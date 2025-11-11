Bữa cơm tối 120 nghìn: Ba chỉ rang mắm tép, canh bí xanh thịt băm
Hương Phố
11/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Mưa gió, chỉ cần mâm cơm nóng hổi là thấy ấm nhà. Thực đơn này giữ ngân sách quanh 120.000 đồng cho 3-4 người, nấu gọn trong 35-40 phút. Món ba chỉ rang mắm tép đậm đà đưa cơm, canh bí xanh nấu thịt băm thanh ngọt, cải thìa xào tỏi xanh giòn và bát lạc rang bùi béo, tráng miệng bằng vài múi quýt để nhẹ bụng.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn:
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Ba chỉ rang mắm tép - 70.000 đồng
3. Canh bí xanh nấu thịt băm – 15.000 đồng
4. Cải thìa xào tỏi – 15.000 đồng
5. Lạc rang muối - 5.000 đồng
6. Trái cây quýt - 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Ba chỉ rang mắm tép
Cho thịt vào chảo khô, rang lửa vừa để tự ra mỡ, đảo đến khi se cạnh. Chắt bớt mỡ ra bát (để lát xào rau). Phi thơm tỏi bằng phần mỡ heo còn lại, đổ sốt mắm tép vào rim 1 phút cho dậy mùi rồi trút thịt vào đảo nhanh 2–3 phút đến khi sốt áo đều, sệt, bóng. Nếm lại đậm nhạt, rắc tiêu, tắt bếp. (Mẹo: mắm tép phải nấu chín kỹ để thơm dịu, có thể thêm vài lát sả/riềng.)
2. Rang lạc
Rang lửa nhỏ đến khi hạt thơm, vỏ sẫm, bóc thử thấy giòn; trộn nhúm muối mịn khi còn ấm.
3. Canh bí xanh thịt băm
Phi hành khô, xào tơi 120g thịt băm với nhúm muối. Đổ 1-1,2 lít nước, sôi bùng hớt bọt cho trong; thả bí vào nấu 5-7 phút đến khi trong mềm. Nêm nhẹ nước mắm + xíu đường cân vị, rắc hành lá/tiêu rồi tắt bếp.
4. Cải thìa xào tỏi
Dùng mỡ heo vừa chắt (hoặc dầu ăn) phi tỏi thơm, cho cải vào xào lửa lớn 2-3 phút; nêm rất nhẹ để giữ độ ngọt và màu xanh, tắt bếp khi rau chín tới.
5. Tráng miệng
Quýt chọn quả chính mọng, màu vàng ươm, róc vỏ, vị ngọt thanh.
Hoàn thiện: Múc ba chỉ rang mắm tép ra đĩa, để gần bát cơm nóng; bày tô canh bí, đĩa cải xào, bát lạc rang; gọt quýt/ổi để tráng miệng.
Đặt đĩa ba chỉ rang mắm tép ở giữa bàn để “giữ nhịp” bữa cơm; bên phải là tô canh bí trong ngọt; bên trái cải thìa xào xanh mướt; phía trên là bát lạc rang bùi; đĩa trái cây đặt cuối bàn. Cơm trắng nóng “bắt vị” mắm tép, ăn kèm chén nước mắm mặn/ớt nếu thích.
Bữa cơm cân đối có đạm, chất béo từ ba chỉ và thịt băm, xơ – vitamin từ bí xanh và cải thìa, chất béo tốt từ lạc; vị mắm tép đậm đà “kéo cơm”, được canh bí thanh ngọt và rau xào giòn xanh cân lại; trái cây cuối bữa giúp nhẹ bụng, hợp tiết trời ẩm lạnh.
Trong thời tiết mưa gió, mâm cơm 120 nghìn này đủ ấm lòng mà vẫn gọn thời gian. Thịt rang mắm tép chín thơm, canh bí trong ngọt, rau xào lửa lớn và lạc rang đúng độ giúp bữa cơm thêm ấm cúng. Chúc gia đình bạn có bữa cơm tối ngon miệng, ấm áp!
