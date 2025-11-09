Định hình “siêu cảng” Nội Bài giai đoạn mới: Tối ưu không gian, nâng tầm hiện đại

Liên quan đến vấn đề quy hoạch các cảng hàng không trọng điểm, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập quy hoạch mới cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển hạ tầng hàng không quốc gia.

Mục tiêu xuyên suốt của quy hoạch là phát huy tối đa năng lực hạ tầng hiện có, bảo đảm tính linh hoạt trong đầu tư và đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hàng không đang tăng mạnh trong thập kỷ tới.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông hàng không. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Theo quyết định, thời hạn lập quy hoạch là 120 ngày (không tính thời gian thẩm định, phê duyệt theo quy định). Bộ Xây dựng là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, trong khi Cục Hàng không Việt Nam được giao trực tiếp triển khai thực hiện. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch.

Bộ Xây dựng đồng thời giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch. Cơ quan này cũng có trách nhiệm tiếp thu kết quả thẩm định từ Vụ Kế hoạch Tài chính, đảm bảo chất lượng hồ sơ, tiến độ và tính khả thi khi triển khai.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Cục Hàng không sẽ cùng các bên liên quan thống nhất phương án cắm mốc giới, quản lý ranh giới và triển khai hạ tầng theo đúng quy định, hướng tới mục tiêu đưa Nội Bài trở thành đầu mối hàng không hiện đại, giữ vai trò trung tâm kết nối vận tải và phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Theo Cục Hàng không, công tác nghiên cứu sẽ tập trung vào việc khảo sát, đánh giá hiện trạng và công suất của hạ tầng hiện hữu; dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa; đồng thời đề xuất các phương án quy hoạch tổng thể cho cả khu bay và khu mặt đất. Việc sắp xếp, bố trí lại công trình sẽ được nghiên cứu kỹ để tối ưu công suất khai thác và tiết kiệm quỹ đất.

Việc quy hoạch đặt ra yêu cầu rõ ràng về xác định tính chất, vai trò và quy mô của Cảng Nội Bài trong mạng lưới hàng không quốc gia và quốc tế. Các chỉ tiêu về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, cùng phương án phân kỳ đầu tư sẽ được cụ thể hóa theo từng giai đoạn phát triển.