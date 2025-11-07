Tin hot thị trường ngày 7/11: Sản phẩm Bigen, Hatomugi, Deonatulle và Pantene của Nhật bị thu hồi, tiêu huỷ

Tin hot thị trường ngày 7/11: Điều chỉnh giá xăng, dầu

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước. Cụ thể, xăng RON 95-III, loại phổ biến trên thị trường, giảm 70 đồng/lít, còn 20.410 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 80 đồng/lít, xuống 19.680 đồng/lít.

Ngược chiều, dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng 120 đồng/lít, lần lượt lên 19.320 đồng/lít và 19.390 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 310 đồng/kg, còn 14.320 đồng/kg.

Liên bộ cho biết, việc điều chỉnh giá lần này nhằm phản ánh đúng biến động của thị trường thế giới, đồng thời bảo đảm nguồn cung và quyền lợi của người tiêu dùng trong nước.

Cùng với việc điều chỉnh giá, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex và PVOIL đã bắt đầu thí điểm bán xăng E10 từ 1/8. Bộ Công Thương đang đề xuất chỉ bán duy nhất loại xăng E10 từ đầu năm 2026, nhằm khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu thân thiện với môi trường, phù hợp chủ trương tiết giảm phát thải của Chính phủ.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng, dầu thế giới trong tuần qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, trong khi đồng USD tăng giá và tồn kho dầu thô của Mỹ tăng. Bên cạnh đó, OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng dầu trong tháng 12 và tạm dừng tăng thêm trong quý I/2026.

Tin hot thị trường ngày 7/11: Sản phẩm mang nhãn hiệu Bigen, Hatomugi, Deonatulle và Pantene của Nhật bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection (trụ sở tại số nhà V1-A02, lô đất TTDV 01, khu đô thị mới An Hưng, Hà Nội).

Theo kết quả kiểm tra, công ty đã kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng yêu cầu, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 71 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan quản lý xác định công ty có tình tiết tăng nặng do có 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi trong cùng thời điểm kiểm tra, bao gồm các sản phẩm mang nhãn hiệu Bigen, Hatomugi, Deonatulle và Pantene.

Với vi phạm trên, Công ty Japan Connection bị xử phạt 75 triệu đồng. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm trong danh sách nêu trên.

Cùng ngày, cơ quan này cũng ra thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection đứng tên trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn.

Tin hot thị trường ngày 7/11: Huy động gần 28.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Lũy kế 10 tháng năm 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 175 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 283.428 tỷ đồng, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025.

Trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 10 gồm các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; trong đó, chủ yếu là kỳ hạn 10 năm và 5 năm, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 65,30% và 30,63%, tương đương 18.115 tỷ đồng và 8.497 tỷ đồng.

Tại các phiên đấu thầu cuối tháng 10/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 3,14%, 3,80%, 3,85% và 3,89%, tăng tương ứng 11, 21, 40 và 25 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 9/2025.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 31/10/2025 đạt 2.468.720 tỷ đồng, tăng 0,77% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 10/2025 đạt 16.865 tỷ đồng/phiên, tăng 0,56% so với tháng 9; trong đó, giá trị giao dịch Trái phiếu quyền chọn (Outright chiếm 72,34%, giá trị giao dịch repo (Hợp đồng mua lại) chiếm 27,66% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,54% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường; trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 280 tỷ đồng.