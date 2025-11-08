Hàng ngàn sản phẩm chức năng lưu hành mỗi năm: Ai đang kiểm soát?

Ngày 6/11 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu các Sở Y tế tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tăng cường công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm trong năm 2025.

Văn bản nêu rõ, việc này nhằm thực hiện đúng theo Kế hoạch số 11/KH-BCĐTƯATTP của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Cục yêu cầu tập trung hậu kiểm đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có cả hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu phải xây dựng kế hoạch hậu kiểm cụ thể, triển khai trong các đợt cao điểm và báo cáo kết quả về Cục để tổng hợp và theo dõi. Điều này cho thấy quyết tâm của ngành y tế trong việc kiểm soát chặt chẽ hơn mặt hàng đang được tiêu thụ rộng rãi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

Hậu quả khi lơ là hậu kiểm

Thực phẩm chức năng hiện nay đang là một trong những nhóm sản phẩm “nóng” trên thị trường. Nhiều người tiêu dùng tìm đến các sản phẩm này để hỗ trợ sức khỏe, làm đẹp, giảm cân, tăng đề kháng... Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được đâu là sản phẩm uy tín, đâu là hàng giả, hàng nhái, quảng cáo quá mức so với sự thật.

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả bị phát hiện và xử lý, cho thấy lỗ hổng lớn trong công tác hậu kiểm.

Tại Phú Thọ, công an triệt phá một đường dây sản xuất TPBVSK giả quy mô lớn, thu giữ gần 12 triệu viên nén và hơn 76.000 lít dung dịch không rõ nguồn gốc. Các đối tượng bị khởi tố với cáo buộc thu lời hàng nghìn tỷ đồng từ hàng giả đội lốt sản phẩm “bổ sung sức khỏe”.

Tại Quảng Ninh, hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì làm giả hồ sơ công bố, sản xuất hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật. Một số sản phẩm bị phát hiện chứa chất cấm sibutramine, là chất vốn bị cấm dùng trong thực phẩm chức năng do nguy cơ ảnh hưởng tim mạch, thần kinh.

Tại TP.HCM, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) bị bắt tạm giam sau khi quảng bá và bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm trên mạng xã hội. Dù được “gắn mác” hỗ trợ sức khỏe, các loại kẹo này thực chất là hàng giả nguy hiểm, được tiếp thị rầm rộ qua TikTok, livestream và các hội nhóm mua bán.

Những con số và vụ việc trên cho thấy hậu quả khi công tác hậu kiểm bị buông lỏng khiến người tiêu dùng bị lừa dối, tiền mất tật mang trong khi đó, các đối tượng làm ăn gian dối vẫn có thể kiếm lời lớn nếu không bị phát hiện kịp thờiT Hậu kiểm là “chốt chặn” để bảo vệ người tiêu dùng

Rõ ràng, hậu kiểm (tức là việc kiểm tra sản phẩm sau khi đã được lưu hành trên thị trường) chính là chốt chặn cuối cùng để phát hiện và ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng.

Khác với kiểm tra trước khi cấp phép (vốn dựa trên hồ sơ doanh nghiệp nộp), hậu kiểm giúp cơ quan chức năng kiểm tra thực tế sản phẩm, cách quảng cáo, cách phân phối, từ đó phát hiện những sai phạm không thể hiện trong giấy tờ.

Theo nhiều chuyên gia, muốn hậu kiểm hiệu quả, cần tập trung vào các nhóm sản phẩm có rủi ro cao như: giảm cân, tăng nội tiết, cải thiện sinh lý, detox cơ thể… Đồng thời, phải kiểm soát cả các hoạt động quảng cáo sai sự thật, tư vấn mù mờ trên mạng xã hội, sử dụng hình ảnh bác sĩ, cơ sở y tế để “tăng niềm tin” cho người mua.

Bên cạnh đó, việc công bố các kết quả hậu kiểm công khai theo từng quý sẽ giúp người tiêu dùng biết đâu là sản phẩm bị cảnh báo, đâu là thương hiệu uy tín. Đồng thời cũng tạo áp lực buộc doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử phải tuân thủ đúng quy định, không tiếp tay cho hàng giả.

Trong 18 tháng vừa qua, theo báo cáo của cơ quan quản lý, đã có gần 10.000 hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp phép và 61 doanh nghiệp được cấp chứng nhận GMP. Điều đó cho thấy quy mô thị trường rất lớn, đòi hỏi phải có một hệ thống hậu kiểm mạnh, thường xuyên và minh bạch.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan từng nêu rõ: Trên lý thuyết, có khả năng xảy ra tình huống doanh nghiệp lấy sản phẩm mang đi kiểm nghiệm không tương đồng với sản phẩm thực tế hoặc khi kiểm nghiệm thì tốt nhưng khi sản xuất lại có chất lượng khác. Như vậy, nếu doanh nghiệp làm hồ sơ “đẹp” để được cơ quan chức năng cấp phép rồi đến khi sản xuất không đảm bảo, thì khâu tiền kiểm khắt khe đến đâu cũng không mang lại quá nhiều ý nghĩa.

“Do đó, giải pháp tốt nhất chính là hậu kiểm thông qua cơ chế thanh tra, kiểm tra. Hậu kiểm là then chốt trong việc giám sát, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp. Nếu hậu kiểm không đúng, không đủ, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa” – bà Lan nói.

Thị trường thực phẩm chức năng đang phát triển nhanh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được quản lý tốt. Việc Cục An toàn thực phẩm ra văn bản nhấn mạnh hậu kiểm theo đợt cao điểm, tập trung vào hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả cụ thể là một bước đi đúng hướng.

Tuy nhiên, để hậu kiểm thực sự phát huy hiệu quả, cần nhiều hơn một chỉ đạo hành chính. Đó phải là cả một hệ thống phối hợp chặt chẽ, từ kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm tra hồ sơ, giám sát quảng cáo, đến công bố kết quả minh bạch. Khi hậu kiểm được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có trọng tâm, người tiêu dùng mới có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.