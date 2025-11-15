Đại sứ Úc cảnh báo lừa đảo thị thực với các bài đăng xin thị thực Úc giá lên tới 1,5 tỷ đồng trên mạng xã hội

Lừa đảo thị thực là vấn đề toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa.

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về gian lận thị thực và các cách thức di cư bất hợp pháp. Đây là một phần của Tuần lễ Nhận thức Lừa đảo Quốc tế diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22/11/2025.

Lừa đảo thị thực là vấn đề toàn cầu đang ngày càng gia tăng, với việc tôi phạm lừa đảo các cá nhân thông qua việc cam đoan có thị thực giả dối, tài liệu thị thực giả, và tự nhận là những dịch vụ Di trú hợp pháp.

Những hành vi gian lận này có thể gây ra tổn hại lớn về tài chính, căng thẳng về tinh thần, và những ảnh hưởng lâu dài đến khả năng đi lại của người có liên quan.

“Mỗi ngày tại Việt Nam, chúng tôi thấy nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội đưa ra những lời hứa hẹn giả dối giúp xin thị thực đi Australia, với giá từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng, lợi dụng tình cảm và nhu cầu của người dân" - Đại Sứ Australia tại Việt Nam, Bà Gillian Bird cho biết.

Bà thúc giục người dân cảnh giác: "Đừng trở thành con mồi của những trò gian lận này bởi vì chúng sẽ lấy mất tiền của quý vị, đánh cắp nhân thân của quý vị và đặt quý vị vào những tình huống nguy hiểm. Xin nhớ rằng, chỉ Chính phủ Australia mới có thể cấp thị thực cho quý vị”.

Đại sứ Bird cho biết, Australia đang hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc chống lừa đảo thị thực. "Chiến dịch đấu tranh chống lừa đảo thị thực gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nếu quý vị nộp đơn xin thị thực, hãy luôn sử dụng các nguồn chính thống và đáng tin cậy, đồng thời hãy cảnh giác với những đối tượng hứa hẹn làm tắt hay cam đoan kết quả”.

Thông tin từ Đại sứ quán nhấn mạnh: Chính phủ Australia không bao giờ yêu cầu trả tiền thông qua mạng xã hội hay những trang mạng không chính thống.

Hợp tác quốc tế chống lừa đảo thị thực

Tại Hội nghị Bộ trưởng 5 nước (FCM) 2025 tổ chức vào tháng 9, các Bộ trưởng từ Australia, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ khẳng định cam kết chung bảo vệ tính chính trực của hệ thống di cư và bảo vệ biên giới.

Theo cam kết này, chiến dịch quốc tế ‘Đấu tranh chống lừa đảo thị thực’ liên kết giữa 4 quốc gia được phát động tuần này nhằm mục đích bảo vệ những người di cư và tăng cường tuân thủ biên giới toàn cầu. Mặc dù Mỹ không thể tham gia năm nay, quốc gia này duy trì việc ủng hộ sáng kiến.

Chiến dịch đấu tranh chống lừa đảo thị thực chứng minh cam kết của các đối tác FCM nhằm hợp tác chống gian lận thị thực và nâng cao nhận thức của công chúng.

Tuần lễ Nhân thức Lừa đảo Quốc tế là sự kiện toàn cầu khuyến khích các Chính phủ, Doanh nghiệp, và các Tổ chức Cộng đồng làm việc cùng nhau để giảm thiểu ảnh hưởng của lừa đảo thông qua giáo dục và nhận thức.

Giáo dục đương đơn xin thị thực

Các thông điệp thống nhất từ các nước tham gia sẽ Giáo dục đương đơn xin thị thực về những mối nguy hiểm và các cách thức mà những đối tượng lừa đảo sử dụng; Giảm thiểu quy mô toàn cầu và ảnh hưởng của lừa đảo thị thực; và Khuyến khích các cách thức an toàn khi tham gia vào các dịch vụ thị thực và di trú.

Chiến dịch sẽ tiếp tục trong năm 2026, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nộp hồ sơ xin thị thực, với những thông điệp được thiết kế để đáp ứng những thách thức trong nước và khuyến khích thay đổi hành vi.

Cập nhật thông tin và đảm bảo an toàn

Đại sứ quán Australia khuyến cáo, các tổ chức lừa đảo thị thực rất có thể hoạt động trong cộng đồng, giả vờ là những người làm dịch vụ di trú hợp pháp và đưa ra những tư vấn về di trú bất hợp pháp.

Khi đấu tranh với những đối tượng tội phạm này, chiến dịch mong muốn người dân giúp chia sẻ nhận thức trong cộng đồng của mình về sự nguy hiểm trong giao dịch với các tổ chức lừa đảo.

Các đương đơn xin thị thực có thể truy cập trang mạng của Bộ Nội vụ Australia

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/visa-scams

để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nhận biết và báo cáo hành vi gian lận.