đó vào tháng Hai, Tổng thống Donald Trump đã thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ thị cho xưởng ngừng sản xuất đồng xu từng rất phổ biến này, với lý do chi phí sản xuất quá cao.

Theo tính toán, để đúc một đồng penny phải tốn gần 4 cent – cao hơn chính giá trị của nó. Từng là đồng xu đủ giá trị để mua kẹo cao su, bỏ vào máy tính tiền hay đồng hồ đỗ xe, giờ đây đồng penny chủ yếu nằm trong hũ đựng tiền lẻ, ngăn kéo lộn xộn, hoặc khay “bỏ một xu/lấy một xu” ở quầy thanh toán.

Thủ quỹ Hoa Kỳ Brandon Beach cho biết các đồng penny cuối cùng được đúc ra sẽ được đem đấu giá, và những đồng penny cuối cùng được lưu hành chính thức đã được phát hành vào tháng Sáu.

Đồng penny đã “sống thọ” hơn người anh em cùng dòng là đồng nửa xu tới 168 năm. Nó “để lại” các hậu duệ là đồng 5 cent, 10 cent, 25 cent, cùng các đồng 50 cent và 1 USD vốn hiếm gặp.

Dù đã bị khai tử, penny vẫn sẽ được chấp nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Rắc rối sau “cái chết” được dự báo trước

Dù tưởng chừng đã lỗi thời, việc loại bỏ đồng penny khỏi lưu thông lại gây ra nhiều vấn đề hơn dự kiến, đặc biệt là với giới bán lẻ.

Một số cửa hàng dự định làm tròn giá lên hoặc xuống 5 cent – thường là tăng thêm 1–2 cent. Một số khác kêu gọi khách hàng trả bằng xu lẻ để có đủ nguồn cung. Tuy nhiên, tại một số bang, việc làm tròn giá có thể khiến họ gặp rắc rối pháp lý.

Hơn nữa, khoản tiết kiệm từ việc ngừng sản xuất đồng 1 cent có thể bị triệt tiêu bởi chi phí phải sản xuất thêm đồng 5 cent – vốn tốn kém hơn.

Mark Weller, giám đốc điều hành tổ chức Americans for Common Cents (Những người Mỹ vì đồng xu lẻ), cho biết quá trình loại bỏ penny của chính phủ “khá hỗn loạn”. Nhóm này được tài trợ chủ yếu bởi Artazn – công ty cung cấp phôi kim loại để đúc penny. “Đến Giáng sinh, tình trạng thiếu xu ở các cửa hàng sẽ trở nên rõ ràng hơn” - ông nói.

Theo Weller, các quốc gia khác như Canada, Úc hay Thụy Sĩ khi bỏ đồng xu mệnh giá thấp đều có hướng dẫn cụ thể. “Còn ở Mỹ, chúng ta chỉ có một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống vào đúng ngày Super Bowl, chứ không có kế hoạch nào thực tế cho các nhà bán lẻ” - ông nhận xét.

Kết thúc một “cuộc đời đẹp”

Đồng penny là một trong những đồng xu đầu tiên của nước Mỹ, được đúc lần đầu vào năm 1787, 6 năm trước khi xưởng đúc tiền quốc gia chính thức thành lập.

Benjamin Franklin được cho là người thiết kế mẫu penny đầu tiên, gọi là Fugio cent. Dạng hiện tại ra đời năm 1909, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng thống Abraham Lincoln, và cũng là đồng tiền Mỹ đầu tiên mang hình tổng thống.

Tuy nhiên, kể từ đó, mức độ sử dụng và yêu thích của đồng penny liên tục giảm. Bộ Tài chính Mỹ ước tính hiện có khoảng 300 tỷ đồng penny đang lưu hành – tương đương chưa tới 9 USD/người – nhưng phần lớn “bị bỏ quên và không được sử dụng đúng mức”. Vì vậy, công chúng gần như không phản đối khi nó bị loại bỏ.

Nhà văn kiêm sử gia 74 tuổi Joe Ditler ở bang Colorado kể rằng ông vẫn giữ một hộp xì gà cũ chứa đầy đồng xu do ông nội tặng. Ông nhớ từng nghiền phẳng đồng xu trên đường ray hay trong các máy lưu niệm ở công viên giải trí.

Tuy nhiên, hiện nay ông hiếm khi dùng penny khi thanh toán, thường chỉ thả vào hũ tiền tip.

“Chúng gợi lại những kỷ niệm theo tôi suốt đời” - ông nói. “Đồng penny đã có một cuộc đời thật đẹp – nhưng có lẽ đã đến lúc để nó ra đi”.