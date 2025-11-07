Kỷ lục nợ mới ở Mỹ: Nền kinh tế khiến người giàu càng giàu, người nghèo càng kiệt quệ
Phương Đăng (theo ABC News)
07/11/2025 9:45 AM (GMT+7)
Mức nợ hộ gia đình của người Mỹ - bao gồm thế chấp, vay mua ô tô, thẻ tín dụng và vay sinh viên - hiện đang ở mức cao kỷ lục mới - theo dữ liệu được Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York công bố mới đây.
Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn mạnh mẽ, hàng triệu hộ gia đình Mỹ đang ngập trong nợ nần khi tổng nợ hộ gia đình của nước này đạt mức cao kỷ lục mới — 18,59 nghìn tỷ USD — theo báo cáo công bố hôm thứ Tư của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.
Nợ hộ gia đình tăng gần 200 tỷ USD chỉ trong 3 tháng
Báo cáo cho biết, tổng nợ hộ gia đình tại Mỹ – bao gồm nợ thế chấp, vay mua ô tô, thẻ tín dụng và nợ sinh viên – đã tăng thêm 197 tỷ USD trong quý III (từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025). So với cuối năm 2019, tức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khoản nợ của người Mỹ đã tăng thêm 4,4 nghìn tỷ USD.
Các nhà nghiên cứu của Fed New York nhận định, nhìn chung “bảng cân đối tài sản của các hộ gia đình vẫn khá vững, nhưng có dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong nhóm người vay trẻ tuổi".
Đáng chú ý, nợ sinh viên của người Mỹ đã đạt mức kỷ lục 1,65 nghìn tỷ USD, và ngày càng nhiều người không thể trả nợ đúng hạn. Gần 10% tổng số dư nợ sinh viên hiện đã quá hạn trên 90 ngày, một tỷ lệ cao bất thường.
Nguyên nhân một phần do việc tạm hoãn nghĩa vụ trả nợ trong suốt 4 năm đại dịch đã kết thúc, khiến các khoản chậm trả bắt đầu được báo cáo trở lại cho các tổ chức tín dụng. “Các khoản nợ sinh viên bị quá hạn vẫn ở mức cao sau khi tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025,” báo cáo cho biết.
Trong khi đó, nợ thẻ tín dụng của người Mỹ cũng tăng thêm 24 tỷ USD trong quý III, đạt 1,23 nghìn tỷ USD – mức cao nhất mọi thời đại, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nợ vay mua ô tô hiện giữ ổn định ở 1,66 nghìn tỷ USD.
Kinh tế “chữ K”: người giàu càng giàu, người nghèo càng kiệt quệ
Theo ông Ted Rossman, chuyên gia phân tích của Bankrate, tình hình nợ nần phản ánh thực tế một nền kinh tế “chữ K” – nơi nhóm người giàu tiếp tục tích lũy tài sản, còn nhóm thu nhập thấp phải vật lộn với chi phí sinh hoạt và gánh nặng lãi vay.
Theo Reuters, nền kinh tế Mỹ đang trải qua mô hình “chữ K” khi nhóm người thu nhập cao và cao tuổi vẫn chi tiêu mạnh, còn người trẻ tuổi và thu nhập thấp thì gặp khó khăn nghiêm trọng. Trong năm 2025, nhóm người giàu hưởng lợi từ thị trường chứng khoán và giá bất động sản tăng đáng kể, trong khi nhóm thu nhập thấp đối mặt với việc làm không ổn định, lãi suất cao, lạm phát.
Theo số liệu từ Moody’s Analytics, nhóm 10% thu nhập cao nhất hiện chiếm gần 50% tổng chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ - mức cao kỷ lục - trong khi mức này hồi những năm 1990 chỉ khoảng 40%.
“Dù có những dấu hiệu căng thẳng ở cấp hộ gia đình, bức tranh kinh tế vĩ mô vẫn khá sáng sủa”, ông Rossman nhận định, song nhấn mạnh sự chênh lệch ngày càng lớn trong đời sống người dân Mỹ hay nói cách khác là khoảng cách giàu-nghèo ngày càng gia tăng.
Kỷ lục nợ mới ở Mỹ: Nền kinh tế khiến người giàu càng giàu, người nghèo càng kiệt quệ
Mức nợ hộ gia đình của người Mỹ - bao gồm thế chấp, vay mua ô tô, thẻ tín dụng và vay sinh viên - hiện đang ở mức cao kỷ lục mới - theo dữ liệu được Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York công bố mới đây.
Cục Hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay, giảm ùn tắc cho hành khách
Để đảm bảo an toàn bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tình trạng ùn tắc tại sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất rà soát toàn bộ quy trình kiểm tra hành lý xách tay.
Trung Quốc đặt “sàn tăng trưởng” 170 nghìn tỷ NDT cho 2030, thu hút các công ty toàn cầu
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nền kinh tế nước này sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, đồng thời quảng bá Trung Quốc như một thị trường hấp dẫn dành cho các công ty toàn cầu, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách xoa dịu lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại.
Cục Công nghiệp cho ý kiến về định hướng "mở – liên thông" đối với hạ tầng sạc xe điện
Cục Công nghiệp thống nhất định hướng "mở – liên thông – cạnh tranh lành mạnh" đối với hạ tầng sạc, góp phần phân định mảnh thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo nền tảng phát triển công nghiệp hỗ trợ thiết bị sạc trong nước.
Dừng bán vé tháng, vé ngày trên tàu điện Cát Linh
Từ ngày 10/11, Hanoi Metro sẽ dừng bán vé tháng, vé tuần và vé ngày trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để phục vụ kế hoạch sử dụng hệ thống cổng soát vé bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học).
Giá vàng ngóc đầu sau gần 1 tuần giảm sâu - cơn sóng mới hay bẫy tăng giá?
Giá vàng tăng vào thứ Tư 5/11 do hoạt động mua vào giá thấp sau khi kim loại quý này giảm xuống mức thấp gần một tuần trong phiên trước, trong khi giới đầu tư cũng dõi theo dữ liệu việc làm tư nhân của Mỹ để tìm manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.