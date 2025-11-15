Ông Trump bất ngờ bãi bỏ thuế đối với thịt bò, cà phê, trái cây nhiệt đới để hạ giá thực phẩm

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida vào thứ Sáu. Ảnh AP-Yonhap

Ông Trump đã xây dựng nhiệm kỳ thứ hai dựa trên chiến lược áp thuế mạnh tay vào hàng hóa nhập khẩu nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và nâng đỡ kinh tế Mỹ. Việc ông bất ngờ đảo ngược chính sách thuế quan mang tính biểu tượng đối với nhiều mặt hàng chủ lực trong khẩu phần ăn của người Mỹ là một dấu hiệu quan trọng, diễn ra sau khi cử tri trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng này nêu các vấn đề kinh tế là mối quan tâm hàng đầu - dẫn đến thắng lợi lớn cho Đảng Dân chủ tại Virginia, New Jersey và nhiều bang chủ chốt.

“Chúng tôi vừa thực hiện một phần điều chỉnh đối với một số mặt hàng thực phẩm như cà phê”, ông Trump nói trên Air Force One khi bay đến Florida, vài giờ sau khi thông báo được công bố.

Khi được hỏi liệu thuế quan có góp phần làm tăng giá hàng tiêu dùng, ông Trump thừa nhận: “Tôi cho rằng trong một số trường hợp, đúng là như vậy. Nhưng phần lớn tác động đã được các nước khác gánh chịu".



Trong khi đó, lạm phát - bất chấp tuyên bố của ông Trump rằng nó đã “biến mất” kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1 - vẫn ở mức cao, tiếp tục gây sức ép với người tiêu dùng Mỹ.

Chính quyền Trump luôn khẳng định thuế quan giúp tăng nguồn thu ngân sách và không phải nguyên nhân chính khiến giá bán lẻ thực phẩm tăng. Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ nhanh chóng xem động thái ngày thứ Sáu là sự thừa nhận rằng chính sách của ông Trump đang làm ảnh hưởng tới túi tiền người dân.

“Cuối cùng thì Tổng thống Trump cũng thừa nhận điều mà chúng tôi luôn biết: thuế quan của ông ấy đang làm giá cả tăng đối với người dân Mỹ”, Hạ nghị sĩ Don Beyer (Dân chủ – Virginia) tuyên bố.



Ông Trump đã áp thuế lên hầu hết các quốc gia trên thế giới vào tháng Tư. Ông và đội ngũ vẫn khẳng định thuế quan không làm giá tiêu dùng tăng, dù các bằng chứng kinh tế chỉ ra điều ngược lại.

Giá thịt bò cao kỷ lục đặc biệt gây lo ngại, và ông Trump từng nói ông có ý định hành động để kéo giá xuống. Thuế quan của ông Trump đánh vào Brazil - một trong những quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn - đã góp phần vào mức giá cao này.

Ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp loại bỏ thuế đối với trà, nước ép trái cây, ca cao, gia vị, chuối, cam, cà chua và một số loại phân bón. Một số sản phẩm này không được sản xuất tại Mỹ, nên thuế nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa gần như không hiệu quả. Tuy nhiên, việc cắt giảm thuế quan dự kiến sẽ giúp giá thực phẩm tại Mỹ giảm.

Hiệp hội Ngành Công nghiệp Thực phẩm (Food Industry Association), đại diện cho các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và nhiều doanh nghiệp dịch vụ liên quan, hoan nghênh quyết định “giảm thuế nhanh chóng” của Trump, nhấn mạnh rằng các loại thuế nhập khẩu “là một yếu tố quan trọng” trong “bức tranh phức tạp” của chuỗi cung ứng.

“Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc giảm thuế đối với một lượng lớn thực phẩm nhập khẩu là bước quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung đầy đủ với mức giá người tiêu dùng có thể chi trả”, hiệp hội nói trong thông cáo.

Giải thích về việc giảm thuế, Nhà Trắng cho biết một số sắc thuế mà Trump hăng hái áp đặt lên gần như toàn bộ thế giới trước đó nay “không còn cần thiết” nữa, do những thỏa thuận thương mại mà ông đã đạt được với các đối tác chủ chốt.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau khi chính quyền Trump đạt các thỏa thuận khung với Ecuador, Guatemala, El Salvador và Argentina nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ bán thêm hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp tại các nước này, đồng thời cũng có thể giảm thuế đối với nông sản của họ xuất sang Mỹ.