Labubu cháy hàng, Mỹ tràn ngập “hộp mù” giá rẻ đua hút khách mùa lễ cuối năm
V.N (Theo Reuters)
15/11/2025 7:42 AM (GMT+7)
Trong khi người tiêu dùng Mỹ vẫn ráo riết săn lùng một món Labubu Pop Mart “chuẩn xịn”, các đối thủ đang tung ra những sản phẩm “hộp mù” rẻ hơn, dễ tìm hơn cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm nhằm tận dụng cơn sốt do những chú quái thú lông xù tí hon này tạo ra.
Danh sách quà tặng hot từ các nhà bán lẻ như Walmart có thêm loạt tượng sưu tầm và thẻ bài hộp mù (blind box) mới, còn các công ty Mỹ gồm Hasbro và Mattel cũng bán các phiên bản đồ chơi như Furby và Barbie trong dạng bao bì bí ẩn, bắt nhịp xu hướng này.
Một món đồ chơi hộp mù thường có bao bì che kín món bên trong, khiến người mua phải tiếp tục tìm đến khi sở hữu đúng mẫu mình muốn hoặc đủ bộ.
Labubu đã thổi bùng sự phấn khích cho xu hướng này vào mùa hè, trở nên cực kỳ nổi tiếng đúng lúc các nhà bán lẻ chốt kế hoạch dịp lễ.
Hiện quầy đồ chơi ở những địa điểm mua sắm dịp lễ như Target đã tràn ngập các sản phẩm bọc trong bao bì bí ẩn. Các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và chuyên gia phân tích dự đoán đây sẽ là mặt hàng bán chạy trong mùa lễ năm nay vì giá rẻ, tạo tâm lý “nghiện” mua sắm và thu hút cả trẻ em lẫn người lớn.
Target cho biết họ đã tăng gấp đôi số lượng sản phẩm hộp mù cho mùa lễ, bổ sung các mặt hàng từ những thương hiệu như Baby Three, Miniverse của MGA Entertainment, Minibrands của Zuru và Aphmau.
“Xu hướng này năm nay lớn hơn, và đang ngày càng lớn mạnh” - Juli Lennett, cố vấn ngành đồ chơi Mỹ tại công ty nghiên cứu thị trường Circana, cho biết. Lennett nói thêm rằng các hãng đồ chơi rất thích xu hướng này vì “khi người ta mua, họ không mua một cái, mà mua 10, thậm chí 30. Đó là cảm giác săn tìm”.
Giá đồ chơi đã tăng theo từng tháng, một phần do thuế quan đối với hàng từ Trung Quốc - nơi nhiều loại đồ chơi được xuất đi. Nhưng nhiều sản phẩm hộp mù vẫn có giá phải chăng, rất hút khách với vai trò quà nhét tất hoặc quà tặng nhỏ.
Miniso - chuỗi cửa hàng có trụ sở tại Trung Quốc, với hơn 200 điểm bán tại Mỹ, cung cấp tượng nhân vật Peanuts, Care Bears, Disney Pixar… trong dạng hộp mù khiến khách hàng rất thích thú.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Circana, dòng đồ sưu tầm nói chung đã thúc đẩy tăng trưởng ngành đồ chơi trong 9 tháng đầu năm nay, sau 2 năm trì trệ. Dữ liệu của Circana, vốn chủ yếu theo dõi các nhà bán lẻ lớn, không tính doanh số Labubu.
Tuy nhiên, dù phổ biến, các đồ chơi hộp mù có thể không tạo ra tác động lớn tới tổng chi tiêu dịp lễ. Trước đây, các nhà sản xuất tiếp thị chúng quanh năm như đồ nhỏ lẻ và mua theo cảm hứng, nên doanh số dịp lễ không quá quan trọng đối với doanh thu thường niên.
3 tháng cuối năm thường chiếm 40% doanh số ngành đồ chơi. Circana dự báo rằng một số chỉ số về khối lượng bán ra của đồ chơi có thể giảm tới 2,5% trong các tháng mua sắm cao điểm tháng 11 và 12.
Dù vậy, mùa lễ năm nay được dự đoán sẽ đặc biệt quan trọng với các nhà bán lẻ chuyên biệt như Miniso, đối thủ Ohku và chuỗi Showcase của Canada – nơi bán Labubu “chuẩn”, hiện đang mở rộng trong các trung tâm thương mại.
Ohku đã giới thiệu một dòng hộp mù mới cho dịp lễ và đang lên kế hoạch đưa sản phẩm lên Amazon.com. Showcase, với 41 cửa hàng tại Mỹ, sẽ nhập các hộp mù từ Sonny Angel - đối thủ của Labubu - về các cửa hàng vào tháng 12, theo CEO Samir Kulkarni.
“Hộp mù sẽ rất bùng nổ,” ông nói. “Đây chắc chắn sẽ là danh mục lớn nhất của chúng tôi trong mảng đồ chơi và đồ sưu tầm. Năm ngoái, doanh số của chúng chỉ chiếm một phần nhỏ. Giáng sinh năm nay sẽ lập kỷ lục vì lý do đó” - ông Kulkarni cho biết thêm.
