Bê bối của Shein: Bóc trần góc khuất chợ online tràn hàng cấm và đồ phản cảm

Người biểu tình cầm khẩu hiệu phản đối Shein trước cửa hàng bách hóa Le BHV Marais, trước khi Shein khai trương cửa hàng cố định đầu tiên tại Paris, Pháp hôm 3/11. Ảnh: Reuters.

Các sàn thương mại điện tử - nền tảng cho phép nhiều nhà bán hàng trưng bày và vận chuyển hàng hóa toàn cầu - đã bùng nổ trong thập kỷ qua. Amazon, Alibaba, Temu và Shein thu về lợi nhuận khổng lồ khi cung cấp cho người tiêu dùng vô số sản phẩm giá rẻ tưởng chừng như vô tận. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý hay an toàn.

Amazon từng bị chỉ trích tại Anh vì bán vũ khí bất hợp pháp vào năm 2022 và búp bê tình dục giống trẻ em năm 2018 - cùng những vấn đề đang khiến chính phủ Pháp tức giận và kêu gọi cấm Shein.

“Vì các sàn này không thể kiểm duyệt sản phẩm liên tục, nên chỉ sau khi gỡ bỏ, hàng hóa giống hệt hoặc tương tự lại xuất hiện dưới tên khác” - bà Sylvia Maurer, giám đốc tổ chức người tiêu dùng châu Âu BEUC, nói. “Giống như đang đánh nhau với cối xay gió vậy”.

Ủy ban châu Âu đã họp với Shein hôm thứ Sáu 7/11, sau khi Pháp yêu cầu EU điều tra hãng bán lẻ trực tuyến Trung Quốc theo Luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), bộ quy tắc mới điều chỉnh hoạt động của nền tảng trực tuyến.

“Chợ khổng lồ” mang tên Shein

Shein - thương hiệu thời trang giá rẻ được giới trẻ và người thu nhập thấp ưa chuộng - hiện có khoảng 10 triệu mặt hàng trên trang web, phần lớn đến từ nhà cung cấp bên thứ ba, theo chuyên gia phân tích thương mại điện tử Juozas Kaziukenas (New York).

“Đó là một danh mục khổng lồ từ đủ loại nhà sản xuất khác nhau, và hầu như không ai ở Shein thực sự kiểm duyệt bằng tay - họ cứ thế đăng lên” - Kaziukenas nói.

Shein cho biết họ sử dụng công cụ phát hiện vi phạm và có hơn 900 nhân viên toàn cầu làm việc trong mảng kiểm duyệt nội dung. Amazon cũng khẳng định luôn theo dõi và ngăn chặn hàng bị cấm từ người bán bên thứ ba.

Không ai phải chịu trách nhiệm

Theo bà Maurer, các sàn thương mại điện tử là trung gian, nên không chịu trách nhiệm pháp lý với sản phẩm do không được xem là “nhà nhập khẩu hợp pháp” theo luật EU. BEUC và nhiều tổ chức đang kêu gọi thay đổi điều này trong cải cách hải quan sắp tới của EU.

Luật sư Gabriela da Costa (hãng K&L Gates, London) cho biết nhiều nhà cung cấp nước ngoài vẫn bán hàng trên nền tảng mà không cần có pháp nhân tại EU, khiến chính quyền “không biết truy trách nhiệm cho ai”, nhất là khi số lượng đơn hàng quá lớn.

Pháp siết chặt kiểm soát

Giới chức Pháp đang điều tra Shein, Temu, AliExpress và Wish vì nghi ngờ vi phạm quy định, trong đó có việc người chưa thành niên có thể truy cập nội dung khiêu dâm trên các nền tảng này.

Chiến dịch chống Shein diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại các nền tảng trực tuyến đang giúp hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào khối EU.

Shein, Temu, AliExpress và Amazon Haul đều gửi hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến người tiêu dùng, né thuế hải quan nhờ quy định miễn thuế với đơn hàng dưới 150 euro. Năm 2024, EU đã nhập tới 4,6 tỷ bưu kiện thương mại điện tử giá trị thấp, gấp đôi năm trước.

“Những bưu kiện nhỏ ngập tràn thành phố”

“Trong dòng chảy khổng lồ của các gói hàng nhỏ đang tràn ngập thành phố và làng mạc chúng ta, có không ít sản phẩm giả, độc hại hoặc trái phép” - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot phát biểu trên sóng radio.

Bộ trưởng Ngân sách Amélie de Montchalin cho biết cơ quan hải quan đã kiểm tra 100.000 kiện hàng giá trị thấp tại sân bay Charles de Gaulle (Paris) để tìm bằng chứng về sản phẩm phi pháp từ Shein.

“Búp bê tình dục hình trẻ em là ví dụ dễ gây chú ý vì gây sốc, nhưng thực tế, điều phổ biến hơn là những sản phẩm ‘nhái’ như kem dưỡng da giả, trông hợp pháp nhưng không an toàn” - luật sư da Costa nói thêm.

Dịch vụ bưu chính quốc gia Pháp La Poste - hiện có thỏa thuận vận chuyển với Temu - cho biết người tiêu dùng Pháp đặt hàng từ nền tảng Trung Quốc chiếm 20% lượng bưu kiện Colissimo, tương đương với Amazon.

Temu khẳng định đội ngũ kiểm duyệt của họ đảm bảo người bán và sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn EU. AliExpress cho biết thuật toán của họ tự động phát hiện danh mục rủi ro để con người xem xét thêm.