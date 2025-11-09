Cố vấn Nhà Trắng thừa nhận tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa tồi tệ hơn dự đoán

Ông Hassett nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network hôm 8/11 rằng các dự án xây dựng đang chậm lại và ngành du lịch đang chịu thiệt hại nặng nề.

“Du lịch và giải trí hiện là lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh nhất, và nếu tình trạng này tiếp diễn, đặc biệt nếu hàng không đình trệ thêm một hai tuần nữa, thì có thể coi như nền kinh tế đang bước vào một giai đoạn suy giảm ngắn hạn” - ông Hassett nhận định.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia cũng cho biết ông chưa coi bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái, trái với nhận định của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hồi tuần trước.

Theo Hassett, thị trường lao động đang yếu đi phần nào do sự bất ổn từ việc chính phủ đóng cửa suốt 38 ngày. Ông cũng bày tỏ thất vọng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát tín hiệu có thể tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 12.

Phát biểu sau đó tại Nhà Trắng, ông Hassett khẳng định ông kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ bật dậy nhanh chóng ngay sau khi chính phủ liên bang mở cửa trở lại.

Từ tiền lương liên bang đến các phúc lợi công cộng, đợt đóng cửa chính phủ Mỹ dài nhất trong lịch sử đang cắt đứt nguồn sống của hàng triệu người Mỹ, nhiều người trong số họ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump.

Khá nhiều dịch vụ của chính phủ - nhưng không phải tất cả - bị tạm thời đình chỉ và khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang đang nghỉ phép không lương hoặc làm việc không lương.

Một dự luật tạm thời nhằm tránh việc đóng cửa chính phủ đã được thông qua tại Hạ viện, hay còn gọi là viện dưới, nhưng không được Thượng viện thông qua.

Và vào ngày 1/10, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa lần đầu tiên sau gần bảy năm.

Vào ngày 5/1, cuộc ngừng hoạt động đã bước sang ngày thứ 36, vượt qua thời gian ngừng hoạt động 35 ngày diễn ra trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump vào năm 2018/2019.

Việc chấm dứt tình trạng đóng cửa đòi hỏi hai đảng tại Thượng viện phải tìm ra một thỏa hiệp mà ông Trump sẽ ký. Một số cuộc bỏ phiếu nhằm mở cửa lại chính phủ đã thất bại.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết có một số bằng chứng cho thấy một số đảng viên Dân chủ và Cộng hòa ôn hòa mong muốn đạt được thỏa thuận trước Lễ Tạ ơn vào ngày 27/11.